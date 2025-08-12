বাজর ও খাইবার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে

খাইবার পাখতুনখওয়া বাজৌর ও খাইবারের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
সূত্র মতে, বাজৌরের জঙ্গিদের সাথে জিরগা ব্যর্থ হয়েছে।
সূত্র জানিয়েছে যে উপজাতি প্রবীণদের একটি জিরগা ফাতনা আল -খওয়াজার কাছ থেকে এই অঞ্চল ছেড়ে যাওয়া সহ তিনটি দাবি করেছিলেন। তবে ফাতনা আল -খাজা এই অঞ্চল ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেছেন।
জিও নিউজের সাথে আলাপকালে কমিশনার মালাকান্দ আবিদ উজির বলেছিলেন যে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করা হয়েছে।
আবিদ উজির বলেছিলেন যে খরের স্পোর্টস কমপ্লেক্সে একটি তাঁবুও স্থাপন করা হবে, অভিবাসীদের সমস্ত সুবিধা দেওয়া হবে।
সূত্রের মতে, বাজৌরের মামন্ড তহসিলের দুটি অঞ্চলে প্রায় 300 জন সন্ত্রাসী রয়েছে, বাজৌরের মামন্ড তহসিলের জনসংখ্যা 3 মিলিয়নেরও বেশি, ৪০,০০০ এরও বেশি লোক বাজৌতে তাদের অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে।
খাইবারে ৩৫০ টিরও বেশি সন্ত্রাসী রয়েছে, খাইবার ও বাজৌরের ৮০ % এরও বেশি সন্ত্রাসী রয়েছে।