বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনার ইইউ বিডটি কি মূল্যবান?

দুই দশকেরও বেশি সময় আগে গ্রীসের একটি কমনীয় উপকূলীয় শহরে অনুষ্ঠিত একটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ সম্মেলনটি যদি এখন বাল্কানদের আরও ভাল ভবিষ্যতের আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি না হত তবে তা এখন পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। 2003 এর থেসালোনিকি শীর্ষ সম্মেলনে, ইইউ সমর্থন প্রকাশ “পশ্চিম বালকান দেশগুলির ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ” এর জন্য, যা তখন থেকেই হয়েছে নেওয়া ব্রাসেলস এবং আঞ্চলিক অভিনেতাদের দ্বারা বালকানদের প্রতি ব্লকের পদ্ধতির একটি নতুন অধ্যায় চিহ্নিত হিসাবে।
শীর্ষ সম্মেলনে ইউগোস্লাভ পোস্টের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ইইউ সদস্যতার জন্য একটি অনুমিত রাস্তার মানচিত্র। একটি অত্যন্ত আমলাতন্ত্রিত উদ্যোগে, রাজ্যগুলিকে ইইউর সাথে জাতীয় আইন সারিবদ্ধ করার দীর্ঘ প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করা হয়েছিল – মানবাধিকার থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক সংস্কার থেকে শুরু করে বৌদ্ধিক সম্পত্তি পর্যন্ত। একের পর এক সংস্কার ভিসা মুক্ত ভ্রমণে পুরস্কৃত করা উচিত; ইইউ সদস্যতার জন্য প্রার্থীর স্থিতি; প্রবেশের কথা; এবং, শেষ পর্যন্ত, সম্পূর্ণ সদস্যপদ।
তবুও 22 বছর পরে, এরকম একটি রাজ্য, বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনা রয়েছে বাস্তবায়নে ব্যর্থ এই সংস্কারগুলি, এবং প্রবেশের আলোচনা কোথাও নেই। বসনিয়ার ইইউ বিডের ঝুঁকি পাল্টা উত্পাদনশীল হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদালতে বসনিয়ার রাজনীতিবিদদের নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন উন্নয়নের জন্য দায়িত্ব এড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে খারাপ বিষয়, তারা প্রতিটি আমলাতান্ত্রিক পদক্ষেপকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদের দিকে একটি বড় লাফ হিসাবে তৈরি করেছে, এমনকি এর মধ্যে কয়েকটি পদক্ষেপ বসনিয়ান গণতন্ত্রকে নষ্ট করে দিয়েছে।
এই মুহুর্তে, বসনিয়ার অবাস্তব ইইউ বিড থেকে বিরতি নেওয়া দেশের নেতাদের এবং তাদের উপাদানগুলিকে তাদের দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব নিতে বাধ্য করার সর্বোত্তম উপায় হতে পারে।
বসনিয়ান যুদ্ধ অনুসরণইইউ ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে বৃহত্তর স্থিতিশীলতার পথের সম্ভাবনা আশা দেয়। দেশটি বেশ কয়েকটি যুগপত ট্রানজিশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল – যুদ্ধ থেকে শুরু করে শান্তিতে, সমাজতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ থেকে বহুগুণে গণতন্ত্র এবং আদেশ থেকে বাজার অর্থনীতিতে।
যুদ্ধোত্তর পুনর্নির্মাণের পথটি গ্রহণ করার সাথে সাথে ১৯৯৫ সালে যুদ্ধের অবসান হওয়া ডেটন পিস অ্যাকর্ডসের ঘাটতিগুলি ডুবে যেতে শুরু করে। চুক্তিগুলি একটি বাইজেন্টাইন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল যা জাতিগত প্রতিনিধিত্ব দ্বারা চিহ্নিত এবং বিভিন্ন স্তরে ভেটো দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। সংক্ষেপে, রাজ্য-স্তরে যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য ভেটো এবং ট্রেড-অফের সাপেক্ষে যে সর্বনিম্ন-সাধারণ-ডিনোমিনেটর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য।
ডেটনের একটি প্রধান বাণিজ্য বন্ধ ছিল যে বসনিয়ান সার্ব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক সত্তা-রিপুব্লিকা শ্রিপস্কা-এবং বসনিয়ায় থাকার বিনিময়ে রাজ্য-পর্যায়ে ভেটো ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং নিশ্চিত করা হয়েছিল, তবে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ক্ষমতার প্রধান লিভার গ্রহণ করেছিলেন। বিচ্ছিন্নতাবাদের নীতিগুলি অন্যান্য উপায়ে অব্যাহত ছিল-রাষ্ট্রের ব্যয়ে রেপুব্লিকা এসআরপিএসকা তৈরি করার সময় রাজ্য-স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকাশ করে।
