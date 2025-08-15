You are Here
বাই-নির্বাচন: লেবার পার্টির পক্ষে ভোট দেবেন না-পিটার ওবি সমর্থকদের বলেন
প্রাক্তন লেবার পার্টির রাষ্ট্রপতি প্রার্থী মিঃ পিটার ওবি তার সমর্থকদের দেশের কয়েকটি রাজ্য জুড়ে আসন্ন উপ-নির্বাচনের সময় আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস, এডিসির প্রার্থীদের সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ওবি তার সমর্থকদের লেবার পার্টির পক্ষে ভোট না দেওয়ার জন্য বলেছিলেন কারণ দীর্ঘস্থায়ী অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের কারণে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কমিশন আইএনইসি কর্তৃক কোনও স্বীকৃত প্রার্থী নেই।

তিনি বৃহস্পতিবার তার এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে এটি পরিচিত করেছিলেন।

এই নির্বাচনগুলি ১ 16 ই আগস্ট, ২০২৫ সালে দেশজুড়ে ১ states টি রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে, দুটি সিনেটর, পাঁচটি ফেডারেল হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভ এবং নয়টি রাজ্য বিধানসভা আসন ভোট দেওয়ার জন্য উপলব্ধ।

তবে ওবি তার সমর্থকদের পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, “দয়া করে নোট করুন যে অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের কারণে আইএনইসি দ্বারা লেবার পার্টির কোনও স্বীকৃত প্রার্থী নেই।

“আমি নম্রভাবে em ণী ও কপডেম পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে তাদের নিজ নিজ রাজ্যে জোট পলিটিকাল পার্টি, আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের (এডিসি) ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।”

