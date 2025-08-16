বর্তমানের জন্য নস্টালজিয়া | প্রেস

রবিবার আগস্ট 17। এটি একটি আঘাত দেয়। আগস্ট 17! আগস্টের মিষ্টি মাসের অর্ধেকেরও বেশি ইতিমধ্যে কেটে গেছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে, এটি সেপ্টেম্বর। আমি কাঁপছি
আমি জানি এটি এখনও সেপ্টেম্বরে সুন্দর, তবে আমরা এটি দেখতে পাব না। এটা স্কুলে ফিরে। এটি বলে, আমরা ফিরে আসব। আমরা ভিতরে থাকব। শিশুরা স্কুলে থাকবে, কর্মক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্করা। গ্রীষ্ম বাইরে থাকবে। এখানেই তিনি থাকেন, সেখানেই তিনি ঘুমান।
সেপ্টেম্বরে, তার সাথে খেলতে কেউ থাকবে না। সে কিছুটা বিলম্ব করবে। গ্রীষ্ম একটি বিলম্ব প্রো। তারপরে তিনি 22 সেপ্টেম্বর যাবেন। তার বিমানটি সকাল 8:17 টায় যাত্রা শুরু করবে তাকে এখানে নিয়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তার সাথে, কোন বিরোধ নেই। সে অন্যদিকে যাবে। যেখানে শীতকাল তার ছোটদের প্যাক করতে শুরু করে, এসে আমাদের খুঁজে পেতে।
সত্য বলতে, স্কুল বছরের শুরু ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে। সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, পা আলতো চাপছে। লাগেসি এর মাইক্রোফোনে রয়েছে, সোমবার মাস্বু শুরু হয়। আমাদের চারপাশে বলে: তা করে! খেলা শেষ। এটা শেষ, অলসতা। সিকদা বেশ গেয়েছে। আবার পিঁপড়া হওয়ার সময় এসেছে। অক্ষম করুন। টানেল প্রবেশ করতে। দুই সপ্তাহের জন্য নয়। দুই মাসের জন্য নয়। 23,587,200 সেকেন্ডের জন্য ভাল গণনা করা হয়েছে, 1 এর মধ্যে প্রবাহিতহয় 2025 সেপ্টেম্বর এবং 1হয় জুন 2026।
আগস্ট 17। এটা পাগল। এটি কোনও সাধারণ জ্ঞান নয়, আমরা ইতিমধ্যে সেখানে ফিরে যেতে পারি না! সময়ের বালি সৈকতের বালির মতো আমাদের হাতে পিছলে যায়। আমার কাছে মনে হয় গতকাল, আমরা গ্রীষ্মের উত্সবের জন্য আমাদের আগে প্রচুর প্রকল্প নিয়ে মে মাসের শেষে ছিলাম। বড় এবং ছোট ট্রিপস। বন্ধুরা দেখার জন্য। পালাতে সমস্যা। হালকা সুর গাইতে।
এটি আগস্টের মাঝামাঝি, এবং আমরা সকলেই কিউইং কিটির মতো অনুভব করি। আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে, আগস্টের মাঝামাঝি! কেন সত্যিই তা না জেনে আমরা অভিযোগ করি।
আমাদের কাছে বর্তমানের জন্য নস্টালজিয়া রয়েছে। গ্রীষ্ম সেখানে থাকতে পারে, আমাদের ধারণা আছে যে তিনি ইতিমধ্যে আমাদের পালিয়ে গেছেন। আমরা 17 আগস্ট, এবং আমরা নিজেদেরকে বলি: গ্রীষ্ম শেষ। আমরা জানি যে এটি নয়, তবে আমাদের মধ্যে এটি আংশিকভাবে ভাঁজ করা হয়েছে। তাঁবু এবং প্যারাসোল সহ।
আমাদের দেহ অনুভূমিকভাবে, তবে আমাদের মন দাঁড়িয়ে আছে। সবকিছু সরবরাহ। আমরা জ্যামগুলি তৈরি করার কথা ভাবছি একটি বাটি স্ট্রবেরি খাই। আমরা আমাদের কানুকের মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি কিনা তা ভেবে আমরা বিছানায় হাঁটছি। আমরা পথচারীদের রাস্তার মাঝখানে একটি পার্ক বেঞ্চে বসে এটি রাস্তার কনক্রিটেনিয়ারের একটি তুষার বেঞ্চ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার আগে।