ইইউ সদস্যপদকে ডেটনের ঘাটতির জন্য প্যানাসিয়া হিসাবে ব্যাপকভাবে দেখা হয়েছিল। থেসালোনিকি সামিটের পরে ধারণাটি ছিল যে বসনিয়া ইইউর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কার গ্রহণ করবে অর্জিতরাষ্ট্র-বিল্ডিং বৃদ্ধি করা এবং শেষ পর্যন্ত সদস্যতার জন্য মানদণ্ড পূরণ করা। ইইউ চাপের উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় রাজনীতিবিদদের বসনিয়াতে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ইনস্টিটিউট সংস্কার করার জন্য অনুঘটক হিসাবে কাজ করা, পুরষ্কার হিসাবে ইইউতে দেশের শেষ সদস্যপদ সহ। যুদ্ধের পরে ঘরোয়া ও বৈদেশিক নীতিতে বসনিয়ায় সামান্য sens ক্যমত্যের সাথে ইইউতে যোগদান করা একটি বিরল বিষয় বলে মনে হয়েছিল যা একমত হতে পারে।
ন্যাটো যেমন যুদ্ধোত্তর বসনিয়াতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরবরাহ করেছিলেন, ইইউ সদস্যপদটি আরও সমৃদ্ধ, ইউরোপীয়-সংযুক্ত ভবিষ্যতের দিকে সুস্পষ্ট পরবর্তী পদক্ষেপ বলে মনে হয়েছিল। বসনিয়ার ইউরোপীয় ইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়া ইইউ তহবিলের অ্যাক্সেস সহ সুবিধার আধিক্য সরবরাহ করেছে; ইইউতে বসনিয়ানদের কাজ, অধ্যয়ন এবং আরও সহজে ভ্রমণ করার ক্ষমতা; এবং, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বসনিয়ার সুরক্ষা বাড়ানোর ধারণা। একটি ছোট, উত্তরোত্তর দেশের জন্য, ইইউ প্রান্তিককরণ খুব কম ব্যয়ের সাথে অর্থনৈতিক সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে মনে হয়েছিল।
যাইহোক, সদস্যপদ রোডের মানচিত্রের অস্পষ্টতা বসনিয়ান কর্মকর্তাদের এবং জনসাধারণকে এই ভেবে যে পুরো সদস্যপদ সুবিধাগুলি তাদের চেয়ে কাছাকাছি ছিল এই ভেবে। থেসালোনিকি সামিটের 22 বছর পরে, বসনিয়া এখনও ইইউর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশের আলোচনা শুরু করার জন্য একটি তারিখ নির্ধারণের অপেক্ষায় রয়েছে, যদিও ইউক্রেন এবং মোল্দোভার সাথে আলোচনা শুরু হয়েছিল 2024 সালের জুনে। (উভয় দেশই ইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়াতে বসনিয়ার চেয়ে অনেক পিছনে ছিল।)
ব্রাসেলস থেকে প্রবেশ এবং অসঙ্গতিগুলির জন্য আঁকা-আউট টাইমলাইন উদ্বেগের প্রধান উত্স হিসাবে রয়ে গেছে এবং মাঝামাঝি থেকে 2000 এর দশকের শেষের দিকে আশাবাদ এখন অনেক দিন চলে গেছে। এই মুহুর্তে, বসনিয়াতে গুরুতর সংস্কার বা ইইউতে যোগদানের জন্য একটি পরিষ্কার রাস্তা মানচিত্র নেই।
আসলে, উভয়ই বসনিয়ান কর্মকর্তারা এবং ইইউ ডিপোম্যাটস ভদ্র কথাসাহিত্যের সাথে খেলুন যে সদস্যতা এখনও কার্ডগুলিতে রয়েছে। অন্যথায় প্রকাশ্যে ইইউ কর্মকর্তাদের বসনিয়ার উপর অবশিষ্ট লিভারেজ হ্রাস করবে বলে উল্লেখ করা। যদিও বসনিয়া ব্লকের জন্য একটি ছোট দেশ, উত্তরসূরিরা যুগোস্লাভিয়ায় একসময় ছিল উল্লেখ করা ইউরোপের “ব্ল্যাকহোল” হিসাবে এবং বালকানসকে ইউরোপের পাউডার ক্যাগ হিসাবে দেখা হত। সুতরাং, ইইউতে এই অঞ্চলের সংক্রমণকেও একটি মাধ্যম হিসাবে দেখা হয়েছিল চূড়ান্তকরণ ইইউ সম্প্রসারণ এবং উদ্বায়ী বালকানদের কাছে শান্তি ও সমৃদ্ধির অঞ্চলকে প্রসারিত করার প্রক্রিয়া।
এখন, সদস্যপদে কোনও রাস্তার মানচিত্রের অনুপস্থিতির অর্থ হ’ল গুরুতর সংস্কার কম হবে। বসনিয়ার বিশাল আমলাতন্ত্র রাজনীতিবিদদের জন্য ক্লায়েন্টলিস্ট নেটওয়ার্ক হিসাবে কাজ করে এবং নিশ্চিত করে যে বেশিরভাগ সময় জলযুক্ত-ডাউন সংস্কার গৃহীত হয়। রাজনৈতিক অভিজাত, আমলাতান্ত্রিক জড়তা এবং একাধিক স্তরের প্রশাসনের স্বার্থযুক্ত স্বার্থ দেশকে একটি লম্বা হতে বাধ্য করেছে।
