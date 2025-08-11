‘বন্ধুরা’ তারকা জেনিফার অ্যানিস্টন ব্র্যাড পিট ডিভোর্স, ট্যাবলয়েড তদন্তের প্রতিফলন করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রাক্তন স্বামী ব্র্যাড পিট এবং তিনি “ব্যক্তিগতভাবে” যে বিবাহ বিচ্ছেদের কভারেজ নিয়েছিলেন তার কুখ্যাত বিভক্ত হওয়ার পরে জেনিফার অ্যানিস্টন তার জীবনে “দুর্বল সময়” প্রতিফলিত করেছিলেন।
“দ্য মর্নিং শো” তারকা ২০০৫ সালে ভ্যানিটি ফেয়ারের সাথে তার প্রথম সাক্ষাত্কারটি স্মরণ করেছিলেন এবং কীভাবে “জারিং” তার সম্পর্কের অবসান সম্পর্কে কথা বলা হয়েছিল।
“আমি চিরকালের মধ্যে সেই নিবন্ধটি দেখিনি,” অ্যানিস্টন এর জন্য আউটলেটকে বলেছিলেন সেপ্টেম্বর কভার স্টোরি। “আমি কেবল এটি করার অভিজ্ঞতাটি মনে করি – যা ছিল এক ধরণের ঝাঁকুনির মতো। এটিও এমন একটি দুর্বল সময় ছিল। তবে হ্যাঁ, এটি স্মৃতিচারণের জন্য একটি ছিল।”
অ্যানিস্টন, এখন ৫ 56 বছর বয়সী, সে সময় তিনি নিজেকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা প্রকাশ করেছিলেন: “কেবল নিজেকে বুটস্ট্র্যাপের সাহায্যে তুলে নিয়ে যান এবং মেয়েটি চালিয়ে যান।”
‘বন্ধুরা’ তারকা জেনিফার অ্যানিস্টন ব্র্যাড পিট বিবাহবিচ্ছেদের পরে নিঃসন্তান হওয়ার বিষয়ে তদন্তের মুখোমুখি হন: বই
পিট ১৯৯৪ সালে তাদের পরিচালকদের দ্বারা অ্যানিস্টনের সাথে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। যাইহোক, তাদের বন্ধুত্ব কয়েক বছরের জন্য রোমান্টিক হয়ে উঠবে না – 1998 সালে দু’জন তাদের প্রথম তারিখে গিয়েছিল।
১৯৯৯ সালের নভেম্বরে স্টিং কনসার্টে অংশ নেওয়ার সময় এই দম্পতি তাদের বাগদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। পরে তারা ২০০০ সালে মালিবুতে একটি সৈকত অনুষ্ঠানের সময় বিয়ে করেছিলেন।
2004 সালে, অ্যানিস্টন ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি পিট দিয়ে তার পরিবারকে প্রসারিত করতে প্রস্তুত। “সময় এসেছে। সময় এসেছে। আপনি জানেন, আমি মনে করি আপনি একটি শিশুর সাথে কাজ করতে পারেন, আমি মনে করি আপনি গর্ভবতী কাজ করতে পারেন, আমি মনে করি আপনি এগুলি সবই করতে পারেন So সুতরাং, আমি সত্যিই ধীর হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি,” তিনি বলেছিলেন অভিভাবক।
একই বছর, দুটি বিভক্ত হয়ে 2005 সালে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত করে।
পিট দ্রুত তার “মিঃ এবং মিসেস স্মিথ” সহ-অভিনেতা অ্যাঞ্জেলিনা জোলির সাথে এগিয়ে গেলেন।
2006 এর মধ্যে, পিট অ্যানিস্টন থেকে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং জোলির সাথে তার প্রথম সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছেন।
অ্যানিস্টন জীবনের এই যুগকে “প্রেমের ত্রিভুজ” হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।
অ্যানিস্টন ভ্যানিটি ফেয়ারকে বলেছিলেন, “এটি মানুষের জন্য এমন সরস পড়া ছিল।” “যদি তাদের সাবান অপেরা না থাকে তবে তাদের ট্যাবলয়েড ছিল It এটি ঘটতে লজ্জার বিষয়, তবে এটি ঘটেছিল And এবং ছেলেটি আমি ব্যক্তিগতভাবে এটি গ্রহণ করেছি।”
তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে “তার এবং পিট বিভক্ত হওয়ার পরে যে মনোযোগ এবং জল্পনা কল্পনা এবং জল্পনা কল্পনা” দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ার জন্য তার যথেষ্ট শক্তিশালী সংবিধান নেই।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, “আমরা মানুষ, যদিও কিছু লোক বিশ্বাস করতে চায় না আমরা তা বিশ্বাস করতে চান না,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “তারা মনে করে, ‘আপনি এটির জন্য সাইন আপ করেছেন, তাই আপনি এটি গ্রহণ করুন।’ তবে আমরা সত্যিই এর জন্য সাইন আপ করিনি। “
পিট এবং জোলি ২০০৮ সালে যমজকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ২০১৪ সালে তাদের বাচ্চাদের তাগিদে বিয়ে করেছিলেন। জোলি ২০১ 2016 সালে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছিলেন।
অ্যানিস্টনের সাথে তার বিয়ের আগে পিট গুইনেথ প্যাল্ট্রোর সাথে একটি ঘূর্ণিঝড় রোম্যান্সের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।
অ্যানিস্টন ভ্যানিটি ফেয়ারকে বলেছেন, “হাস্যকরভাবে, আমি তার এবং ব্র্যাডের বাগদান পার্টিতে গিয়েছিলাম।” এই দুই মহিলা এখনও এখনও বন্ধু, এবং “বন্ধুরা” তারকা প্রকাশ করেছেন যে তারা অবশ্যই মাঝে মাঝে পিট সম্পর্কে কথা বলেন।
“ওহ, অবশ্যই,” অ্যানিস্টন স্বীকার করেছেন। “আমরা কীভাবে পারি না? আমরা মেয়েরা।”
তবে, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে তারা গসিপের অন্যান্য বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করার প্রবণতা রাখে। “আমরা সবসময় পরামর্শ অদলবদল করছি – ‘আপনি এর জন্য কী করছেন? এর জন্য আপনি কী করছেন? এর জন্য আপনার কি নতুন ডাক্তার আছে?” “
