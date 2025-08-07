বাচ্চাদের ট্রেনের যাত্রায় বাড়িতে তৈরি অ্যালকোহল থেকে মারা যাওয়ার পরে এতিম করা শিশুরা

বিষাক্ত ঘরে তৈরি অ্যালকোহল দক্ষিণ রাশিয়ায় আটটি মেরে ফেলেছে
অ্যালকোহলের বিষের একটি মর্মান্তিক তরঙ্গ রাশিয়ায় আট জন মারা গেছে ক্র্যাসনোদার অঞ্চল বাড়িতে তৈরি করার পরে চাচা স্থানীয় বাজারে কেনা। কর্তৃপক্ষ একটি অপরাধমূলক তদন্ত শুরু করেছে এবং বিষাক্ত পানীয় বিক্রি করার অভিযোগে দু’জন মহিলাকে আটক করেছে।
ছবি: জেসেক হ্যালিকি দ্বারা কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ,
ঘরে তৈরি অ্যালকোহল
প্রথম ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে পরিবারের সদস্যরা
প্রাথমিক প্রতিবেদনে তিনজন ক্ষতিগ্রস্থ, সমস্ত আত্মীয়কে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা নিশ্চিত করেছেন যে মৃত তাঁর ছিলেন মা, ঠাকুরমা এবং ভাই। চাচাও গ্রাস করা এক মহিলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
মৃত্যুর সংখ্যা আটটিতে উঠেছে
পরে নিশ্চিত হওয়া বিষাক্ত মামলার সংখ্যা বেড়েছে আট। মৃতদের মধ্যে দু’জন মহিলা ছিলেন চেলিবিনস্কযিনি বাড়ি ফিরে এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরে মারা গিয়েছিলেন। চিকিত্সকরা তাদের বাঁচাতে অক্ষম ছিলেন।
ট্র্যাজেডি কমসোমলস্ক-অন-আমুর থেকে পরিবারকে আঘাত করে
ক বিবাহিত দম্পতি থেকে কমসোমলস্ক-অন-আমুর ছুটির দিন থেকে তাদের ফিরে যাত্রার সময় দূষিত অ্যালকোহল পান করার পরেও মারা গিয়েছিলেন সোচি। 35 বছর বয়সী দারিয়া এবং তার 37 বছর বয়সী স্বামী ম্যাক্সিম তারা যখন চাচা চেষ্টা করেছিল তখন মস্কোতে ট্রেনে 13 এবং 4 বছর বয়সী তাদের দুই কন্যার সাথে ভ্রমণ করছিল।
এই দম্পতির বড় কন্যার মতে, তার মা অ্যালকোহল অপছন্দ করেছিলেন এবং অসুস্থ হওয়ার আগে কেবল একটি বা দুটি শট ছিল। দরিয়াকে ট্রেন থেকে সরানো হয়েছিল এবং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল রসোশযেখানে তিনি পরে মারা যান। তার স্বামী প্রাথমিকভাবে ভাল লাগছিল এবং হাসপাতালে ভর্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল, তবে শীঘ্রই একটি হোটেলে কোমায় পিছলে যায়। পরে তাকে একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ভোরোনজযেখানে তিনি মারা গেলেন তার স্ত্রীর নয় দিন পরে।
“আমার মা কখনই অ্যালকোহল পছন্দ করেননি। তার একটি বা দুটি শট ছিল এবং তারপরে খুব অসুস্থ বোধ শুরু করে।” – ভুক্তভোগীদের কন্যা
শিশুরা এতিম রেখে গেছে
দম্পতির কন্যারা পরিচিতদের সাথে বেশ কয়েক দিন কাটিয়েছেন মস্কো তাদের দাদী তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য রাশিয়ান সুদূর পূর্ব থেকে উড়ে যাওয়ার আগে।
গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বাজার অপারেটিং অব্যাহত রেখেছে
রাশিয়ান অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের মতে, ক্র্যাসনোদর ক্রাই থেকে দুই মহিলা মারাত্মক অ্যালকোহল বিক্রির ক্ষেত্রে আটক করা হয়েছে।
“প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে যে সন্দেহভাজনরা কাজাচি বাজারে ঘরে তৈরি অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় বিক্রি করেছে।” – রাশিয়ান অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রক
মর্মাহতভাবে, দ্য কাজাচি মার্কেট যেখানে বিষাক্ত চাচা বিক্রি হয়েছিল অন্যের জন্য উন্মুক্ত ছিল সপ্তাহ প্রথম প্রাণহানির পরে, স্বাধীন মিডিয়া আউটলেট অনুসারে বেস।
সর্বজনীন হাহাকার এবং আইনী প্রতিক্রিয়া
ঘটনাটি রাশিয়ায় অনিয়ন্ত্রিত অ্যালকোহল পণ্য বিক্রয় নিয়ে জনসাধারণের ক্ষোভ এবং নতুন বিতর্ককে উত্সাহিত করেছে। কর্তৃপক্ষ খোলার একটি ফৌজদারি মামলাএবং তদন্ত অব্যাহত থাকায় আরও গ্রেপ্তার এবং পরিদর্শন প্রত্যাশিত।
বিশদ
চাচা হয় একটি জর্জিয়ান পোমাস ব্র্যান্ডি, পরিষ্কার এবং শক্তিশালী (বাণিজ্যিকভাবে উত্পাদিত জন্য 40% অ্যালকোহল থেকে হোম ব্রিউয়ের জন্য 85% পর্যন্ত), যাকে কখনও কখনও “ওয়াইন ভোডকা”, “আঙ্গুর ভদকা”, বা “জর্জিয়ান ভদকা/গ্রাপা” বলা হয়। এটি আঙ্গুর পোমাস দিয়ে তৈরি (ওয়াইন তৈরির পরে আঙ্গুরের অবশিষ্টাংশ বাম)। শব্দ চাচা আঙ্গুর পাতন উল্লেখ করতে জর্জিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এটি অপরিশোধিত বা বন্য আঙ্গুর থেকেও উত্পাদিত হতে পারে। ব্যবহৃত অন্যান্য সাধারণ ফল বা ভেষজগুলি হ’ল ডুমুর, ট্যানজারাইনস, কমলা, মুলবেরি বা তারাগন। Dition তিহ্যগতভাবে কেবল জর্জিয়ানদের একটি হোমডিস্টিলড ড্রিঙ্ক, এটি আজ সাধারণত পেশাদার ডিস্টিলার এবং বেশিরভাগ ওয়াইনারি দ্বারা উত্পাদিত হয় যারা এটি তাদের পণ্যের পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করে। স্থানীয় চাচা বিভিন্ন জাতের ধরণ এবং স্বাদ তারা যে অঞ্চলে উত্পাদিত হয় তার উপর নির্ভর করে পৃথক হতে পারে।
>