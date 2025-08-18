বাগদাদ এবং ওয়াশিংটন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং তেলের ইস্যু তদন্ত করেছে – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

এমইএইচআর নিউজ এজেন্সি অনুসারে সুমেরিয়া খবর, ইরাকি পররাষ্ট্র মন্ত্রক ঘোষণা করেছে যে “ফুয়াদ স্টিভেনের সাথে রবিবার উপ -প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুসেন হুসেন ফ্যাব্রিকমার্কিন কর্মকর্তা বাগদাদে সাক্ষাত করেছেন।
উপর ভিত্তি করে বৈঠক চলাকালীন, প্রতিবেদনে “ইরাক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, বিশেষত ইরাকের আমেরিকান তেল সংস্থাগুলির ভূমিকা” নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
এছাড়াও, কুর্দিস্তান অঞ্চলে সক্রিয় তেল সংস্থাগুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি এবং তেল ক্ষেত্রগুলি থেকে তেল রফতানি পুনরায় শুরু করার তাদের সমাধানগুলি তদন্ত করা হয়েছিল।
উভয় পক্ষই “আঞ্চলিক উন্নয়ন” নিয়েও আলোচনা করে এবং মার্কিন কর্মকর্তা মধ্য প্রাচ্যের সর্বশেষ উন্নয়নের বিষয়ে তাঁর সরকারের অবস্থান বর্ণনা করেছেন।