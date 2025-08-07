বাচ্চাদের সুরক্ষার জন্য রোব্লক্স ওপেন সোর্স এআই সিস্টেম রোল আউট করে

নিবন্ধ সামগ্রী
শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের কাছে বুনোভাবে জনপ্রিয় অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্ম রোব্লক্স একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেমের একটি ওপেন সোর্স সংস্করণ তৈরি করছে যা বলেছে যে এটি গেম চ্যাটগুলিতে শিকারী ভাষা সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
এই পদক্ষেপটি এসেছে যখন সংস্থাটি শিকারীদের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত না করার অভিযোগ এনে মামলা ও সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, আইওয়াতে গত মাসে দায়ের করা একটি মামলা অভিযোগ করেছে যে ১৩ বছর বয়সী একটি কিশোরীর সাথে রোব্লক্সে একজন প্রাপ্তবয়স্ক শিকারীর সাথে পরিচয় হয়েছিল, তারপরে একাধিক রাজ্য জুড়ে অপহরণ করে এবং ধর্ষণ করা হয়েছিল। পোলক কাউন্টিতে আইওয়া জেলা আদালতে দায়ের করা মামলাটি দাবি করেছে যে রবলক্সের নকশার বৈশিষ্ট্যগুলি এমন শিশুদের তৈরি করে যারা এটি ব্যবহার করে “পেডোফিলগুলির জন্য সহজ শিকার”।
নিবন্ধ সামগ্রী
প্রস্তাবিত ভিডিও
নিবন্ধ সামগ্রী
রোব্লক্স বলেছেন যে এটি ডিফল্টরূপে তার সিস্টেমগুলি যথাসম্ভব নিরাপদ করার চেষ্টা করে তবে নোট করে যে “কোনও সিস্টেমই নিখুঁত নয় এবং শিল্পের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি হ’ল সম্ভাব্য শিশু বিপন্নতার মতো সমালোচনামূলক ক্ষতিগুলি সনাক্ত করা।”
সেন্টিনেল নামে পরিচিত এআই সিস্টেমটি যৌন শোষণমূলক ভাষার মতো সম্ভাব্য শিশু বিপন্নতার প্রাথমিক লক্ষণগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে। রোব্লক্স বলেছে যে সিস্টেমটি ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে নিখোঁজ ও শোষণকারী শিশুদের জন্য শিশু শোষণের সম্ভাব্য প্রচেষ্টার ১,২০০ টি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য সংস্থাটিকে নেতৃত্ব দিয়েছে। সংস্থাটি এখন এটি ওপেন-সোর্সিংয়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যাতে অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলিও এটি ব্যবহার করতে পারে।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
বাচ্চাদের কাছে সম্ভাব্য বিপদগুলি সনাক্ত করা এআই সিস্টেমগুলি – এবং মানুষের পক্ষেও জটিল হতে পারে – কারণ কথোপকথনগুলি প্রথমে নির্দোষ বলে মনে হতে পারে। “আপনার বয়স কত?” এর মতো প্রশ্ন বা “আপনি কোথা থেকে এসেছেন?” অগত্যা নিজেরাই লাল পতাকাগুলি বাড়িয়ে তুলবে না, তবে যখন দীর্ঘতর কথোপকথনের সময় প্রসঙ্গে রাখা হয়, তখন তারা অন্যরকম অর্থ গ্রহণ করতে পারে।
১১১ মিলিয়নেরও বেশি মাসিক ব্যবহারকারী রয়েছে এমন রোব্লক্স, ব্যবহারকারীদের চ্যাটে ভিডিও বা চিত্রগুলি ভাগ করার অনুমতি দেয় না এবং ফোন নম্বরগুলির মতো কোনও ব্যক্তিগত তথ্য ব্লক করার চেষ্টা করে, যদিও – বেশিরভাগ সংযম বিধি হিসাবে – লোকেরা ক্রমাগত এই জাতীয় সুরক্ষার আশেপাশে যাওয়ার উপায় খুঁজে পায়।