সবচেয়ে খারাপ বিষয়, ইইউর সদস্যপদ অর্জনের বিষয়ে বসনিয়ার প্রতিশ্রুতি এখন যুদ্ধোত্তর বসনিয়া যে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পরিচালিত করেছিল তা ব্যাহত করার জন্য অস্ত্রযুক্ত করা হচ্ছে। একটি উল্লেখযোগ্য মোড়কে, জাতিগত বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ইইউ অ্যাকুইসের মন্ত্রটি এমন আইন গ্রহণের জন্য ব্যবহার করছেন যা পোস্ট-ডে-পরবর্তী সময়ে যে রাষ্ট্র-বিল্ডিং অর্জন করেছিল, যে বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীগুলিকে ভারসাম্যপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।
দায়বদ্ধতার বিষয়টি বর্তমান সরজেভো ভিত্তিক রাজনীতিবিদদের সাথে যারা ইইউ ভিত্তিতে ক্ষমতার সাধনা ন্যায্যতা দিয়েছেন। তিনটি সরজেভো-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলি-সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, আমাদের দল, এবং জনগণ এবং ন্যায়বিচার-২০২৩ সালের গোড়ার দিকে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার সংসদীয় সংসদীয় সংসদীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদক্ষেপের প্রভাবশালী, কনজারভেটিভ পার্টির ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশনকে স্থান দিয়েছে। এই জাতিগত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ক্ষমতায়নের ন্যায়সঙ্গত করার জন্য, এই তিনটি দল জোর দেওয়া কোভিক এবং ডোডিকের সাথে জোট তাদের আইন পাস করতে সক্ষম করবে যা বসনিয়ার ইইউ বিডকে অগ্রসর করবে।
তবে যা ঘটেছিল তা নয়। পরিবর্তে, কোভিক এবং ডোডিক আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, এমন একটি এজেন্ডা এগিয়ে নিয়েছে যা কেবল ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বসনিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়েছে।
সম্প্রতি অবধি বসনিয়ার সুরক্ষা মন্ত্রীর পদটি একটি ডোডিক মিত্র এবং একটিকে দেওয়া হয়েছিল অত্যন্ত বিতর্কিত চিত্র। রাজ্য-স্তরের পুলিশ এজেন্সির প্রধান হলেন একজন ডোডিক মিত্র। সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সম্প্রতি অবধি, কোভিকের ক্যাডারদের অধীনে ছিল। রেপুব্লিকা এসআরপিএসকা পুলিশ ডডিকের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ডডিকের পার্টির একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী সদস্যও ছিলেন নিযুক্ত বসনার অপ্রত্যক্ষ কর কর্তৃপক্ষের প্রধান হিসাবে, দলের প্রভাবকে আরও জড়িত করে। ডোডিক এবং কোভিকের কাছে অর্থ ও সুরক্ষার মূল অবস্থানগুলি হস্তান্তর করা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের রাজ্যের সুরক্ষা এবং আর্থিক যন্ত্রপাতিগুলিতে অনুগতদের নিয়োগের অনুমতি দিয়েছে।
অতিরিক্তভাবে, বছরের পর বছর ধরে, কোভিক বসনিয়ায় জাতিগত ভোটদানকে জড়িত করার প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেহেতু ক্রোয়েশিয়ার বসনিয়ার ইইউ প্রবেশের বিষয়ে ভেটো রয়েছে, তাই জাতীয়তাবাদী ক্রোয়েশিয়ান সরকার এই হুমকিটি কোভিকের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে ব্যবহার করতে পারে। এর অর্থ, বিপর্যয়করভাবে, বসনিয়ার ইইউ অ্যাক্সেস প্রক্রিয়া ক্রোয়েশিয়া দিয়েছে লিভারেজ এটি জাতিগত-ভিত্তিক উপস্থাপনা একীভূত করতে ব্যবহার করতে পারে।
ক্রোয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী গর্ডান গ্রিলিক র্যাডম্যান রয়েছেন বারবার ইঙ্গিত উদাহরণস্বরূপ, মে মাসে এই কথাটি বলা হয়েছে যে, “(i) টি বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনার রাজনৈতিক অভিনেতারা … স্বীকৃতি জানান … বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনার ইউরোপীয় পথ নিশ্চিত করার জন্য ক্রোয়েশিয়ার প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিন।” এখন, কোভিক এবং জাগ্রেব এই শক্তিটি জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করছেন নির্বাচনী সংস্কার বসনিয়ায় যা বাস্তবে গ্যারান্টি দেয় যে কোভিকের ক্রোয়েশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দেশের তিন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি পদে একটি আসন ধরে রাখে এবং ভবিষ্যতের সরকারগুলিতে একটি অপূরণীয় দল হিসাবে রয়ে গেছে।
