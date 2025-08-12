বাইরের ব্যাংকগুলি তারকা ম্যাডলিন ক্লাইন কীভাবে স্পিন-অফ নেটফ্লিক্স সিরিজের জন্য ফিরে আসার বিষয়ে অনুভব করছেন

ম্যাডলিন ক্লাইন সফলভাবে টেলিভিশন থেকে ফিল্ম অভিনেতার কাছে “গ্লাস পেঁয়াজ: একটি ছুরি আউট রহস্য” এবং 2025 এর “আমি জানি আপনি কী করেছেন” লিগ্যাসি সিক্যুয়ালে তার ভূমিকার জন্য সফলভাবে লাফিয়ে উঠেছে। তবে এই মুহুর্তে তার কলিং কার্ডটি এখনও “আউটার ব্যাংকস” তে সারা ক্যামেরন হিসাবে ছোট পর্দায় হৃদয় ভেঙে দিচ্ছে। প্রযোজনাটি বিশেষত “থিয়েটার বাচ্চাদের” ing ালাই এড়াতে চেয়েছিল এবং পরিবর্তে এমন অভিনেতাদের দিকে মনোনিবেশ করেছিল যারা সত্যই উত্তর ক্যারোলিনায় অ্যাডভেঞ্চার-সন্ধানকারী বাচ্চাদের মতো অনুভব করেছিলেন। ক্লাইন, যেমনটি ছিল, এই বিলটি পুরোপুরি ফিট করে যে সারাহকে মূর্ত করে তুলেছে, স্থানীয় শ্রম-শ্রেণির কিশোর-কিশোরীদের সাথে বাহিনীতে যোগদানকারীরা যারা ধন-সম্পদ সন্ধান করে।
শোটি পঞ্চম এবং চূড়ান্ত মরসুমে ফিরে আসবে, তবে নেটফ্লিক্সে “আউটার ব্যাংকস” এর জনপ্রিয়তার কারণে, স্পিন-অফ বা লিগ্যাসি সিক্যুয়াল সিরিজের মতো গল্পটি অন্য কোনও রূপে চালিয়ে যেতে পারে কিনা তা নিয়ে সর্বদা প্রশ্ন থাকে। সাথে চ্যাট করার সময় স্ক্রিন রেন্টক্লাইন প্রযোজনায় তার যে কোনও ক্ষমতাতে ফিরে আসার জন্য গেমটি শোনাচ্ছে:
“আমি ফিরে এসে কিছুটা ক্যামিও করতে পছন্দ করব I
ক্লাইন যদি তার মতো ব্যস্ত থাকে তবে তার জন্য সময় থাকতে পারে এমন একটি ছোট্ট ক্যামিও হতে পারে। তবে এটি ধরে নিচ্ছে যে আরও “আউটার ব্যাংকগুলি” প্রথম স্থানে বাস্তবায়িত হয়েছে, এটি একটি শক্তিশালী সম্ভাবনা।
আউটার ব্যাংকগুলির নির্মাতারা এই মহাবিশ্বে আরও গল্প টিজ করেছেন
অবশ্যই, মেডেলিন ক্লাইন ভবিষ্যতের যে কোনও “আউটার ব্যাংকস” প্রকল্পের জন্য ফিরে আসছেন সারা ক্যামেরনের উপর নির্ভরশীল যা চূড়ান্ত মরসুমে মারা যাচ্ছে না। পোগস, কুকস এবং আইন প্রয়োগের মধ্যে, সিরিজে জিনিসগুলি দ্রুত বিশ্বাসঘাতক হয়ে ওঠে এবং চরিত্রগুলি এর আগে ধুলা কামড়েছিল, বিশেষত জেজে মায়াব্যাঙ্ক (রুডি পানকো) সিজন 4 ফাইনালে। যদিও যাই ঘটুক না কেন, নেটফ্লিক্স এবং শোটির নির্মাতারা নাটকটি চালিয়ে যেতে খুব আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে।
পূর্বোক্ত জোনাস পেট সহকর্মী স্রষ্টা জোশ পেট এবং শ্যানন বার্কের সাথে কথা বলেছেন সময়সীমা আসন্ন মরসুম 5 সম্পর্কে, পাশাপাশি শোয়ের ভবিষ্যতটি ফ্র্যাঞ্চাইজিংয়ের ক্ষেত্রে কী রাখতে পারে:
“আমরা 5 মরসুমের জন্য উচ্ছ্বসিত, এবং আমরা এই মহাবিশ্বের অন্যান্য গল্পগুলির জন্য লাইনের নিচে উচ্ছ্বসিত।”
উল্লেখযোগ্যভাবে, একটি স্পিন-অফ কী জড়িত থাকতে পারে সে সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্টকরণ দেওয়া হয়নি। তবে সম্ভবত এটি “আউটার ব্যাংক” মরসুম 5 এর শেষে কে এখনও বেঁচে আছে তার উপর নির্ভরশীল। তবুও, নেটফ্লিক্স ব্র্যান্ডটি বাঁচিয়ে রাখতে খুব আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে, এমনকি “নেটফ্লিক্স সিরিজ: আউটার ব্যাংকস,” একটি পাঠ্য-ভিত্তিক অ্যাডভেঞ্চার গেম যা মোবাইল ডিভাইসের জন্য উপলব্ধ। প্লাস, 2023 সালে, নেটফ্লিক্স “পোগুয়েল্যান্ডিয়া” নামে প্রথম সংগীত উত্সব চালু করেছিল।
এর বাইরেও, নেটফ্লিক্স তার ব্র্যান্ডগুলি বাঁচিয়ে রাখার ঝোঁক রাখে এমনকি যখন মূললাইনটি কেবল কয়েকটি মরসুম স্থায়ী হয়। উদাহরণস্বরূপ, “স্কুইড গেম” এর চূড়ান্ত মরসুমটি একটি চমকপ্রদ ক্যামিওর সাথে একটি স্পিন-অফ স্থাপন করেছিল, অন্যদিকে “স্ট্র্যাঞ্জার থিংস” স্রষ্টা ম্যাট এবং রস ডফার তাদের নিজস্ব স্ম্যাশ-হিট সিরিজের একটি অদ্ভুত স্পিন-অফ টিজ করেছেন। অন্য কথায়, একটি “আউটার ব্যাংকস” স্পিন-অফ সম্পূর্ণ অর্থবোধ করবে, তাই সেখানে আরও তথ্যের সন্ধানে বিশেষত 2026 সালে চূড়ান্ত মরসুমের প্রিমিয়ার হওয়ার পরে।