বন্ধুরা থেকে শত্রুদের কাছে: ট্রাম্পের ব্রাজিল-ভারত ক্রোধের পিছনে কী

গত মাসে শুষ্ক শীতের সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনের একটি ফ্লাইটে আটজন ব্রাজিলিয়ান সিনেটর তাদের আসনে বসতি স্থাপনের সাথে সাথে, একটি একক প্রশ্ন গভীর রাজনৈতিক পার্থক্যকে ছাপিয়ে গেছে যা তাদের কয়েকটিকে পৃথক করে দিয়েছে: তারা কি আমেরিকানদের এমন একটি শুল্ক আরোপ করতে বাধা দিতে পারে যা তাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ রফতানির রাজস্ব আচ্ছন্ন করার হুমকি দিয়েছিল?

তারা কয়েক সপ্তাহ আগে জরুরিতার অনুভূতি অনুভব করতে শুরু করেছিল, তাদের রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনসিও লুলা দা সিলভা এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বোলসনারোর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেছিল যা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে পুনরায় দেখা দিয়েছে।

জুলাইয়ের প্রথম দিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উত্থিত ব্রাজিলিয়ান পণ্যগুলির উপর শুল্ক 50 শতাংশে, এপ্রিলে আরোপিত 10 শতাংশের চেয়ে বেশি। তিনি জাতীয় সুরক্ষার কথা বলেছিলেন, তবে ব্রাসিলিয়ায় অনেকে ট্রাম্পের দাবি করেছিলেন যে ব্রাজিলের মার্কিন নেতার মিত্র বলসোনারোর ভাগ্যে ব্রাজিলের হস্তক্ষেপ ছিল, যার বিরুদ্ধে ২০২১ সালে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল।

একদিন পরে, প্রতিনিধি দল-একটি ক্রস-পার্টি গ্রুপ যার মধ্যে বলসনোরোর প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী তেরেজা ক্রিস্টিনা, লুলার সিনেট নেতা জ্যাক ওয়াগনার এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক ব্লকের সিনেটর মার্কোস পন্টেস-মার্কিন রাজধানীতে অবতরণ করেছিলেন। উত্তরটি দ্রুত এসেছিল।

হোয়াইট হাউস তাদের সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেছিল। রিপাবলিকান মার্কিন সিনেটররা ট্রাম্পের প্রতি অনুগত তাদের দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। কেবল থম টিলিস, একজন বিরল রিপাবলিকান ট্রাম্প সমালোচক বাণিজ্য নীতি নিয়ে সামান্য দমন করেছিলেন – এবং শীঘ্রই অবসর নেওয়ার জন্য – কথা বলতে রাজি হন। তাদের বেশিরভাগ সময় ডেমোক্র্যাটদের সাথে ব্যয় করা হয়েছিল, যারা ট্রাম্প প্রশাসনের গতিপথ পরিবর্তন করতে সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং সহানুভূতিশীল কিন্তু শক্তিহীন ছিলেন।

গ্রীষ্মের শেষের দিকে, শুল্কটি আর কোনও বিচ্ছিন্ন বাণিজ্য লড়াইয়ের মতো দেখায় না। কৌশলগত ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের প্রভাবের মূল গণতান্ত্রিক পাল্টা ওজন হিসাবে ওয়াশিংটনের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে ভারত একই রকম শুল্ক, অতিরিক্ত জরিমানা এবং তীব্র পাবলিক তিরস্কারের মুখোমুখি হয়েছিল।

কয়েক মাস ধরে নয়াদিল্লির সাথে “শীঘ্রই আসছে” হিসাবে একটি বাণিজ্য চুক্তি টিজিং সত্ত্বেও ট্রাম্প 25 শতাংশ চড় মারলেন শুল্ক মাসব্যাপী আলোচনার ফলে একটি অচলাবস্থা আঘাত হওয়ায় ভারতীয় পণ্যগুলিতে।

