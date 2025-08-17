You are Here
বয়স, উচ্চতা, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, সম্পর্কের স্থিতি, উল্কি, কম পরিচিত তথ্য এবং আরও অনেক কিছু

নাওমি ইতিহাসের অন্যতম জনপ্রিয় মহিলা ডাব্লুডব্লিউই সুপারস্টার!

ট্রিনিটি ল্যাশান ফাতু (জন্ম 30 নভেম্বর, 1987), পেশাগতভাবে নওমি নামে পরিচিত, তিনি আমেরিকান রেসলার এবং নৃত্যশিল্পী বর্তমানে ডাব্লুডাব্লুইয়ের কাঁচা ব্র্যান্ডে স্বাক্ষর করেছেন, যেখানে তিনি 2025 সালের জুলাই পর্যন্ত তার তৃতীয় রাজত্বকালে রাজত্বকারী মহিলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

নওমি ২০০৯ সালে ডাব্লুডব্লিউইয়ের সাথে স্বাক্ষর করেছিলেন, ফ্লোরিডা চ্যাম্পিয়নশিপ রেসলিং (এফসিডাব্লু) -তে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, যেখানে তিনি উদ্বোধনী এফসিডাব্লু ডিভাস চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তিনি ২০১০ সালে এনএক্সটি-র তিন মরসুমে রানার-আপ হিসাবে জাতীয় মনোযোগ অর্জন করেছিলেন। নাওমি ফানক্যাড্যাকটাইলের অংশ হিসাবে ২০১২ সালে তার প্রধান রোস্টার আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং পরে ইউএসওএস পরিচালনা করেছিলেন। একক প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হয়ে তিনি দু’বার স্ম্যাকডাউন মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপটি দখল করেছিলেন।

২০২২ সালে, তিনি সাশা ব্যাংকগুলির সাথে ডাব্লুডব্লিউই মহিলা ট্যাগ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন, তবে উভয়ই সৃজনশীল সমস্যার কারণে বাইরে চলে গিয়েছিলেন এবং তাকে স্থগিত করা হয়েছিল। নাওমি ২০২৩ সালে তার ডাব্লুডব্লিউই প্রস্থান নিশ্চিত করেছেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে টিএনএ রেসলিংয়ে যোগ দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি নকআউটস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তিনি 2024 রয়্যাল রাম্বলে ডাব্লুডব্লিউইতে একটি চমকপ্রদ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

কুস্তি ছাড়িয়ে, নওমী ছিলেন অরল্যান্ডো ম্যাজিক এবং র‌্যাপার ফ্লো রিদা -র একজন নৃত্যশিল্পী। তিনি ২০১৩ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ডিভাতে অভিনয় করেছেন এবং মেরিন 5: 2017 সালে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হয়েছেন।

শারীরিক বৈশিষ্ট্য

ডাব্লুডাব্লুই বিবর্তন 2025- নওমি ডাব্লুডব্লিউই কাঁচা
(সৌজন্যে: wwe.com)
উচ্চতা5’5 “ফুট (165 সেমি)
ওজন125 পাউন্ড (57 কেজি)
বয়স37
চুলের রঙকালো
চোখের রঙবাদামী

নাওমি বয়স

ট্রিনিটি বর্তমানে 2025 সালের আগস্ট পর্যন্ত 37 বছর বয়সী। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 30 নভেম্বর, 1987 সালে, ফ্লোরিডার সানফোর্ডে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি এই সংস্থার অন্যতম অভিজ্ঞ কুস্তিগীর।

নাওমি উচ্চতা

নাওমি 5 ফুট 5 ইঞ্চি লম্বা উচ্চতায় দাঁড়িয়ে, যা দৈর্ঘ্যে 165 সেন্টিমিটার। তিনি সংস্থার অন্যতম সেরা মহিলা কুস্তিগীর।

নাওমি ওজন

ট্রিনিটির ওজন 125 পাউন্ড, যা 57 কিলোগ্রাম হয়। তিনি লাইটওয়েট সুপারস্টারদের একজন; যাইহোক, এটি তাকে রিংয়ের ভিতরে খুব দ্রুত সরাতে এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পাদন করতে সহায়তা করে।

উল্কি

হ্যাঁ, ডাব্লুডব্লিউই স্টারে বেশ কয়েকটি উল্কি রয়েছে। তার উপরের পিঠে একটি বিশাল ফুলের ট্যাটু রয়েছে এবং তার স্বামী জিমি উসোর নাম আঙুলের উপর একটি ট্যাটুও রয়েছে।

সম্পর্কের স্থিতি

ডাব্লুডব্লিউই সুপারস্টার বর্তমানে সহকর্মী ডাব্লুডব্লিউই কুস্তিগীর জিমি উসোর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এই দম্পতি মাউইতে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে ১ January জানুয়ারী, ২০১৪ এ গিঁটটি বেঁধে রেখেছিলেন। এই বিয়ের মধ্য দিয়ে তিনি কিংবদন্তি আনোয়াই রেসলিং পরিবারের একটি অংশ হয়েছিলেন। তিনি আগের সম্পর্ক থেকে জিমির দুই সন্তানের একজন সৎ মাও।

