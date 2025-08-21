বাঘের দ্বারা প্রবাহিত হওয়ার পরে অ্যাস্ট্রোস অপরাধ রক্তাল্পতা থেকে যায়

সম্প্রতি হিউস্টন অ্যাস্ট্রোসকে বেসবল খেলতে দেখা বেদনাদায়ক হয়েছে, বিশেষত তাদের ভক্তদের জন্য। লেফটি ফ্রেম্বার ভালদেজের এক নড়বড়ে শুরুর পিছনে অ্যাস্ট্রোস বুধবার ডেট্রয়েট টাইগারদের কাছে হেরে 7-২, ডিট্রয়েট তিন-গেমের সুইপ অর্জন করার কারণে।
অ্যাস্ট্রোসের অপরাধটি হিট্টারদের সাথে রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে কেবল প্লেটে অলসভাবে দেখাচ্ছে।
জোসে আল্টুভ, সাধারণত একটি ভাল যোগাযোগের হিটার, স্ট্রাইক জোনের উপরে এবং বাইরে পিচগুলিতে দূরে সরে আসছেন। ক্রিশ্চিয়ান ওয়াকার, যিনি সামগ্রিকভাবে বেশ ভাল মাস ছিলেন, তিনি ক্লাচ হিট সরবরাহ করতে সক্ষম হননি। ইয়ানিয়ার ডিয়াজ স্ট্রাইক জোনের বাইরে পিচগুলিতে দুলতে থাকে।
আসুন যিশু সানচেজ সম্পর্কে ভুলে যাবেন না, যিনি মুদি দোকান দিয়ে থামলে হিট কিনতে পারবেন না।