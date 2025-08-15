বর্ষার বৃষ্টি দশটি প্রাণ দাবি করে, বন্যা ট্রিগার করে, এজেকে, জিবিতে ভূমিধস

মুজাফফরাবাদ: ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে নারী ও শিশু সহ কমপক্ষে দশ জন লোক মারা গিয়েছিল, গিলগিত-বাল্টিস্তান এবং আজাদ জম্মু ও কাশ্মীরের (এজেকে) কিছু অংশে ফ্ল্যাশ বন্যা ও ভূমিধসকে ট্রিগার করেছিল, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
এজেকে -তে, চলমান ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধসের ঝুঁকির কারণে সরকার 15 এবং 16 আগস্ট সরকারী ও বেসরকারী স্কুল বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে।
একদিন আগে, পাকিস্তান আবহাওয়া বিভাগ (পিএমডি) পরের সপ্তাহ থেকে দেশের বেশ কয়েকটি জায়গায় প্রত্যাশিত আরও বিস্তৃত বৃষ্টি, বাতাস এবং বজ্রপাতের সাথে বর্ষার ক্রিয়াকলাপকে তীব্র করার বিষয়ে সতর্ক করেছিল।
পূর্বাভাস অনুসারে, ইসলামাবাদ, আজাদ জম্মু ও কাশ্মীর (এজেকে), উচ্চ পাঞ্জাব, খাইবার পাখতুনখওয়া (কেপি) এবং গিলগিত-বালতিস্তান সম্ভবত 14 থেকে 17 আগস্টে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভারী পতনের সাথে বৃষ্টিপাতের বাতাস/বজ্রপাতকারীদের গ্রহণ করতে পারে।
গিলগিত-বাল্টিস্টনে ঘিজার জেলায় আট জন নিহত ও দু’জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন জিবি সরকারের মুখপাত্র ফয়জুল্লাহ ফিরাক, তিনি আরও জানান, একজন ভাই ও বোন মারা গিয়েছিলেন এবং দু’জন ডায়ামার জেলায় আহত হন।
তিনি বলেছিলেন যে বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ বেশ কয়েকটি রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে, তিনি আরও যোগ করেছেন যে বাবুসার হাইওয়ে সহ মূল রুটগুলি লোশি পয়েন্ট এবং গ্যান্ডলু পয়েন্টে কারাকোরাম হাইওয়েতে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। “
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে ত্রাণ কার্যক্রম চলছে।
গিলগিট সিটিতে, বন্যার মূল নাল্টার বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং অঞ্চলটিকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয় বলে জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসক আরও বলেন, বেসিনের নদীর নিকটে বসবাসরত বাসিন্দাদের বন্যার ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কতা হিসাবে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, অ্যাথমুকামে, বারিয়ান সেরির নীলাম ভ্যালি রোডে ল্যান্ডস্লাইড ধ্বংসাবশেষ সাফ করা হয়েছিল, অ্যাক্সেস পুনরুদ্ধার করে, স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে।
চিলাসে, সিন্ধু নদীর জল প্রবাহ সনিওয়াল কোটে উঠেছিল, সিন্ধু ও থুরনালার সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি গ্রাম, আশেপাশের বসতিগুলি বন্যা করে এবং বেশ কয়েকটি ঘর ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন।
মুজাফফরাবাদে এজেকে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী আনোয়ার উল হক রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (এসডিএমএ) সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং নদীর তীরে বসবাসরত বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন।
বৈঠক চলাকালীন, প্রিমিয়ার বৃষ্টি-আক্রান্ত পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সহায়তাও অনুমোদন করে এবং নির্দেশ দেয় যে যাদের বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছিল তাদের আবাসন সরবরাহ করা উচিত।
প্রধানমন্ত্রী হক হ্যাটিয়ান বালার ঝিলাম নদীর তীরে বাসিন্দাদের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ জারি করেছিলেন।
