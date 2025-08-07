বয়স্ক হিরোশিমা বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা বোমা হামলার 80 তম বার্ষিকীতে ক্রমবর্ধমান নুক হুমকির বিষয়ে উদ্বিগ্ন

হিরোশিমা, জাপান (এপি) – বুধবার হিরোশিমা চিহ্নিত করেছেন মার্কিন পারমাণবিক বোমা হামলার 80 তম বার্ষিকী পশ্চিম জাপানি শহর, অনেক বার্ধক্যের সাথে হতাশা প্রকাশ করে জীবিতরা ডিটারেন্স হিসাবে পারমাণবিক অস্ত্রের জন্য বৈশ্বিক নেতাদের ক্রমবর্ধমান সমর্থন সম্পর্কে।
বেঁচে থাকার সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে এবং তাদের গড় বয়স এখন 86 এর বেশি হয়ে গেছে, বার্ষিকী তাদের অনেকের জন্য শেষ মাইলফলক ইভেন্ট হিসাবে বিবেচিত হয়।
“10 বছর বা 20 বছরের মধ্যে এই দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাটি পাস করার মতো কেউই থাকবে না,” মিনোরু সুজুটো, 94 বছর বয়সী বেঁচে থাকা, তিনি সেনোটাফে প্রার্থনা করার জন্য হাঁটু গেড়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। “এজন্য আমি যতটা পারি (আমার গল্প) ভাগ করে নিতে চাই” “
[1945সালের6আগস্টহিরোশিমায়বোমাহামলাশহরটিধ্বংসকরেদেয়এবং140000মানুষকেহত্যাকরে।একটিদ্বিতীয়বোমাতিনদিনপরেনামলনাগাসাকি 70,000 নিহত। জাপান ১৫ ই আগস্ট আত্মসমর্পণ করেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং জাপানের এশিয়ায় প্রায় অর্ধ শতাব্দীর আগ্রাসনের অবসান ঘটেছে।
হিরোশিমা মেয়র কাজুমি মাতসুই সামরিক বিল্ডআপগুলির ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা এবং জাতীয় সুরক্ষার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ এবং মধ্যযুগীয় সংঘাতগুলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার সাথে বিশ্বের বেশিরভাগ পারমাণবিক ওয়ারহেড রয়েছে।
“এই উন্নয়নগুলি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ইতিহাসের ট্র্যাজেডিগুলি থেকে যে শিক্ষাগুলি শিখানো উচিত ছিল তা স্পষ্টভাবে উপেক্ষা করে,” তিনি বলেছিলেন। “তারা শান্তি বিল্ডিং ফ্রেমওয়ার্কগুলি ভেঙে ফেলার হুমকি দিয়েছে যাতে অনেকেই নির্মাণের জন্য এত কঠোর পরিশ্রম করেছেন।”
তিনি তরুণ প্রজন্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যে এই জাতীয় “বিভ্রান্ত নীতিগুলি” তাদের ভবিষ্যতের জন্য “একেবারে অমানবিক” পরিণতি সৃষ্টি করতে পারে।
“আমরা আগের চেয়ে আরও বেশি পারমাণবিক হুমকির মুখোমুখি হওয়ার সময় আমাদের খুব বেশি সময় বাকি নেই,” জাপানি তৃণমূল সংগঠন নিহন হিদানকিও পারমাণবিক বিলুপ্তির জন্য গত বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার জিতেছে এমন বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে।
সংস্থাটি তার বিবৃতিতে বলেছে, “এখন আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি হ’ল পরিবর্তন করা, এমনকি কিছুটা পারমাণবিক অস্ত্র বলেছে যে আমাদের ঠান্ডা কাঁধ দেয়,” সংস্থাটি তার বিবৃতিতে বলেছে।
রাশিয়া ও বেলারুশ সহ রেকর্ড ১২০ টি দেশ ও অঞ্চল সহ প্রায় ৫৫,০০০ লোক এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবে বলে আশা করা হয়েছিল। সকাল সাড়ে ৮ টায় একটি শান্তির ঘণ্টা বেজে উঠলে এক মিনিট নীরবতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যখন মার্কিন বি -২৯ শহরে বোমা ফেলেছিল।
জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইসিবাশহরের মেয়র এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা সেনোটাফে ফুল রেখেছিলেন। মেয়রের বক্তৃতার পরে কয়েক ডজন সাদা কবুতর শান্তির প্রতীক ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।
আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের কয়েক ঘন্টা আগে, হিরোশিমার উপর দিয়ে সূর্য ওঠার সাথে সাথে বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা এবং তাদের পরিবারগুলি পিস মেমোরিয়াল পার্কে ক্ষতিগ্রস্থদের শ্রদ্ধা জানাতে শুরু করে।