তাদের সম্পর্কটি মাঝে মধ্যে রিয়েলিটি টিভি শো টোটাল ডিভাসে প্রদর্শিত হয়েছে, ভক্তদের রিংয়ের বাইরে তাদের জীবনের এক ঝলক সরবরাহ করে। সাম্প্রতিক সাক্ষাত্কারে, নাওমি তার পরিবার শুরু করার ইচ্ছা সহ তার ব্যক্তিগত অগ্রাধিকারগুলি সম্পর্কে উন্মুক্ত করেছেন।

তিনি স্পষ্টভাবে স্বাস্থ্য উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেমন কেবল একটি ডিম্বাশয় থাকা, যা মাতৃত্বের জন্য তার সময়রেখাকে প্রভাবিত করতে পারে। ফলস্বরূপ, তিনি এমনকি প্রকাশ করেছেন যে তিনি তার ব্যক্তিগত জীবন এবং পরিবার পরিকল্পনার দিকে মনোনিবেশ করার জন্য অদূর ভবিষ্যতে কুস্তি থেকে দূরে সরে যাওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

কম-পরিচিত তথ্য

কুস্তির অনেক আগে নাওমি একজন পেশাদার নৃত্যশিল্পী ছিলেন। তিনি অরল্যান্ডো ম্যাজিক এনবিএ দলের হয়ে নাচিয়েছিলেন এবং এমনকি র‌্যাপার ফ্লো রিদার জন্য ব্যাকআপ নৃত্যশিল্পীও ছিলেন, অল্প বয়স থেকেই তার নাচ এবং পারফরম্যান্সে তার গভীর শিকড় প্রদর্শন করেছিলেন।

তিনি ২০১০ সালে ফ্লোরিডা চ্যাম্পিয়নশিপ রেসলিংয়ে ৮-মহিলা টুর্নামেন্টে জয়ের মাধ্যমে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো এফসিডাব্লু ডিভাস চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন, ডাব্লুডব্লিউইয়ের উন্নয়নমূলক অঞ্চলটি তার কেরিয়ারের প্রথম দিকে তার চ্যাম্পিয়নশিপ-ক্যালিবার প্রতিভা প্রমাণ করে।

নাওমি 2014 সালে “ডান্স অল নাইট” নামে একটি সংগীত একক প্রকাশ করেছিলেন, যা কুস্তি এবং নৃত্যের বাইরেও তার বহুমুখিতা প্রতিফলিত করে। ডাব্লুডব্লিউই তাদের চ্যানেল এবং রিয়েলিটি শো “টোটাল ডিভাস” এর মাধ্যমে এই সংগীত ক্যারিয়ারের প্রচেষ্টাকে ভারীভাবে প্রচার করেছে।

ডাব্লুডব্লিউই তারকা নওমির বয়স কত, এবং তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

নওমির জন্ম 30 নভেম্বর, 1987 সালে, 2025 সাল পর্যন্ত তার 37 বছর বয়সী হয়েছিল। তিনি প্রায় 5 ফুট 5 ইঞ্চি (165 সেমি) লম্বা এবং প্রায় 125 পাউন্ড (57 কেজি) ওজনের। তার অ্যাথলেটিকিজম এবং তত্পরতার জন্য পরিচিত, তিনি তার ইন-রিং পারফরম্যান্সে একটি শক্তিশালী নাচ এবং চিয়ারলিডিং পটভূমি নিয়ে এসেছেন।

নাওমি কি সম্পর্কের মধ্যে বা বিবাহিত?

হ্যাঁ, ট্রিনিটি সহকর্মী ডাব্লুডব্লিউই তারকা জিমি উসো (জোনাথন ফাতু) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। এই দম্পতি 2014 সালে গিঁটটি বেঁধে রেখেছিলেন এবং প্রায়শই ডাব্লুডব্লিউই স্টোরিলাইন এবং টোটাল ডিভাসের মতো রিয়েলিটি শোতে একসাথে উপস্থিত হন।

নাওমির কি কোনও উলকি বা অনন্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে?

ট্রিনিটি তার প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব এবং রঙিন রিং গিয়ারের জন্য পরিচিত, তবে তার কোনও বিশিষ্ট দৃশ্যমান উল্কি নেই। তিনি অরল্যান্ডো ম্যাজিকের প্রাক্তন এনবিএ নৃত্যশিল্পীও এবং একটি স্বল্প-পরিচিত ঘটনা হ’ল তিনি একবার ডাব্লুডাব্লুইইতে যোগদানের আগে র‌্যাপার ফ্লো রিডার ব্যাকআপ নৃত্যশিল্পী হিসাবে অভিনয় করেছিলেন।