আমরা এমবোকোর জয়ের চিত্রগুলি দেখতে পাই এবং আমরা নিজেদেরকে বলি যে এটি সঠিক সময়। আমি জানি, এটি কেবল 10 দিন, তবে 10 গ্রীষ্মের দিন, এটি এত দ্রুত চলে যায় যে এটি আমাদের থেকে উচ্চ গতিতে, উচ্চ বাতাসের গতিতে চলে যায়। একটি টিজিভির মতো আমাদের প্ল্যাটফর্মে ছেড়ে চলেছে। অতীতের জন্য আমাদের পাস নেই। এটি অনেক দূরে ফিরে আসে, মহিলা ফাইনাল। উইন অবজেক্টস ল্যান্ডে।
আজ থেকে, প্রতিটি আনন্দের অনুভূতির আফসোসের ইঙ্গিত রয়েছে। আমরা এটি হৃদয়ে একটি সামান্য চিমটি সঙ্গে বাস। নীল আকাশে, আমরা এখন ব্লুজ দেখতে পাই। প্রতিটি তরঙ্গে, তরঙ্গ থেকে আত্মা পর্যন্ত। আমরা গ্যালারীটির উপর নজর রাখি যখন এটি উল্লেখ করেছে যে এটি আগে অন্ধকার। সূর্য আর আমাদের সাথে পাম্পার না করে। যে তিনি আগামীকাল কাজ করেন।
দিনগুলি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে এবং আমাদের মুখগুলি প্রসারিত হয়।
আমরা আমাদের চিন্তাভাবনার মুহুর্তগুলিতে নিজেকে পুনরাবৃত্তি করি: “এটি ইতিমধ্যে শেষ হয়নি … এটি ইতিমধ্যে শেষ হয়নি …” উদাসীনতার মতো।
আসুন একটু কাঁপানো যাক! আসুন আমরা আমাদের মনোবলকে আমাদের প্রাণবন্ততা শুকতে দেই না। প্লীহা সুইমিং পুলে ডুবে যাবে না। হ্যাঁ, এটি খুব দ্রুত যায়। হ্যাঁ, গ্রীষ্মের স্কেটগুলি ম্যাকডাভিডের মতো, যখন শীতকালীন স্কেটগুলি গোলরক্ষকের মতো। তবে এটি ভবিষ্যতের প্রত্যাশা করে বর্তমানকে নষ্ট করার কোনও কারণ নয়। ঘাটগুলি সর্বদা সবুজ, প্রভার্টের গানটি গাইতে খুব তাড়াতাড়ি। পাতা মৃত থেকে অনেক দূরে। তারা বেলচা তুলবে না। তারা খুব জীবিত এবং যখন আমাদের প্রয়োজন হয় তখন আমাদের একটি সামান্য ছায়া তৈরি করে।
আমাদের গ্রীষ্মকালীন হওয়ার আর আমাদের সামান্য উদ্বেগ আমাদের সুরক্ষার একটি উপায়। আমরা চাই না যে শকটি খুব নির্মম হোক, যখন আমরা নিজেদেরকে ঝাঁকুনিতে ফেলব। সুতরাং আমরা যখন এখনও জড়িত থাকি তখন আমরা বিদায় অনুষ্ঠান শুরু করি। এটি নিজেকে রক্ষা করে, তবে এটি একটি স্প্ল্যাশ।
আগস্ট 17, তুমি! আমরা এমনভাবে মুখোমুখি হচ্ছি না যেন আমরা 17 জানুয়ারী ছিলাম। আসুন সবচেয়ে খারাপ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা বন্ধ করা যাক। এটি আমাদের প্রথম বিবিকিউ নয়। এবং বিশেষত আমাদের শেষ নয়। হ্যাঁ, গ্রীষ্ম চলে যাবে। তবে তিনিও ফিরে আসবেন। Asons তু মারা যায় না। তারা অন্য কোথাও যায়। গ্রীষ্ম চিরন্তন। কারণ এটি খুব দেরি হওয়ার আগে চলে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি হওয়ার পরে ফিরে আসে।
আসুন আগস্টে যেন জুলাই ছিল যেন। এর সুবিধা নেওয়া যাক। ঘামের শেষ ফোঁটা পর্যন্ত। শেষ ঘন্টা অবধি। আপনাকে আমাদের আবেগগুলি ব্রেক করা বন্ধ করতে হবে। গ্রীষ্ম ইতিমধ্যে বেশ সংক্ষিপ্ত, এটি আরও কম হওয়া উচিত নয়। শেষ অবধি আনন্দ করা যাক।
গ্রীষ্ম 92 দিন স্থায়ী হয়, 17 আগস্ট 58ইসবসময় বেন 34! যার মধ্যে সেপ্টেম্বরে 22 টি সত্য। আসুন আমরা আমাদের সমস্ত পেশা সত্ত্বেও তাদের স্বাদ নিতে স্থির করি। আসুন আলতো করে স্কুলে ফিরে যাই। আসুন আমরা দরজার কাঠামোর মধ্যে থাকি। অর্ধেক ভিতরে, অর্ধেক বাইরে।
হুট করে কে? অবশ্যই গ্রীষ্ম না।
আসুন আমরা শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত তাঁর সাথে থাকি। শেষ উত্তাপ পর্যন্ত।
আসুন আমরা সেপ্টেম্বরে এক মাস পতনের বন্ধ করা বন্ধ করি।
সেপ্টেম্বর অতিরিক্ত গ্রীষ্ম।
কারণ গ্রীষ্ম সর্বদা একটি সাফল্য!