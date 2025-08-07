বাঘের সাথে ফারফান গর্জন | 8 কলাম

লেখা
টিগ্রেস এমএলএসের এফসি ডালাস থেকে আসা ডিফেন্ডার মার্কো ফারফানের স্বাক্ষর নিশ্চিত করেছেন। ২ 26 বছর বয়সী রেজিওমন্টানো ক্লাবের সাথে চারটি মরসুমের জন্য একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এবং ২০২৫ খোলার জন্য স্কোয়াডকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
নতুন শক্তিবৃদ্ধি একটি বাম দিক হিসাবে অভিনয় করে এবং দ্বৈত জাতীয়তা, মেক্সিকান এবং আমেরিকান রয়েছে। ফারফান এমএলএস নিয়ে গঠিত একটি বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিভিন্ন দলে প্রতিরক্ষামূলক দৃ ity ়তা প্রদর্শন করেছে যার মাধ্যমে এটি তার পেশাদার আত্মপ্রকাশের পর থেকে পাস করেছে।
ফারফানের ট্র্যাজেক্টোরি 2017 সালে পোর্টল্যান্ড টিম্বারদের সাথে শুরু হয়েছে এবং তার পর থেকে তিনি লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি এবং এফসি ডালাস শার্টকে রক্ষা করেছেন। পুরো ক্যারিয়ার জুড়ে, তিনি বিভিন্ন শিবিরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনও বিবেচনা করেছেন, যা তার আন্তর্জাতিক অভিক্ষেপ দেখায়।
টাইগ্রেসে আসার সাথে সাথে ডিফেন্ডার কাপের লিগগুলিতে তার প্রথম অফিসিয়াল খেলা পেতে পারে। তিনি সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলে যোগ দেবেন বা মন্টেরেতে যদি তা করবেন, যা সাসপেন্সে আত্মপ্রকাশ করেছে, তবে এটি এখনও নির্ধারণ করা হয়নি।
ফারফান একটি প্রতিযোগিতামূলক টেম্পলেটটির মুখোমুখি হয়েছে এবং ক্লাবের একীভূত উপাদানগুলির সাথে মালিকানা খেলতে হবে। এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে রয়েছে গুইডো পিজারো, পিছনের দিকে স্বাভাবিক এবং জেসেস অ্যাঙ্গুলো, যারা বাম দিকটিও দখল করে।
কোচিং কর্মীরা বহুমুখিতা এবং অভিজ্ঞতার মূল্যবান বলে মনে করেছেন যে প্লেয়ারটি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। এর অন্তর্ভুক্তিটি এমন একটি লাইনকে শক্তিশালী করার জন্য কৌশলগত হিসাবে বিবেচিত হয়েছে যা গত মরসুমের পরে সামঞ্জস্য প্রয়োজন।
মার্কো ফারফানকে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তবে এটি একটি উপাদান হিসাবেও প্রথম মুহুর্ত থেকে একটি দলে সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিযোগিতায় অভ্যস্ত হয়ে অবদান রাখতে সক্ষম।