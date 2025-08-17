You are Here
বব ওডেনকির্ক সম্ভাব্য ‘আরও ভাল কল শৌল’ পুনর্জীবন নিয়ে কথা বলেছেন
News

বব ওডেনকির্ক সম্ভাব্য ‘আরও ভাল কল শৌল’ পুনর্জীবন নিয়ে কথা বলেছেন

এর ছয়-মৌসুমের রান শেষ হওয়ার তিন বছর পরে, বব ওডেনকির্ক আশা করেন না ভাল কল শৌল শীঘ্রই যে কোনও সময় পিছনে কারো থেকে পালাতে।

যদিও তিনি এর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে আশাবাদী মনে করেননি ব্রেকিং খারাপ স্পিন-অফ, যা ২০১৫ সাল পর্যন্ত এএমসি-তে ছয়টি মরসুমে চলেছিল, ওডেনকির্ক বলেছিলেন, “অবশ্যই আমি চাই” টাইটুলার কেলেঙ্কারী শিল্পী/আইনজীবী শৌল গুডম্যান হিসাবে তাঁর ভূমিকার পুনর্বিবেচনা করি।

“এই অংশটি আমার জীবনকে ঘুরিয়ে দিয়েছে, এবং আমি যে অংশটি করেছি তার চেয়ে আমি সেই অংশটিকে আরও কিছু দিয়েছি,” তিনি বলেছিলেন আজ। “ভিন্স গিলিগান এবং পিটার গোল্ড এই শোটি তৈরি করেছিলেন They তারা টিভিতে কাজ করেছেন এমন সেরা লেখক। সুতরাং তারা যদি সেই পৃথিবীতে কিছু ভাবেন তবে অবশ্যই আমি এটি করব।”

ওডেনকির্ক এই সম্ভাবনাটি যোগ করেছেন, “তবে আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি তারা সকলেই আরও কিছু আশ্চর্যজনক প্রকল্পে চলে গেছে যা আপনি শীঘ্রই দেখতে পাবেন।”

১৫ ই আগস্ট, ২০২২ সিরিজের ফাইনাল ‘শৌল গন’-এ শৌল ওয়াল্টার হোয়াইটের সাথে তাঁর কাজ সহ কয়েক বছর ধরে অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে 86 86 বছরের কারাদণ্ডের সাজা হয়েছিল।

“তিনি (কারাগারের) বাইরে যাচ্ছেন না। যদি অন্য কোনও শৌল শো থাকে তবে এটি কারাগারের অভ্যন্তরে ঘটে,” সম্ভাব্য পুনর্জাগরণের ওডেনকির্ক যোগ করেছেন।

পরে ব্রেকিং খারাপ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পাঁচটি মৌসুমে রান, ভাল কল শৌল ওয়াল্টার হোয়াইটের অপরাধমূলক উদ্যোগে জড়িয়ে পড়ার ছয় বছর আগে শৌল গুডম্যানকে অনুসরণ করেছিলেন। শোটি একাধিক গোল্ডেন গ্লোব এবং এমি পুরষ্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts