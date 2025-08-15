‘বাচ্চাদের কাছে কিছু পরিকল্পনা হস্তান্তর করে আমি শিথিল করতে পারি’: ইউরোপে কিশোর -কিশোরীদের সাথে পাঠকদের প্রিয় ভ্রমণ | পারিবারিক ছুটি

স্লোভেনিয়ার অ্যাডভেঞ্চার ক্রিয়াকলাপের ভেলা
স্লোভেনিয়া! আমরা লেক ব্লেডে শুরু করেছি। কিশোররা ডোলিংকা জিপলাইনস, গ্রীষ্মের টোবোগান রান, ভিন্টগার গর্জে হাইকিং এবং লেকের ব্লেডে সাঁতার কাটতে পছন্দ করত। আপনি প্যাডলবোর্ড এবং নৌকা ভাড়া নিতে পারেন। আপনার যদি টাকা থাকে তবে রাফটিং এবং গিরিখাতটিও রয়েছে। অবিশ্বাস্য পোস্টোজনা গুহাটি দেখার পরে, আমরা বোহিনজ লেকের দ্বারা ভোগেল কেবলটি উঠে গেলাম। অর্ধ-বোর্ড এ বোহিনজ ইকো হোটেল কিশোর -কিশোরীদের যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়ানো এবং এটিতে একটি অ্যাকোয়ার্ক, বোলিং এবং বুট করার জন্য প্রচুর গেম রয়েছে। আমরা লুবলজানায় কেনাকাটা এবং রোমান্টিকার সেরা আইসক্রিমে শপিংয়ের মাধ্যমে ট্রিপটি শেষ করেছি। তিন সুখী কিশোর।
মামলা
নেদারল্যান্ডসে সমস্ত
আমাদের প্রিয় পারিবারিক ছুটি ছিল নেদারল্যান্ডসের কাছে: খালগুলিতে বৈদ্যুতিক ভাড়ার নৌকা গাইডিং ক্যাপ্টেন খেলতে পালা; জ্যানসে স্ক্যানসে উইন্ডমিলগুলিতে আমাদের আইসক্রিম শঙ্কুগুলি কাত করে; ক্যাবানাতে মকটেলগুলির জন্য বিস্তৃত, পরিষ্কার সৈকতগুলিতে সাইকেল চালানো; রঙিন প্রাইড প্যারেডের জন্য আমস্টারডাম ডি পোজেনবুটে একটি শান্ত, শান্ত সফর দ্বারা পাল্টে (কোন কিশোর একটি খালের নৌকায় একটি বিড়ালের অভয়ারণ্যকে প্রতিহত করতে পারে?)। এবং দ্রুত ওয়াইফাইয়ের সাথে একটি অ্যাপার্টমেন্টে হারলেমে থাকা কিশোর-কিশোরীদের খুশী করে রেখেছিলাম যখন আমরা কফি এবং লোক দেখার জন্য মার্ক্টকে গ্রোট করার জন্য মধ্যযুগীয় আবদ্ধ রাস্তাগুলি দিয়ে সকালের ঘুরে বেড়াতাম।
অ্যানেট
হোস্টেলের দামে একটি ইতালিয়ান দুর্গ
আমি যখন ছবি দেখেছি হোস্টেল ইল ক্যাসেলো ডি সান্তা সেভেরা 2019 সালে দ্য গার্ডিয়ান -এ, আমি ভেবেছিলাম এটি সত্য হওয়া খুব ভাল, তবে এটি সত্য। আমরা আমাদের কৈশোরের সাথে দু’বার ছিলাম, এবং বন্ধুদেরও পাঠিয়েছি! এক মাইল দীর্ঘ সৈকত যেখানে কিশোর-কিশোরীরা ঘোরাফেরা করতে পারে এবং প্যাডলবোর্ডে যেতে পারে, রোমের অন্বেষণ করার জন্য একটি সহজ ট্রেনের যাত্রা, লঞ্চের সময় পিজ্জা স্লাইসগুলি স্থানীয়দের সাথে ল’গোলো ডেলি ক্রেপেসে ফুটে উল্লাস করে। এছাড়াও হোস্টেলের দামে একটি দুর্গে ঘুমানোর সুযোগ। আপনি রান্না করতে চাইলে ফ্লফি সাদা তোয়ালেগুলি এপিএল্টি, তবে একটি চকচকে রান্নাঘরও। ইন্ডিয়ানা জোন্স-স্টাইলের অ্যাডভেঞ্চারের জন্য কাছের নেক্রোপলিস মিস করবেন না। দুর্গের উপরে আতশবাজি এবং একটি হাসিখুশি ইতালিয়ান বিটলস কভার ব্যান্ড ছিল কেকের উপর আইসিংআর!
