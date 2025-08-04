বাকি বিশ্রাম | দীর্ঘস্থায়ী

সর্বজনীন আইন হওয়ার আগে এবং তারা আজ যে উদ্বেগজনক বাধ্যবাধকতা হওয়ার আগে ছুটির দিনগুলি ছিল উনিশ শতকের বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি পরিমিত আবিষ্কার। তারা হেডনিজম দ্বারা জন্মগ্রহণ করেনি, বরং ভয় থেকে; মায়াসমাস, টেনিকস এবং নিউরোসেসের এই ফোকাস, উনিশ শতকের শহরে প্রফিল্যাকটিক পালানোর চেয়ে তারা আনন্দের সাধনা কম ছিল।
একজন বিলাসবহুল জন্য নয়, নিরাময়ের জন্য ক্যালডাসে গিয়েছিলেন; এবং সৈকতে সূর্যের দ্বারা নয়, আয়োডিন দ্বারা। এটি একটি স্যানিটারি তীর্থযাত্রা ছিল, লাইটেরাস পোর্টার্সের ক্যাডেড পদক্ষেপ এবং সমুদ্র স্নানের আচারের উপর ভিত্তি করে, যেখানে পর্যটন গাইড নয়, ডাক্তার বিশ্রামের নিয়মগুলি নির্ধারণ করেছিলেন। এবং বিলাসিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়, অবশ্যই কোনও লিফলেটে ছিল না: এটি মোট এবং অনিবার্য বৈষম্যকে আশীর্বাদ ছিল, এমন একটি পৃথিবী দ্বারা আরোপিত যেখানে এই মুহুর্তের অত্যাচার এখনও আবিষ্কার হয়নি।
এই কঠোর প্রতিষ্ঠান, আজ যা রয়ে গেছে তা কেবল এটির হিস্টোরিকাল ক্যারিকেচার। এই রোগে প্রফিল্যাকটিক পলায়ন সুখের জ্বরের পারফরম্যান্স দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল এবং বিশ্রামটি কাজের একটি নতুন এবং আরও পরিশীলিত রূপকে পথ দিয়েছিল। আধুনিক গ্রীষ্মটি এখনও বৈদ্যুতিন কলার দ্বারা কিউবিকসের ক্যাপোইরায় বেঁধে রয়েছে – এই স্বেচ্ছাসেবী দাসত্বের যন্ত্রটি যা সৈকতকে একটি কোলাহলপূর্ণ সংযুক্তিতে পরিণত করে।
এবং এই প্রথম অত্যাচারের কাছে, সংযোগের ক্ষেত্রে, আরও দু’জন, কম নিষ্ঠুর: অনিশ্চয়তার যে, যা স্থায়ীভাবে প্রমাণের মধ্যে বিশ্রামে অনুভব করে তাদের ভয়ের বিষকে সংহত করে; এবং পরিশেষে, সেই অসারতা, যা তাকে মঞ্চে বাধ্য করে, সমানভাবে ক্লান্ত বন্দীদের দর্শকদের কাছে, তার নিজের এবং অস্তিত্বহীন শিথিলকরণের জন্য – প্রয়োগ করা বায়ু এবং ভ্রূণের সাথে, একেবারে কিছুই না করার গুরুত্ব সম্পর্কে একটি ম্যানুয়াল সহ, পড়ার জন্য ছবি তোলার সর্বোচ্চ পরিমার্জনে পৌঁছায়।
এই বিকৃতিটির মূলটি নিরস্ত্রীকরণের সরলতা: আধুনিক মানুষ আর বিশ্রাম নিতে পারে না কারণ কাজ তাঁর একমাত্র ধর্ম এবং উত্পাদনশীলতায় পরিণত হয়েছে, তাঁর একমাত্র God শ্বর। অবসর, মুক্ত পুরুষদের এই প্রাচীন গুণটি একটি অসহনীয় পাপ হয়ে উঠেছে, একটি শূন্যতা যা তিনি সংযোগের শব্দ বা পারফরম্যান্সের উদ্বেগের সাথে পূরণ করতে তাড়াহুড়ো করে-একটি জ্বরগত আন্দোলন যা কেউ কেউ তার নির্বোধের মধ্যে সৃজনশীলতাকে বিভ্রান্ত করে, বুঝতে না পেরে যে নতুনত্বটি কেবল খাঁচাটিকে নিখুঁত করার শিল্প, আকাশের চিন্তাভাবনা নয়।
দেহটি ছুটিতে যেতে পারে, তবে মন, এই একজন, মানসিক যান্ত্রিকদের বন্দী হিসাবে রয়ে গেছে যা ওভাররোটেশনে জড়িয়ে পড়েছে। এবং তাই এটি সেপ্টেম্বরে ফিরে আসে, পুনরুদ্ধার করা হয় না, তবে কেবল কিছুটা আরও বেশি ট্যান ক্লান্তি দিয়ে, সেই চক্রটি পুনরায় শুরু করতে যা ধসের গ্যারান্টি দেয়।
কারণ একটি সভ্যতা যা কীভাবে বিশ্রাম নিতে ভুলে যায় তা কেবল একটি অধিকার হারায় না; এটি নিজেকে বাঁচানোর জন্য, তৈরি করার এবং শেষ পর্যন্ত, চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।
লেখক নতুন অর্থোগ্রাফিক চুক্তি অনুযায়ী লিখেছেন