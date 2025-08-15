বসতি স্থাপনকারীরা রাতারাতি হামলায় বেশ কয়েকটি ফিলিস্তিনি, টর্চ সম্পত্তি আহত করতে বলেছিলেন

চরমপন্থী বসতি স্থাপনকারীরা বৃহস্পতিবার পশ্চিম তীরের গ্রামগুলিতে হামলার শিকার হয়ে বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি আহত এবং তাদের সম্পত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।
এই হামলাগুলি পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকারী সহিংসতার এক বর্ধমান wave েউয়ের মধ্যে এসেছিল, এই মাসে এই অঞ্চলে সংঘর্ষের মধ্যে দু’জন ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছেন।
মধ্যরাতের দিকে, সুস্যা দক্ষিণ গ্রামে এক ব্যক্তি এবং তার স্ত্রী আহত হয়েছিলেন, বসতি স্থাপনকারীদের একটি দল তাদের বাড়িতে আক্রমণ করেছিল বলে জানা গেছে। দৃশ্যের ফুটেজে রক্তাক্ত মাথা এবং ধড় সহ মধ্যবয়সী লোকটি দেখানো হয়েছিল। দুজনকে একটি হাসপাতালে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
দক্ষিণ হেবরন পাহাড়ে অবস্থিত, সুসিয়া সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নিকটবর্তী ফাঁড়ি থেকে বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা প্রায়শই লক্ষ্যবস্তু করা এই অঞ্চলের বেশ কয়েকটি গ্রামগুলির মধ্যে একটি।
এই ঘটনার অল্প সময়ের মধ্যেই, বসতি স্থাপনকারীরা মধ্য পশ্চিম তীরের আতারার ফিলিস্তিনি গ্রামে বাড়ি, যানবাহন এবং সম্পত্তিতে মোলোটভ ককটেল ছুঁড়ে মারার কথা বলা হয়েছিল।
এই ঘটনায় কেউ আহত বলে জানা যায়নি, যদিও অভিযুক্ত হামলার পরে রেকর্ড করা একটি ভিডিওতে একটি বিশাল আগুন এবং ধোঁয়ার ধোঁয়া দেখা যায়।
বসতি স্থাপনকারীরা ঘরে আক্রমণ করে এবং রামাল্লার উত্তরে আটারা গ্রামে একটি গাড়ি পুড়িয়ে দেয় pic.twitter.com/nnc8lgemz4
কিউডস নিউজ নেটওয়ার্ক (@কিউডিএসএন) আগস্ট 14, 2025
তারপরে, শুক্রবার ভোরে, বন্দুকযুদ্ধের ফলে তিন যুবক ফিলিস্তিনি লোক আহত হয়েছিলেন বলে জানা গেছে যে, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র পরিচালিত আউটলেট ওয়াফা জানিয়েছে, রামাল্লাহর পূর্বে আল-মাজরা’আ আল-শারকিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়েছিল বলে জানা গেছে।
গ্রাম এবং এর আশেপাশের অঞ্চলটিও বিশেষত সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বসতি স্থাপনকারী সহিংসতায় একটি বড় উত্সাহ দেখেছে। এই বছরের জুলাইয়ে, দু’জন বাসিন্দা, তাদের মধ্যে একজন আমেরিকান নাগরিক, একটি রিপোর্ট সেটেলার অভিযানের সময় নিকটবর্তী সিনজিলে নিহত হয়েছেন।
রাতারাতি সংঘটিত তিনটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত কোনও সম্পর্কিত গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি। ইস্রায়েল পুলিশ তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করার অনুরোধের জবাব দেয়নি।
নিরাপত্তা বাহিনী পশ্চিম তীর জুড়ে প্রায় দৈনিক ভিত্তিতে যে বন্দোবস্ত সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে তাতে ইস্রায়েলিদের খুব কমই গ্রেপ্তার করেছে। ফিলিস্তিনি এবং বামপন্থী নেতাকর্মীরা দাবি করেছেন যে সেনাবাহিনী এবং পুলিশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘটনার উপর ক্র্যাক করা থেকে বিরত থাকে, এভাবে এটিকে আরও উত্সাহিত করে।
