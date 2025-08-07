বর্জনীয় ধারাগুলি নাইজেরিয়ায় হতাশার বীমা অনুপ্রবেশ – চুকউউ

আর্থিক বিশ্লেষক এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কাউরি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, জনসন চুকউউ নাইজেরিয়ায় জনসাধারণের আস্থা ও এই খাতটিতে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য বীমা নীতিমালার বিস্তৃত সরলীকরণের আহ্বান জানিয়েছেন।
চ্যানেল টেলিভিশনে একটি সাক্ষাত্কারের সময় তিনি নাইজেরিয়ান বীমা শিল্প সংস্কার আইন (এনআইআইআরএ) 2025 এর রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু দ্বারা স্বাক্ষর করার পরে কল করেছিলেন।
চুকওয়ু উল্লেখ করেছেন যে দেশে বীমা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম মূল বাধা হ’ল নীতি নথিগুলির জটিলতা, বিশেষত বর্জনীয় ধারাগুলির প্রসার যা প্রায়শই সূক্ষ্ম মুদ্রণে লুকিয়ে থাকে এবং গড় পলিসিধারীদের বোঝার পক্ষে কঠিন।
“সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ’ল বীমা চুক্তিগুলি এমনভাবে সরল করা হয় যাতে কোনও সাধারণ লোক শর্তাদি বুঝতে পারে,” চুকউ বলেছেন। “নাইজেরিয়ার বীমাগুলির সাথে আমরা যে বড় চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হচ্ছি তার মধ্যে একটি হ’ল নীতি নথিগুলিতে এম্বেড থাকা বর্জনীয় ধারাগুলির প্রাচুর্য – যে ক্লজগুলি গড় ধারক এমনকি খেয়াল বা বুঝতে পারে না।”
একটি সাধারণ গাড়ি বীমা দৃশ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পলিসিধারীরা প্রায়শই স্পষ্টতার অভাবে অজান্তেই শর্তাবলী লঙ্ঘন করে, দাবি দায়ের করার সময় কেবল ব্যতিক্রমগুলি আবিষ্কার করার জন্য। তিনি সুপারিশ করেছিলেন যে নীতিগুলি বুলেট পয়েন্টগুলি ব্যবহার করে একটি সংক্ষিপ্ত, এক পৃষ্ঠার ফর্ম্যাটে উপস্থাপিত হওয়ার জন্য বাদ দেওয়া সহ মূল শর্তাদি এবং শর্তাদি হাইলাইট করার জন্য উপস্থাপন করা উচিত।
চুকু আশাবাদ প্রকাশ করেছেন যে সদ্য আইনযুক্ত এনআইআইআরএ 2025 স্বচ্ছতা বাড়াতে, শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে এবং দাবি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াগুলি উন্নত করে এই দীর্ঘস্থায়ী বিষয়গুলির কয়েকটি সমাধান করতে সহায়তা করতে পারে।
“এই নতুন আইন পলিসিধারীদের আত্মবিশ্বাস উন্নত করতে অনেক এগিয়ে যাবে,” তিনি বলেছিলেন। “অনেক লোক যারা নীতি ক্রয় করে তাদের দাবি প্রদানের জন্য লড়াই করে। নতুন আইনটি বীমা সংস্থাগুলির আরও শক্তিশালী মূলধন সরবরাহ করে এটিকে সম্বোধন করে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হলে, সংস্কারগুলি বীমা সংস্থাগুলিকে নাইজেরিয়ার মূলধন বাজারে শক্তিশালী খেলোয়াড় হিসাবে স্থাপন করতে পারে। “যদি এই আইনটি বীমা সংস্থাগুলির ধরে রাখা উপার্জন এবং মজুদগুলির বিকাশের দিকে পরিচালিত করে, তবে সময়ের সাথে সাথে তারা আর্থিক বাজারে প্রধান বিনিয়োগকারী হয়ে উঠবে,” তিনি বলেছিলেন।
মঙ্গলবার আইনে স্বাক্ষরিত, নাইজেরিয়ান বীমা শিল্প সংস্কার আইন 2025 পুরানো বিধিবিধান বাতিল করে এবং বিদ্যমান আইনগুলিকে একক আধুনিক কাঠামোর মধ্যে একীভূত করে। রাষ্ট্রপতির মুখপাত্র বায়ো ওনানুগার মতে, আইনটি নিয়ন্ত্রক তদারকি উন্নত করতে, উদ্ভাবনের প্রচার এবং খাতটিকে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
নতুন আইনের মূল বিধানগুলির মধ্যে রয়েছে কঠোর মূলধন প্রয়োজনীয়তা, বাধ্যতামূলক বীমাগুলির বাধ্যতামূলক প্রয়োগ, বাজার ডিজিটাইজেশন, দ্রুত দাবি নিষ্পত্তি এবং পলিসিধারক সুরক্ষা তহবিল প্রতিষ্ঠা। আইনটি ইকোওয়াস ব্রাউন কার্ড সিস্টেমের মতো আঞ্চলিক উদ্যোগগুলিতে নাইজেরিয়ার সংহতিকে উত্সাহিত করে।
জাতীয় বীমা কমিশনকে (এনএআইসিওএম) এই সংস্কারগুলি বাস্তবায়নের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা বিনিয়োগের বর্ধিত বিনিয়োগকে আকর্ষণ করবে, ভোক্তাদের আস্থা বাড়াতে হবে এবং ফেডারেল সরকারের $ 1 টিআরএন অর্থনীতি গঠনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
চুকউ জোর দিয়েছিলেন যে সংস্কারের জন্য এর উদ্দেশ্যমূলক প্রভাব ফেলতে, বীমা নীতিগুলি সরলকরণ এবং স্পষ্ট করা অবশ্যই একটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে থাকতে হবে।