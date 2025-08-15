You are Here
‘বর্ডার 2’ ভারতে জানুয়ারির প্রকাশের তারিখ পেয়েছে
‘বর্ডার 2’ ভারতে জানুয়ারির প্রকাশের তারিখ পেয়েছে

এক্সক্লুসিভ: ভারত যেমন তার স্বাধীনতার th৯ তম বার্ষিকী উদযাপন করে, ১৯৯ 1997 এর ব্লকবাস্টারের আধ্যাত্মিক সিক্যুয়ালের পিছনে দল সীমানা যুদ্ধের ছবিটির জন্য একটি প্রকাশের তারিখ প্রকাশ করেছেন।

আজ প্রকাশিত একটি ইন্টারেক্টিভ পোস্টার মাধ্যমে এটি প্রকাশিত হয়েছে সীমানা 2 দেশের বার্ষিক প্রজাতন্ত্র দিবসের চার দিন আগে, 2026 সালের 22 শে জানুয়ারী ভারতে সিনেমা হিট হবে। এর আগের কিছু প্রতিবেদন একদিন পরে (২৩ শে জানুয়ারী) মুক্তির বিষয়টি প্রকাশ করেছিল।

পছন্দ সীমানাযা ১৯ 1971১ সালের ইন্দো-পাকিস্তানি যুদ্ধের সময় সেট করা হয়েছিল, হিন্দি ভাষার সীমানা 2 একটি বিশাল দেশপ্রেমিক লাইন নেবে। যাইহোক, চলচ্চিত্র নির্মাতারা নতুন ছবিটিকে সরাসরি সিক্যুয়াল বলছে না কারণ গল্পের বেশ কয়েকটি উপাদান আলাদা হবে। সানি দেওলকে চরিত্রের পোস্টারে দেখা গেছে, যুদ্ধ-কঠোর সৈনিক হিসাবে একটি বাজুকাকে আঁকড়ে ধরেছিল, কারণ তিনি ফ্রন্টলাইন অ্যাক্টিওর জন্য প্রস্তুত হন। আমরা বুঝতে পারি তিনি একই ভূমিকা পালন করেন না সীমানা 2 প্রথম ছবিতে যেমন।

অনুরাগ সিং দ্বারা পরিচালিত, সীমানা 2 ভোষণ কুমার ও জেপি দত্তের প্রযোজনায় বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসানজ, আহান শেঠি, মায়া সিং, মোনা সিং এবং সোনম বাজওয়াও অভিনয় করবেন। দত্তের জেপি চলচ্চিত্রের সাথে মিলিত হয়ে গুলশান কুমার এবং টি-সিরিজ ছবিটি তৈরি করছে।

সীমানা একটি চলচ্চিত্রের চেয়ে বেশি – এটি প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য একটি আবেগ, “কুমার বলেছিলেন।” সীমানা 2আমরা সেই উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এটি একটি নতুন প্রজন্মের কাছে নিয়ে আসা লক্ষ্য করি। নতুন প্রকাশের তারিখটি শ্রোতাদের একত্রিত হওয়ার জন্য আরও বেশি সময় দেয় এবং একটি বর্ধিত প্রজাতন্ত্র দিবসের সপ্তাহান্তে প্রেক্ষাগৃহে ফিল্মটি অনুভব করতে পারে। “

“স্বাধীনতা দিবসে তারিখটি ঘোষণা করা প্রতীকী। এই দিনটি আমাদের সেনাবাহিনীর দ্বারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং আমাদের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমাদেরও স্মরণ করিয়ে দেয়।