মার্গারেট
রোমানিয়ায় ড্রাকুলা এবং ভালুক-দাগ
আমার কিশোর (এখনও অবধি) এর সাথে সেরা ইউরোপীয় ট্রিপটি রোমানিয়া হতে হবে। আমরা ব্রাওভে থাকলাম, একটি পুল সহ একটি অ্যাপার্টমেন্ট বুক করেছি এবং সবচেয়ে ভাল সময় পেয়েছি। করার মতো অনেক কিছুই এবং প্রচুর সহজ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট রয়েছে। আমরা রাস্তায় লিটল ক্যাফেতে বাইরে খেয়েছি, পাহাড়ের উপরে একটি কেবল গাড়ি নিয়েছিলাম, বনের মধ্যে ভাল্লুক দেখতে (কাছাকাছি এবং ব্যক্তিগত!) বেড়াতে গিয়েছিলাম, অ্যাডভেঞ্চার পার্কে একটি গাছের শীর্ষ অ্যাডভেঞ্চার ছিল এবং ড্রাকুলার ক্যাসেল পরিদর্শন করেছি। শহরটি নিজেই historic তিহাসিক এবং সুন্দর, এবং লোকেরা তাই স্বাগত জানায়। এটি আপনার সাধারণ ব্রিটিশ পর্যটন কেন্দ্র নয় তবে এটি একটি দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারের জন্য তৈরি করে।
কেট
রোমে যখন … একটি ভেসপা ট্যুর নিন!
রোমে অক্টোবর অর্ধ-মেয়াদে রোম। কলিজিয়াম এবং ফোরাম ট্যুরগুলি আকর্ষণীয় ইতিহাস, মজাদার তথ্য এবং কিছুটা গোরের সঠিক ভারসাম্য দিয়েছে যা বেশিরভাগ কিশোর -কিশোরীদের দ্বারা প্রবেশ করা হবে! অনেক হাঁটাচলা না দেখে অনেক হাঁটলেন। একটি দুই ঘন্টা ভেসপা ট্যুর হাইলাইট ছিল। আপনি ড্রাইভারদের সাথে ঝুলে থাকেন এবং তারা ট্র্যাফিকের সাথে আলোচনা করেন, আপনাকে স্থানীয় জ্ঞান এবং মনোভাবের সাথে একটি আলাদা রোম দেখান। অ্যাডভেঞ্চারটি সম্পূর্ণ করার জন্য: দুর্দান্ত খাবার, জেলাতো এবং, সন্ধ্যার ক্লান্ত বাবা -মায়ের জন্য গ্যারান্টিযুক্ত!
রূত
অস্ট্রিয়ার আলপাইন গ্রীষ্মের আশ্চর্য ভূখণ্ড
গ্রীষ্মে অস্ট্রিয়ায় স্যালবাচ-হিন্টারগ্লেমম অর্থ হাইকিং, ইবাইকিং এবং ওয়াটারপার্কস। প্রচুর ক্রিয়াকলাপে বিনামূল্যে বা হ্রাস-মূল্য অ্যাক্সেসের জন্য জোকার কার্ডের সুবিধা নিন। লেকসাইড বিচ ক্লাব, আলপাইন চিড়িয়াখানা, হিমবাহ পরিদর্শন এবং গ্রীষ্মের টোবোগান রান দিয়ে সর্বাধিক স্থানীয় রিসর্টগুলি তৈরি করতে একটি গাড়ি ভাড়া করুন। কিশোরদের বিনোদন দেওয়ার জন্য প্রচুর।
হিলারি
ইউরোপ জুড়ে একটি মহাকাব্য ট্রেন যাত্রা
গত গ্রীষ্মে আমি আমার দুই সন্তানের সাথে স্ক্যান্ডিনেভিয়া হয়ে উত্তর দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তারপরে বাল্টিক দেশগুলির মধ্য দিয়ে ফিরে এসেছি। এটি একটি মহাকাব্য 5,000 মাইল ট্রেনের যাত্রায় পরিণত হয়েছিল, যা আমরা প্রত্যেকে পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছিলাম। 10 বছর বয়সের ফোকাসটি সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা, প্লে পার্ক এবং ক্যাট ক্যাফেতে ছিল। ১৪ বছর বয়সী এই যুবক আমাদের রিগার কেজিবি সদর দফতরে নিয়ে গিয়েছিলেন, বার্লিনের আশেপাশে একটি সফর এবং প্যারিসের ডিওরোলি ট্যাক্সিডার্মি শপটিতে গিয়েছিলেন। বাচ্চাদের কিছু পরিকল্পনা এবং দায়িত্ব হস্তান্তর করে, আমি শিথিল করতে পারি; তারা তাদের ডিভাইস থেকে দূরে ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত ছিল এবং তাদের ভূগোলের জ্ঞান উন্নত হয়েছিল!
