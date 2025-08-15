বন্ধুদের সাথে নীল জিন্সে সিডনি সুইনি পার্টিগুলি, পেট দেখায়

সিডনি সুইনি
আমি পার্টির জীবন …
ডেনিমে ডুভাল ডায়েরি
প্রকাশিত
সিডনি সুইনিতার আমেরিকান ag গল বিতর্ক শীতল হওয়ার সাথে সাথে কিছুটা বাষ্প উড়িয়ে দিচ্ছে … ফ্লোরিডায় কিছু বন্ধুদের সাথে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া … এবং নীল জিন্স পরা।
“ইউফোরিয়া” তারকা সবেমাত্র তার “ডুভাল ডায়েরি” এর একটি ফটো ডাম্প পোস্ট করেছেন … এবং তিনি নাচছেন, স্বাক্ষর করছেন, ক্যামেরার জন্য মগিং করছেন এবং একটি প্যাকড বারে কিছু বন্ধুদের সাথে শটগুলির একটি ট্রে পরিচালনা করছেন।
সিডনির হিলগুলিতে কিছু ডেনিম পরা তার এই জিন্স বাণিজ্যিক … এবং তিনি এখানেও কিছু ত্বক দেখিয়ে দিচ্ছেন … এই স্ন্যাপগুলিতে প্রচুর খালি মিডরিফ।
ডুভাল কী ওয়েস্টের একটি বিখ্যাত রাস্তা এবং দেখে মনে হচ্ছে সিডনি রকহাউস লাইভে ঝুলছিল। সে পেয়েছে একটি 20 মিলিয়ন ডলার ম্যানশন ফ্লোরিডা কীগুলিতে।
সিডনি কিছু লাইভ সংগীত উপভোগ করেছেন এবং দেখে মনে হচ্ছে তিনি এমনকি এক পর্যায়ে মাইকটি ধরেন এবং মঞ্চে আঘাত করেছিলেন … সম্ভবত কিছু কারাওকে।
ফটোগুলি দেখুন … সিডনি দেখে মনে হচ্ছে সে পার্টির জীবন !!!
কী ওয়েস্টকে ভালোবাসা।