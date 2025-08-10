বাওসা লোগোস, আবুজা, লন্ডন পরিকল্পনা করে, ব্যাপটিস্ট একাডেমির 170 তম বার্ষিকীর জন্য হিউস্টন ইভেন্টগুলি

ব্যাপটিস্ট একাডেমি ওল্ড স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিএওএসএ) লোগোস, আবুজা, লন্ডন এবং হিউস্টনে নির্ধারিত ইভেন্টগুলির সাথে স্কুলের 170 তম বার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী এবং আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।
বাওসার সভাপতি ওলুমাইড আজোমলে লেগোসের এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রেখে বলেছেন, “উত্তরাধিকার, শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্প্রদায়” থিমযুক্ত উদযাপনগুলি আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে বার্ষিকীতে আধ্যাত্মিক, শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক এবং জনহিতকর অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং প্রাক্তন সম্প্রদায়কে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে করা হবে।
প্রোগ্রামটি 19 আগস্ট স্কুলে একটি বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হবে। সেপ্টেম্বরে, স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ক্রিয়াকলাপগুলিতে ছাত্রাবাসের অভিজ্ঞতা, আন্তঃ-সেট ফুটবল ম্যাচ এবং একটি মেডিকেল আউটরিচ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, একটি historical তিহাসিক প্রদর্শনী ফটোগ্রাফ, নিদর্শনগুলি এবং বিবরণগুলি স্কুলের ইতিহাসকে দীর্ঘস্থায়ী করে প্রদর্শন করবে।
15 ই অক্টোবর, স্কুলটি দেশ গঠনে অবদানের বিষয়ে একটি বার্ষিকী বক্তৃতা আয়োজন করবে। অন্যান্য ইভেন্টগুলির মধ্যে প্রথম ব্যাপটিস্ট চার্চ এবং স্কুলের মূল ব্রড স্ট্রিট সাইটে একটি “ব্যাক টু ক্র্যাডল” সফর অন্তর্ভুক্ত থাকবে, পাশাপাশি পুনর্মিলন ডিনার এবং পুরষ্কারের রাতে যেখানে 170 প্রাক্তন শিক্ষার্থী অর্জন এবং পরিষেবার জন্য স্বীকৃত হবে।
আজমালে বলেছিলেন যে বার্ষিকীটি “সেই উত্তরাধিকারকে সম্মান করার এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন কোর্স চার্ট করার একটি সুযোগ”, যোগ করে যে উদযাপনগুলি ব্যাপটিস্ট একাডেমি অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের (বিডিএফ) সমর্থনকে একত্রিত করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে, যার লক্ষ্য সুবিধাগুলি সংস্কার করা এবং শিক্ষার সংস্থানগুলি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে।
তিনি বাওএসএ বোর্ড অফ ট্রাস্টি, পৃষ্ঠপোষক, জাতীয় নির্বাহী কাউন্সিল, ডাঃ ওয়েয়েমি ওনিফেডের নেতৃত্বে বার্ষিকী পরিকল্পনা কমিটির অবদানের বিষয়টি স্বীকার করেছেন, নাইজেরিয়া ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুল, ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুল, শেফার্ডিল ব্যাপটিস্ট চার্চ, স্কুলের অধ্যক্ষ ও কর্মচারী, ক্লাস সেট লিডারস এবং জোসেফ হার্ডেন ক্লাব।
আজোমলে প্রাক্তন শিক্ষার্থী, কর্পোরেট অংশীদারদের এবং জনসাধারণের সদস্যদের বার্ষিকী কার্যক্রম এবং বিআইডিএফকে সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন: “এই সময়টি কেবল আমরা কোথা থেকে এসেছি তা উদযাপন করার জন্য নয়, আমরা কোথায় যাচ্ছি তাতে বিনিয়োগের জন্য এটি নিজেকে প্রত্যাহার করার সময় এসেছে।”