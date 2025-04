বন্ধুর প্রভাব গভীর হিসাবে ইস্টেন্ডার্স তরুণদের জন্য অশ্লীল বিকাশ উদ্বেগজনক | সাবান

জোয়েল মার্শাল টমি মুনকে কিছু উদ্বেগজনক পরামর্শ দিয়েছেন (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

জোয়েল মার্শাল (ম্যাক্স মারে) কোনও সম্পর্কের জন্য তার ইচ্ছা প্রকাশ করার পরে ইস্টেন্ডার্স টিন টমি মুন (সনি কেন্ডাল) পর্নোগ্রাফির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

ঝামেলা জোয়েল গত মাসে আলবার্ট স্কয়ারে জেট করেছিলেন বাবা রস (অ্যালেক্স ওয়াকিনশো) এবং ভিকি ফোলার (অ্যালিস হাইগ) এর সাথে মার্টিন ফোলারের (জেমস বাই) জানাজায় অংশ নিতে।

এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এই ত্রয়ী তাদের পায়খানাতে কয়েকটি কঙ্কাল লুকিয়ে রেখেছে, ভিকি নগদ উত্সের সন্ধান করতে শুরু করায়।

তিনি সিস্টার শ্যারন ওয়াটসকে (লেটিয়া ডিন) বলেছিলেন যে রস তার বিবাহবিচ্ছেদের বন্দোবস্তের পরে $ 50,000 মূল্যবান debt ণে ছিলেন, তিনি অজানা যে পৃষ্ঠের নিচে আরও একটি গোপন বুদবুদ ছিল।

বাবা এবং ছেলের মধ্যে শান্ত আড্ডার সময় রস জোয়েলকে আর কোনও বিরক্তিতে নিজেকে অবতরণ না করতে বলেছিল … তিনি তিনিই ছিলেন যিনি এই যোগফলটি রেখেছিলেন।

ক্রিকি!

বোম্বশেল সত্ত্বেও-যা পরের সপ্তাহে প্রকাশিত হতে পারে-জোয়েল ওয়ালফোর্ড লাইফে মোটামুটি ভালভাবে বসতি স্থাপন করেছে, তার প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুত্বকে আঘাত করেছে এবং এমনকি আভানি নন্দ্রা-হার্ট (আলিয়া জেমস) এর সাথে ফ্লার্ট করে।

তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য নতুন সঙ্গী হলেন টমি, যিনি জ্যাক হাডসনের (জেমস ফারার) সাথে তাঁর মম ক্যাট স্লেটার (জেসি ওয়ালেস) গালি দেওয়ার পরে কয়েক মাস কাটিয়েছিলেন এবং পরে এআই চ্যাটবোটের সাথে বন্ড সম্পর্কিত একটি বিকাশ করেছিলেন।

নবাগত জোয়েল তার সহকর্মীদের উপর বেশ প্রভাব ফেলেছে (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

সাম্প্রতিক দৃশ্যগুলি তাকে আভানির কাছাকাছি বেড়ে উঠেছে (ছবি: বিবিসি/কাইরন ম্যাককারন)

জোয়েল দৃ serted ়ভাবে জানিয়েছিলেন যে তিনি কাল্পনিক বন্ধুটির বিষয়ে চিন্তা করেন না এবং পরে টমিকে অ্যাপটি মুছতে রাজি করেছিলেন।

আজ রাতের পর্বে, এটি স্থানান্তরিত হয়েছিল যে জোয়েলের যৌন সম্পর্ক সম্পর্কে উদ্বেগজনক মতামত থাকতে পারে যা সহজেই নিষ্পাপ টমিকে প্রভাবিত করতে পারে।

যে পুলিশ অফিসারদের অনুসন্ধান করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ শিখার পরে অবানী বিরক্ত হয়েছিলেন এবং তাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, এবং বাবা -মা প্রিয়া (সোফি খান লেভি) এবং রবি (অ্যারন থিয়ারা) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি যদি কোনও ছোট সমাবেশ করতে পারেন।

কিশোর-কিশোরীরা শীতল সন্ধ্যার জন্য প্যানসার-উনউইনের বাসভবনে জড়ো হয়েছিল, তবে রাতের পরিবর্তন হতে খুব বেশি সময় লাগেনি।

জোয়েল এবং টমি ভোডকার বোতল নিয়ে ঘরে rol ুকলেন, অনেকটা রিকি ব্র্যানিং (ফ্র্যাঙ্কি ডে) এবং ডেনজেল ​​ডেনস (জাদেন লাদেগা) এর আনন্দের জন্য।

অবানি এবং অ্যামি মিচেল (এলি ড্যাড) যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন, যদিও ছেলেরা বুজে স্বস্তি পেয়েছিল এবং দ্রুত মাতাল হয়ে যায়।

টমি জোয়েলের ফোনে ভিডিওটি একবার দেখে নিয়েছিল (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

কথোপকথনের বিষয়টি ডেটিংয়ের দিকে চলে গেল এবং টমি স্বীকার করেছেন যে তিনি কখনও কোনও মেয়েকে চুমু খায়নি।

ছেলেরা মন্তব্যে তাকে ছুঁড়ে মারল এবং সে রান্নাঘরে ফিরে গেল। Joel quickly followed and asked him if he wanted some advice – and then offered his own troubling words of wisdom.

তার ফোনটি চাবুক দিয়ে, তিনি কোনও মহিলার সাথে কীভাবে আচরণ করবেন তা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য পর্ন দেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

গভীর বিরক্তিকর।

টমি হতবাক হয়ে গিয়েছিল, তবে শীঘ্রই জোয়েলের পর্দায় ভিডিওটি দেখে আগ্রহী হয়ে উঠল।

তিনি কি টমিকে অন্ধকার পথে নিয়ে যাচ্ছেন?