August ই আগস্ট, ডডিককে ডেটন চুক্তির তদারকি করার আন্তর্জাতিক দূতদের রায় মেনে চলতে ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন তাঁর রাষ্ট্রপতি পদ থেকে ছিটকে পড়েছিলেন। তবে তাঁর অপসারণ বসনিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বকে পরিবর্তন করে না। এমনকি এখন, ডডিকের আছে ড যে তিনি অফিসে থাকার এবং যতক্ষণ না তিনি রেপুব্লিকা এসআরপিএসকা সংসদের সমর্থন রাখেন ততক্ষণ এই রায়টির আবেদন করতে চান।
পরিবর্তে অপেক্ষা ইইউর সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য, বসনিয়ার উচিত এই আশা বাতিল করে দেওয়া উচিত যে সদস্যপদ নিকটবর্তী এবং তার নিজস্ব বিদ্যমান সংস্থানগুলির সাথে নিজস্ব বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। যদিও ইইউর সাথে বসনিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং শিক্ষামূলক এক্সচেঞ্জগুলি চালিয়ে যাওয়া উচিত, তবে দেশের সদস্যপদ বিডকে বিরতি দেওয়া কমপক্ষে দুটি লক্ষ্য অর্জন করবে।
প্রথমত, এটি বসনিয়ান জনসাধারণ এবং ভোটারদের একটি অসুবিধাজনক সত্য বলবে। অগ্রণী ভবিষ্যতে বসনিয়ার পূর্ণ সদস্যপদ অসম্ভব, কারণ বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সদস্যতার জন্য গুরুতর সংস্কারকে বাধা দেয় এবং কারণ ইইউর মধ্যে থাকা রাজনৈতিক গতিশীলতা আরও সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে স্থানান্তরিত হয়েছে।
দ্বিতীয়ত, এটি বসনিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, মতামত নেতৃবৃন্দ এবং নাগরিকদের ইইউ-চাপানো সংস্কার পূরণের পরিবর্তে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তাদের অগ্রাধিকারগুলিকে কেন্দ্র করে তাদের অগ্রাধিকারগুলিকে কেন্দ্র করে দেওয়ার অনুমতি দেবে। ইইউ-সমর্থিত সংস্কারগুলি উপযুক্ত এবং এটি কেবল বসনিয়ার দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থে নয় এমন দেশটিও বিবেচনা করতে পারে।
তদুপরি, ইইউকে প্যানাসিয়া হিসাবে ভিত্তিহীন প্রত্যাশার কুয়াশা পরিষ্কার করা বসনিয়ার অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যতার বিবরণটি পুনর্বিবেচনা করে বসনিয়ান রাজনীতিবিদরা বছরের পর বছর ধরে ব্রাসেলসের প্রতি মনোযোগ ফিরিয়ে দিয়ে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলার জন্য আউটসোর্স করেছেন। এটি বসনিয়ার রাজনীতিবিদদের খাবার, আবাসন এবং ইউটিলিটি বিলগুলির ক্রমবর্ধমান দামগুলি মোকাবেলা করার মতো রুটি-মাখনের বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করতে বাধ্য করবে।
কয়েক বছর ধরে, বসনিয়ার মূল বিদেশী উদ্দেশ্যগুলি ন্যাটো এবং ইইউতে সদস্যপদ ছিল। ন্যাটোতে যোগদান করা দেশের অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে, এবং এখানেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বসনিয়াকে তার সুরক্ষা ছত্রছায়ায় আনতে পারে এবং বালকানসে শান্তি রক্ষা করতে পারে।
তবে বসনিয়ার বর্তমান অবস্থায় এবং এই হারে ইইউ সদস্যতার বিড আর উপযুক্ত নয়। সদস্যপদটি মূলত অদূর ভবিষ্যতের জন্য টেবিলের বাইরে রয়েছে এবং বিডটি বিরতি দেওয়া ব্রাসেলস বসনিয়ার চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করবে এমন প্রত্যাশা বন্ধ করে দেবে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটি দেশে বিদ্যমান সংস্থানগুলি কীভাবে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে আরও উন্মুক্ত বিতর্কের দিকে পরিচালিত করবে।