74৪ বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত কাজুও মিয়োশি তাঁর দাদা এবং দুই চাচাত ভাইকে সম্মান জানাতে এসেছিলেন যারা বোমা হামলায় মারা গিয়েছিলেন এবং প্রার্থনা করেছিলেন যে “ভুল” কখনও পুনরাবৃত্তি হবে না।
“আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রের দরকার নেই,” মিয়োশি বলেছিলেন।
“আশা আছে,” জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস ইজুমি নাকামিতসু, ইউএন আন্ডার সিক্রেটারি-জেনারেল এবং নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি দ্বারা পড়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, নিহন হিদানকিয়োর নোবেল শান্তি পুরষ্কার এবং দেশগুলির ‘ভবিষ্যতের জন্য “ভবিষ্যতের জন্য” পারমাণবিক মুক্ত বিশ্বে পুনরায় চুক্তি “লক্ষ্য করে।
গুতেরেস বেঁচে থাকা লোকদের সাক্ষ্য এবং শান্তির বার্তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং যোগ করেছেন: “অতীতকে স্মরণ করা আজ এবং ভবিষ্যতে শান্তি রক্ষা এবং নির্মাণের বিষয়ে।”
বুধবারের বার্ষিকী এমন এক সময়ে এসেছিল যখন ডিটারেন্সের জন্য পারমাণবিক অস্ত্র দখল করা জাপান সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ক্রমবর্ধমানভাবে সমর্থন করে।
কিছু বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি বলেছিলেন যে তারা রাষ্ট্রপতির দ্বারা হতাশ হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্য ওয়াশিংটনের আক্রমণকে ন্যায়সঙ্গত করে জুনে ইরানের উপর হিরোশিমা এবং নাগাসাকির পারমাণবিক বোমা হামলার সাথে এবং জাপানি সরকারের হালকা প্রতিক্রিয়ার সাথে তুলনা করে।
“এটি হাস্যকর,” কোসেই মিতো বলেছেন, 79৯ বছর বয়সী প্রাক্তন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক যিনি তার মায়ের গর্ভে থাকাকালীন বিকিরণের সংস্পর্শে এসেছিলেন। “আমি মনে করি না যে যতক্ষণ না এটি আক্রমণকারী দ্বারা ন্যায়সঙ্গত ছিল ততক্ষণ আমরা পারমাণবিক অস্ত্র থেকে মুক্তি পেতে পারি।”
ভ্যাটিকানে, পোপ লিও চতুর্থ মঙ্গলবার বলেছিলেন যে তিনি প্রার্থনা করছেন যে হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমার ৮০ তম বার্ষিকী “আমাদের নিজস্ব মানব পরিবারের জন্য শান্তি অর্জনের প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আহ্বান হিসাবে কাজ করবে।”
জাপানের সরকার সাইন ইন করার জন্য বেঁচে যাওয়া লোকদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে পারমাণবিক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে চুক্তি বা পর্যবেক্ষক হিসাবে এর সভাগুলিতে অংশ নিন কারণ এটি মার্কিন পারমাণবিক ছাতার সুরক্ষার অধীনে রয়েছে।
বুধবার তার বক্তৃতায় নগরীর মেয়র মাতসুই জাপানের সরকারকে পারমাণবিক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার চুক্তিতে স্বাক্ষর ও অনুমোদনের আহ্বান জানিয়েছেন।
ইসিবা এক বক্তৃতায় তাঁর সরকারের পারমাণবিক অস্ত্র ছাড়াই একটি বিশ্বের দিকে কাজ করার প্রতিশ্রুতির পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন, তবে এই চুক্তির কথা উল্লেখ করেননি এবং আবারও তার সরকারের পারমাণবিক অস্ত্র দখলের জন্য ডিটারেন্সের জন্য সমর্থনকে নির্দেশ দিয়েছেন।
অতীতের প্রধানমন্ত্রীরা বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসাবে জাপানের মর্যাদাকে জোর দিয়েছিল এবং বলেছে যে জাপান শান্তি অর্জনে দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ, তবে বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা বলেছেন যে এটি একটি ফাঁকা প্রতিশ্রুতি।
জাপানি সরকার কেবল যুদ্ধের প্রবীণ এবং তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে, যদিও বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা বেসামরিক ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতিকার চেয়েছেন। তারা বেসামরিক মৃত্যুর জন্য তার দায়বদ্ধতার বিষয়ে মার্কিন সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিও চেয়েছে।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ভিডিও সাংবাদিক আয়াকা ম্যাকগিল এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।