ইস্রায়েলিদের গ্রেপ্তার করা বিরল ক্ষেত্রে, সন্দেহভাজনদের সাধারণত এর পরেই মুক্তি দেওয়া হয়।
সংঘর্ষের সময় দক্ষিণ পশ্চিম তীরে উম্মে আল-খেরের একজন ফিলিস্তিনি কৃষক মৃত আউদাহ হাথালিনকে গুলি করার অভিযোগে জুলাইয়ের শেষদিকে অবহেলা হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে জুলাইয়ের শেষদিকে গ্রেপ্তার হওয়া ইয়িনন লেভির ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছিল।
লেভি, যিনি এই অঞ্চলে একটি অবৈধ কৃষক ফাঁড়িতে বসবাস করেন, তাকে ১ আগস্ট গৃহবন্দি করার জন্য মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং পরে পুরোপুরি মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, আদালত রায় দেওয়ার পরে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে রায় দেওয়ার পরে। তাকে মুক্তি দেওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই, নতুন ফুটেজ প্রকাশ করা হয়েছিল যে বসতি স্থাপনকারীকে – যিনি যুক্তরাজ্য, ইইউ এবং এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদিত হয়েছিল – তিনি ভেঙে পড়ার আগে হ্যাথালিনের নির্দেশে গুলি চালিয়েছিলেন।
হাথালিন হত্যার পর থেকে বসতি স্থাপনকারী এবং স্থানীয়দের সাথে জড়িত একই সংঘর্ষের মধ্যে আরও দু’জন ফিলিস্তিনি মারা গেছে।
সশস্ত্র বসতি স্থাপনকারীরা ২৪ বছর বয়সী মাউইন আসফারকে ২ শে আগস্ট তাকে ন্যাবলাসের দক্ষিণ-পূর্বে কেন্দ্রীয় পশ্চিম তীরের শহর আক্রাবায় নিহত করে হত্যা করেছিলেন বলে জানা গেছে।
হারেটজের মতে, 10-15 মুখোশধারী, সশস্ত্র আক্রমণকারীরা আসফারের পরিবারের একটি জলপাই গ্রোভের কাছে গিয়েছিল। ফিলিস্তিনিরা তাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য পাথর নিক্ষেপ করে এবং বন্দুকযুদ্ধের সাথে সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল।
বুলেটগুলি এএসফার সহ আটজনকে আঘাত করেছে বলে জানা গেছে, যারা তার জখমতে আত্মহত্যা করেছিল। আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছিলেন, তবে তার পর থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে।
এই সপ্তাহে বুধবার, একজন অফ-ডিউটি সৈনিক ডুমায় সংঘর্ষের সময় 35 বছর বয়সী ফিলিস্তিনি লোক থমীন দাভাবশেহকে মারাত্মকভাবে গুলি করে হত্যা করেছিল বলে জানা গেছে। স্পষ্টতই একটি নতুন অবৈধ ফাঁড়ি নির্মাণের জন্য জমি প্রস্তুত করার জন্য বসতি স্থাপনকারীরা এলাকায় আসার পরে তারা ছড়িয়ে পড়ে।
আইডিএফ হারেটজকে বলেছিল যে “কয়েক ডজন ফিলিস্তিনি আক্রমণকারীরা” বেসামরিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ “হিসাবে অভিহিত করার সময় একটি অফ-ডিউটি আইডিএফ সৈনিক এবং একজন ইস্রায়েলি বেসামরিক নাগরিককে পাথর ছুঁড়ে ফেলেছিল।”
“সৈনিক বাতাসে সতর্কতা শট দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়। আক্রমণকারীরা পাথর ছুঁড়ে মারতে থাকে, এবং সৈন্যরা তখন হুমকি অপসারণের জন্য বরখাস্ত করে। একটি আঘাতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল।”