সারা প্যাটেল
মহাজাগতিক এবং বহিরাগত অ্যান্টওয়ার্প
ইউরোস্টার দ্বারা অ্যান্টওয়ার্প নিখুঁত ছিল। প্রতিদিন সকালে পাক্টে কফি এবং বান, প্রতিদিন মোমু এবং ফোমুর মতো শীতল গ্যালারী, কিলো ভিনটেজ শপিং, আর্ট নুভাউ স্ট্রিটস, অবিশ্বাস্য কোরিয়ান, ভিয়েতনামী এবং নেপালি রেস্তোঁরা এবং বাইক! পারফেক্ট অক্টোবর বিরতি।
জর্জিয়া
প্যারিসের বেলভিলের প্রান্ত থেকে পোস্টকার্ড
এই বছর আমাদের 15 বছরের ছেলের সাথে আমাদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ছুটি তবে এটি প্রচুর ছিল-প্যারিসের বেলভিলির প্রান্তে একটি চমত্কার অ্যাপার্টমেন্টে পাঁচ রাত, বাটস-চুমন্ট থেকে খুব বেশি দূরে নয়। তিনি সেই বয়স যেখানে আমরা উভয়ই ডিজনিল্যান্ড উপভোগ করতে পারি এবং তারপরে চমকপ্রদ ফন্ডেশন লুই ভিটনে হকনি রেট্রোস্পেক্টিভে নিতে পারি। বেসে ফিরে আমরা আমাদের ফরাসি উইন্ডোগুলি থেকে শহরের জীবন উদ্ঘাটিত দেখেছি এবং তারপরে লেবানিজ, লাওস এবং ফরাসি খাবারের নমুনা দিয়েছিল আশেপাশের রাস্তাগুলিতে। শহরের নিকটবর্তী, পরিবার পরিচালিত থাইম একটি স্ট্যান্ডআউট।
জিঙ্গারগিগোলো
বিজয়ী টিপ: বাভারিয়ায় ওম্পাহ এবং কেবল গাড়ি
জার্মানির বাভারিয়ার মিউনিখ এবং গারমিশ-পার্টেনকিরচেনে একটি দুই-কেন্দ্রের ছুটি কিশোর-কিশোরীদের সাথে দেখা এবং করার মতো অনেক কিছুই আবশ্যক। মিউনিখে তারা বিয়ার হলগুলিতে পরিবেশটি পছন্দ করতেন-প্রিটজেল খাওয়া এবং ওম্পাহ ব্যান্ড শুনে এবং স্কোয়ারে রথাউস-গ্লোকেনস্পিল দেখছিলেন। অলিম্পিয়াপার্কে দেখার জন্যও সুপারিশ করা হয়। গারমিশ-পার্টেনকিরচেনে একটি টোবোগান রান রয়েছে, যা দুর্দান্ত মজাদার, এবং আশেপাশে সুন্দর জুগস্পিটজে পর্বত এবং কেবল গাড়ি, আইবসি লেকে নৌকা বাইচ রয়েছে। খুব উপভোগ্য ছুটির জন্য বাভারিয়ার কিশোর -কিশোরীদের বিনোদন এবং সক্রিয় রাখতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।
রিচার্ড ওয়াটকিন্স