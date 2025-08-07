বয়স, উচ্চতা, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, সম্পর্কের স্থিতি, উল্কি, কম পরিচিত তথ্য এবং আরও অনেক কিছু

প্রাক্তন ডাব্লুডব্লিউই এনএক্সটি মহিলা চ্যাম্পিয়ন বর্তমান রোস্টারটির অন্যতম জনপ্রিয় তারকা
কার্লা গঞ্জালেজ (জন্ম 5 নভেম্বর, 2001) একজন আমেরিকান পেশাদার রেসলার বর্তমানে ডাব্লুডব্লিউইতে স্বাক্ষরিত, যেখানে তিনি রোকসান পেরেজের রিং নামে কাঁচা ব্র্যান্ডে অভিনয় করেন।
তিনি রায় দিবসের স্থিতিশীলের একজন বিশিষ্ট সদস্য এবং ইতিমধ্যে তার তরুণ কেরিয়ারে কৃতিত্বের একটি চিত্তাকর্ষক তালিকা অর্জন করেছেন। পেরেজ প্রাক্তন ডাব্লুডব্লিউই মহিলা ট্যাগ টিম চ্যাম্পিয়ন, দু’বারের এনএক্সটি মহিলা চ্যাম্পিয়ন এবং কোরা জেড (এলায়না ব্ল্যাক) এর পাশাপাশি এনএক্সটি মহিলা ট্যাগ দলের চ্যাম্পিয়ন।
ডাব্লুডব্লিউইতে যোগদানের আগে গনজালেজ রক-সি রিং নামে কুস্তি করেছিলেন। তিনি রিয়েলিটি অফ রেসলিং (সারি) এর মতো প্রচারের সাথে স্বাধীন দৃশ্যে তার চিহ্ন তৈরি করেছিলেন।
২০২১ সালে, তিনি রিং অফ অনার (আরওএইচ) এ যোগদানের পরে জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন, যেখানে তিনি উদ্বোধনী আরওএইচ মহিলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন, পেশাদার কুস্তিতে অন্যতম উজ্জ্বল উত্থিত তারকা হিসাবে তার অবস্থানকে আরও দৃ ifying ় করে তুলেছিলেন।
শারীরিক বৈশিষ্ট্য
|উচ্চতা
|5’1 “ফুট (155 সেমি)
|ওজন
|110 পাউন্ড (50 কেজি)
|বয়স
|23
|চুলের রঙ
|কালো
|চোখের রঙ
|বাদামী
বয়স
রোকসান পেরেজ বর্তমানে ২০২৫ সালের আগস্টে ২৩ বছর বয়সী। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৫ নভেম্বর, ২০০১, টেক্সাসের লারেডোতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি এই সংস্থার অন্যতম কনিষ্ঠ কুস্তিগীর।
রোকসান পেরেজ উচ্চতা
পেরেজ 5 ফুট 1 ইঞ্চি লম্বা উচ্চতায় দাঁড়িয়ে, যা দৈর্ঘ্যে 155 সেন্টিমিটার। তিনি সংস্থার অন্যতম সংক্ষিপ্ত মহিলা কুস্তিগীর।
রোকসান পেরেজ ওজন
পেরেজকে ১১০ পাউন্ড ওজনের জন্য বিল দেওয়া হয়েছে, যা 50 কিলোগ্রাম। তিনি লাইটওয়েট সুপারস্টারদের একজন; যাইহোক, এটি তাকে রিংয়ের ভিতরে খুব দ্রুত সরাতে এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পাদন করতে সহায়তা করে।
উল্কি
পেরেজের এমন কোনও উলকি নেই যা এখন পর্যন্ত কেউ জানে।
সম্পর্কের স্থিতি
রোকসান পেরেজ বর্তমানে সহকর্মী এনএক্সটি তারকা ড্রেক মোরিয়াক্সের সাথে সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন। তারা ক্রিসমাসে তাদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে, পেরেজ তাদের পরিবারের সাথে উদযাপনের ইনস্টাগ্রামে ছবি ভাগ করে নিয়েছে। পেরেজের আগের সম্পর্কটি ছিল রেসলার জিনো মদিনার সাথে। এই ভিডিওটিতে রোকসান পেরেজ এবং ড্রেক মোরিয়াক্স তাদের সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত করে দেখায়
ডাব্লুডব্লিউইতে রক্সান পেরেজ কোন শিরোনাম জিতেছে?
রোকসান পেরেজ দু’বারের এনএক্সটি মহিলা চ্যাম্পিয়ন, প্রাক্তন এনএক্সটি উইমেন ট্যাগ টিম চ্যাম্পিয়ন (কোরা জ্যাডের সাথে) এবং ডাব্লুডব্লিউই মহিলা ট্যাগ দলের চ্যাম্পিয়ন।
রোকসান পেরেজ কি ডাব্লুডাব্লুইয়ের আগে আলাদা নাম দ্বারা পরিচিত ছিল?
হ্যাঁ, ডাব্লুডব্লিউইয়ের সাথে সই করার আগে, তিনি রক-সি নামের অধীনে কুস্তি করেছিলেন এবং রিং অফ অনার-এ উদ্বোধনী আরওএইচ মহিলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।
রোকসান পেরেজ কি ডাব্লুডব্লিউইতে কোনও গোষ্ঠীর অংশ?
হ্যাঁ, পেরেজ বর্তমানে ডাব্লুডব্লিউই কাঁচায় রায় দিবসের স্থিতিশীল সদস্য।