তিনি কর্তৃপক্ষকে ঝিলাম, নীলাম এবং বাঘে বিদ্যুৎ অবকাঠামোর ক্ষতির মূল্যায়ন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বিদ্যুৎ বিভাগকে একটি বিশদ প্রতিবেদন জমা দিতে বলেছিলেন।
প্রিমিয়ার জল সম্পদ নিরীক্ষণের জন্য জরুরি চেকপয়েন্ট স্থাপনের নির্দেশও দিয়েছিল। তিনি সভাপতিত্বে সভাপতিত্বে নদীর তীরে দখলদারিত্ব অপসারণের জন্য একটি অপারেশন চালু করতেও সম্মত হন।
নীলাম জেলায়, কুতেনে দুটি সেতু এবং ল্যাট স্রোতের উপর তিনটি লিঙ্ক সেতু বন্যার দ্বারা ধুয়ে ফেলা হয়েছিল, এসডিএমএ জানিয়েছে।
এসডিএমএ জানিয়েছে যে বেশ কয়েকটি পর্যটক রত্তি গালি বেস ক্যাম্পে আটকা পড়েছেন। প্রকৌশলী সিকান্দার খানের মতে নোসারি গ্রিড স্টেশন থেকে আংশিক বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।
ইতিমধ্যে তথ্যমন্ত্রী মাজহার সা Saeed দ নীলাম ভ্যালির রত্তি গালির ট্যুরিস্ট স্পট থেকে একটি ভিডিও বার্তায় বক্তব্য রেখে বলেছেন, একটি ক্লাউডবার্স্ট রাস্তার অংশগুলি ধুয়ে ফেলার পরে 300 টিরও বেশি মহিলা ও শিশু সহ 700০০ টিরও বেশি পর্যটককে আটকে রাখা হয়েছিল।
খারাপ আবহাওয়ার কারণে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, কর্তৃপক্ষ পর্যটকদের অঞ্চল ছেড়ে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় বিনামূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করেছে।
তিনি বলেন, রত্টি গালির কাছ থেকে পর্যটকদের বিদায়ের বিষয়ে যে কোনও সিদ্ধান্তই আজ সকালে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেলে করা হবে, তিনি বলেছিলেন।
সাম্প্রতিক বর্ষা মৌসুমে পাকিস্তান জুড়ে সর্বনাশ ঘটেছে, যার ফলে ব্যাপক বন্যা এবং ভূমিধস রয়েছে যা দেশব্যাপী ২ 26০ টিরও বেশি জীবন দাবি করেছে। গিলগিট-বালতিস্তান, একটি মূল পর্যটন অঞ্চল, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী হাজী গুলবার খান কমপক্ষে দশটি মৃত্যু এবং বাড়িঘর, জলের চ্যানেল এবং রাস্তায় ব্যাপক ক্ষতির কথা জানিয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ সম্প্রতি এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করেছেন, ক্ষতিপূরণ চেক বিতরণ করে ৪ বিলিয়ন রুপি ত্রাণ প্যাকেজের আওতায় অবকাঠামোগত জরুরি পুনরুদ্ধারের আদেশ দিয়ে। তিনি আহতদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির জন্য অব্যাহত সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান হুমকির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থার জন্য জরুরি প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং এই অঞ্চলের জ্বালানি সরবরাহকে আরও বাড়ানোর জন্য গিলগিত-বালতিস্তানে 100-মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন।
পিএমডি স্থানীয় স্রোতে এবং কেপি, পাঞ্জাব, ইসলামাবাদ, মুরারি, গ্যালিয়াত এবং এজেকে 15 থেকে 21 আগস্ট পর্যন্ত এবং 18 থেকে 21 আগস্ট ডিজি খান এবং পূর্ব বেলোকিস্তানের পার্বত্য টরেন্টে স্থানীয় স্রোতে এবং নুল্লাহদের সম্ভাব্য ফ্ল্যাশ বন্যার সতর্ক করেছে।
মেট অফিস জানিয়েছে, ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি, গুজরানওয়ালা, লাহোর, সিয়ালকোট, পেশোয়ার এবং নওশেরার নিম্ন-অঞ্চলে নগর বন্যা সম্ভব।
ভূমিধস এবং কাদামাটিগুলি পার্বত্য অঞ্চলে রাস্তাগুলি ব্যাহত করতে পারে, অন্যদিকে বায়ু ঝড় এবং বজ্রপাত দুর্বল কাঠামো, বৈদ্যুতিক খুঁটি, বিলবোর্ড এবং যানবাহনকে ক্ষতি করতে পারে।
এদিকে, পাঞ্জাব প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (পিডিএমএ) ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বর্ষার বৃষ্টিপাতের সপ্তম বানানের জন্য একটি সতর্কতা জারি করেছে, রাওয়ালপিন্ডি, গুজরানওয়ালা, লাহোর এবং ডেরা গাজি খানের ভারী ঝরনা সম্পর্কে সতর্ক করে।
ভারী বৃষ্টিপাতগুলি সিন্ধু, চেনাব, সুতলেজ, ঝিলাম এবং রবি নদীর উপরের প্রান্তে পূর্বাভাসও রয়েছে।