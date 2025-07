বাক্কে/ডিডাব্লুএম-কমেন্টেড: উইন্ডো ম্যানেজার কীভাবে কাজ করে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে মন্তব্য সহ ডিডাব্লুএমের একটি কাঁটাচামচ

ব্যবহার করবেন না। প্যাচ করবেন না।

ডিডাব্লুএম এর এই কাঁটাচামচ অতিরিক্ত মন্তব্য যুক্ত করে এবং এটি কেবল শিক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য। আপনি যদি ডিডাব্লুএম এর এই সংস্করণটি প্যাচ করার চেষ্টা করেন তবে এটি সম্ভবত ব্যর্থ হবে, আরও বেশি তাই আপেক্ষিক মন্তব্যগুলি আর প্রয়োগ হবে না বা বিভ্রান্তিকর হবে কারণ অন্তর্নিহিত কোডটি পরিবর্তিত হবে।

আপনি যদি ডিডাব্লুএম -এ আগ্রহী হন তবে এর কাছ থেকে একটি নতুন ক্লোন পান সাইট এবং এটি আপনার বিল্ডের ভিত্তি না করে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করুন।

এই কাঁটাচামচ 0 টি প্যাচ রয়েছে এবং এটি প্যাচগুলিও কভার করে না।