এটি 13 বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের গেমের বাইরের অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সাথে চ্যাট করতে দেয় না যদি না তাদের স্পষ্ট পিতামাতার অনুমতি না থাকে – এবং অন্যান্য অনেক প্ল্যাটফর্মের বিপরীতে, এটি ব্যক্তিগত চ্যাট কথোপকথনগুলি এনক্রিপ্ট করে না, তাই এটি তাদের পর্যবেক্ষণ এবং সংযত করতে পারে।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
রোব্লক্সের চিফ সেফটি অফিসার ম্যাট কাউফম্যান বলেছেন, “আমাদের কাছে সমস্ত জায়গায় ফিল্টার রয়েছে, তবে এই ফিল্টারগুলি কেবলমাত্র পাঠ্যের কয়েকটি লাইনে বা পাঠ্যের কয়েকটি লাইনের মধ্যে যা বলা হয় তার দিকে মনোনিবেশ করে And “তবে আপনি যখন শিশু বিপন্নতা বা সাজসজ্জার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে ভাবছেন, তখন আপনি যে ধরণের আচরণের দিকে তাকিয়ে আছেন তা খুব দীর্ঘ সময় ধরে ম্যানিফেস্টে দেখছেন।”
সেন্টিনেল রোব্লক্স জুড়ে এক মিনিটের স্ন্যাপশটগুলি ক্যাপচার করে-প্রতিদিন প্রায় 6 বিলিয়ন বার্তা-এবং তাদের সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য বিশ্লেষণ করে। এটি করার জন্য, রোব্লক্স বলেছেন যে এটি দুটি সূচক তৈরি করেছে _ একটি সৌম্য বার্তাগুলি নিয়ে গঠিত এবং অন্যটি, চ্যাটগুলি যা শিশু বিপন্নতা লঙ্ঘন ধারণ করার জন্য দৃ determined ় সংকল্পবদ্ধ ছিল। রোব্লক্স বলেছেন যে এটি সিস্টেমটিকে ক্ষতিকারক নিদর্শনগুলি সনাক্ত করতে দেয় যা পুরো কথোপকথনটিকে প্রসঙ্গে নিয়ে যাওয়া কেবল নির্দিষ্ট শব্দ বা বাক্যাংশকে পতাকাঙ্কিত করে।
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
“আমরা আরও খারাপ অভিনেতা সনাক্ত করার সাথে সাথে সেই সূচকটি আরও ভাল হয়ে যায়, আমরা কেবল ক্রমাগত সেই সূচকটি আপডেট করি Then তারপরে আমাদের কাছে একটি সাধারণ, নিয়মিত ব্যবহারকারী কী করে?” রোব্লক্সে ট্রাস্ট অ্যান্ড সেফটি ফর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট নরেন কোনারু বলেছেন।
ব্যবহারকারীরা চ্যাট করছেন, সিস্টেমটি স্কোর রাখে – এগুলি কি ইতিবাচক ক্লাস্টার বা নেতিবাচক ক্লাস্টারের কাছাকাছি?
কনরু বলেছিলেন, “এটি একটি বার্তায় ঘটে না কারণ আপনি কেবল একটি বার্তা প্রেরণ করেন, তবে আপনার সমস্ত দিনের মিথস্ক্রিয়া এই দু’জনের মধ্যে একটির দিকে এগিয়ে চলেছে বলে এটি ঘটে,” কনরু বলেছিলেন। “তারপরে আমরা বলি, ঠিক আছে, সম্ভবত এই ব্যবহারকারী এমন একজন যাকে আমাদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে নজর দেওয়া দরকার এবং তারপরে আমরা তাদের অন্যান্য কথোপকথন, অন্যান্য বন্ধু এবং তারা যে গেমগুলি খেলেন এবং সেই সমস্ত কিছু টানতে যাই।”
মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া এবং সেই অনুযায়ী আইন প্রয়োগের পতাকা পর্যালোচনা করে।
নিবন্ধ সামগ্রী