বর্ষা বৃষ্টির জন্য পাকিস্তানে 24 ঘন্টা কমপক্ষে 200 জন মারা গিয়েছিলেন

এর উত্তরে আঘাত হানা মুষলধারে বৃষ্টি পাকিস্তান তারা চলে গেল 24 ঘন্টা কমপক্ষে 200 মারা গেছেশুক্রবার কর্তৃপক্ষের শেষ ভারসাম্য অনুসারে, এবং একটি উদ্ধার হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছিল, যার ফলে আরও পাঁচজন মারা গিয়েছিল।
পাকিস্তান, বিশ্বের পঞ্চম সর্বাধিক জনবহুল দেশজলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলির জন্য অন্যতম দুর্বল।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তার 255 মিলিয়ন বাসিন্দা তারা মহা বন্যা, হিমবাহ এবং খরার উপচে পড়া প্রবাহ, এমন ঘটনা যা বিজ্ঞানীদের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বহুগুণে বেড়েছে।
গত 24 ঘন্টা, পাহাড়ী প্রদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় তীব্র গতিময় বৃষ্টিপাত খাইবার-পখতুনখওয়াআফগানিস্তানের সাথে সীমানা, যেখানে ১৮০ জন মারা গিয়েছিল।
“আমার বাড়ি একটি স্রোতে একটি পাহাড়ে রয়েছে। সকালে দুপুর তিনটার দিকে, জগগুলিতে বৃষ্টি করার সময়, আমি একটি বিশাল শব্দ শুনেছি“তিনি এএফপিকে বলেছেন আজিজুল্লাহবুনার জেলার একজন বাসিন্দা, যিনি কয়েক ডজন মৃত ও আহত গণনা করেছেন।
“আমি দ্রুত আমার স্ত্রী এবং আমার দুই সন্তানের সাথে বেরিয়ে গেলাম এবং তাত্ক্ষণিকভাবে, একটি জলাশয় ছুটে এসে তার পথে সমস্ত কিছু ছড়িয়ে দিয়েছিল, আমি ভেবেছিলাম আমি মারা যাব,” তিনি বলেছিলেন।
বুনারে, “বর্ষণে এক ডজন গ্রাম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে,” কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যে কয়েক ডজন বাড়িঘর এবং বেশ কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্থ পাবলিক স্কুল এবং ভবন নিবন্ধন করে।
জেলার সালারজাই গ্রামে বাজরআরও পশ্চিমে, খননকারীরা কাদাটি বের করে নিয়েছিল যা একবারে সমস্ত কিছু covered েকে রাখে।
একটি হেলিকপ্টারটি এখন একটি কাদামাটি নদীর চ্যানেল বলে মনে হচ্ছে, যেখানে অ্যাডোব ঘর ছিল, মাটির তুষারপাতের দ্বারা ধ্বংসস্তূপ ছিল।
আরেকটি হেলিকপ্টার, একটি সোভিয়েত এমআই -17, খাবার এবং উদ্ধার সামগ্রী পরতে যাচ্ছিল, তবে বাজর পৌঁছানোর আগে “তিনি খারাপ আবহাওয়ার কারণে ক্র্যাশ করেছিলেন”প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী আলী আমিন গন্ডাপুর রিপোর্ট করেছেন।
“দুই পাইলট সহ পাঁচ জন ক্রু সদস্য মারা গেছেন“তিনি যোগ করেছেন।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ খাইবার-পখতুনখওয়া তিনি অশ্লীল অসংখ্য জেলা ঘোষণা করেছেন, যেখানে তার রাগান্বিত ভূগোল দ্বারা অ্যাক্সেস করা কঠিন গ্রামগুলিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করার জন্য “উদ্ধার সরঞ্জামকে শক্তিবৃদ্ধিতে মোতায়েন করা হয়েছে”।
আরও নয় জন মারা গেছেন কাশ্মির দ্বারা পরিচালিত পাকিস্তানভারত পরিচালিত পিছনে থাকাকালীন, হিমালয়ের একটি গ্রামে কমপক্ষে 60০ জন ক্ষতিগ্রস্থকে গণনা করা হয়েছে এবং অন্যান্য ৮০ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছে।
এছাড়াও, এই অঞ্চলে পাঁচ জন মারা গেছেন গিলগিট-বালতিস্তানপাকিস্তানের উত্তরে, যা বিশ্বের বেশ কয়েকটি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ রয়েছে।
পাকিস্তানে “অস্বাভাবিক” বর্ষা
মরসুমের শুরু থেকে গ্রীষ্মের দৈত্যকর্তৃপক্ষ কর্তৃক “জনহীন” হিসাবে যোগ্য, একশো শিশু সহ 507 জন মারা গেছেন এবং আরও 768 জন আহত হয়েছেন।
কর্তৃপক্ষের মতে, হঠাৎ বন্যা বা আবাসন পতনের কারণে ভুক্তভোগীদের তিন চতুর্থাংশ মারা গিয়েছিল, যখন 10% বিদ্যুতের ভোগ করেছে বা রশ্মিতে পৌঁছেছে।
অনুযায়ী সৈয়দ মুহাম্মদ তায়াব শাহজাতীয় বিপর্যয় পরিচালন কর্তৃপক্ষের, “অর্ধেকেরও বেশি ভুক্তভোগী নির্মাণের নিম্নমানের কারণে মারা গিয়েছিলেন“।
কর্তৃপক্ষগুলি দেশের উত্তর পর্যটকদের ভ্রমণ করার পরামর্শ দেয়, যেখানে গ্রীষ্মে পর্বতারোহীরা বিশ্বজুড়ে আসে।
জলবায়ু ফ্রন্টে, এই বছর রেকর্ড পরিসংখ্যান নিবন্ধিত হয়েছে।
জুলাই মাসে, প্রদেশ আব আছেপাকিস্তানি জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক যেখানে বাস করে, এটি আগের বছরের তুলনায় বৃষ্টিপাতকে% ৩% বেশি রেকর্ড করেছিল।
কেবলমাত্র সেই মাসে, প্রদেশটি পূর্ববর্তী দৈত্যগুলির চেয়ে বেশি মৃত্যুর গণনা করেছিল।
মনজোনগুলি জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের% ০% থেকে ৮০% এর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করে, প্রায় ২ হাজার মিলিয়ন বাসিন্দার অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ কৃষকের জীবিকা নির্বাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
তবে এটি ২০২২ সালে যেমন ধ্বংসাত্মক বন্যার কারণ হতে পারে, যখন দেশের এক তৃতীয়াংশে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়েছিল, সিআউসান্দো প্রায় 1,700 মৃত এবং যথেষ্ট ফসল ক্ষতি।