বাজি এবং গেমিং কাউন্সিল জুয়ার ট্যাক্স বৃদ্ধির বিষয়ে আইপিপিআর অনুসন্ধানগুলি দৃ strongly ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বাজি এবং গেমিং কাউন্সিল একটি থিংক-ট্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি প্রত্যাখ্যান করে একটি দৃ strong ় বিবৃতি প্রকাশ করেছে যা সরকারকে জুয়ার কর বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে।
ইনস্টিটিউট ফর পাবলিক পলিসি রিসার্চ (আইপিপিআর) সরকারকে শিশু দারিদ্র্য হ্রাস করার উপায় হিসাবে করকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে।
দ্য রিপোর্ট আইপিপিআর দ্বারা প্রকাশিত পরামর্শ দেয় যে দ্বি-শিশু সীমা অপসারণ এবং পরিবারের সুবিধার ক্যাপগুলি স্ক্র্যাপ করার জন্য সরকারের টেবিলে বিকল্প রয়েছে। আইপিপিআর বলেছে, “এই ব্যবস্থাগুলির জন্য প্রায় 3 বিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে এবং আমরা যখন স্বীকৃতি দিয়েছি যে সরকারের মুখোমুখি আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এখনই টেবিলে এমন বিকল্প রয়েছে যা এই ব্যয়গুলি পূরণ করতে পারে এবং 1.6 মিলিয়ন শিশুদের আরও ভাল জীবনযাপন করতে সহায়তা করতে পারে,” আইপিপিআর বলেছে।
এটি এসেছে যেহেতু গত কয়েকমাস ধরে যুক্তরাজ্যে জুয়া সংস্কারের আলোচনা ছড়িয়ে পড়েছে।
থিঙ্ক-ট্যাঙ্কটি 21% থেকে 50% থেকে দূরবর্তী গেমিং শুল্ক বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিল, মেশিন গেমস শুল্ক অপারেটরের লাভের উপর 20% থেকে 50% এ উন্নীত হয়েছে। তারা সাধারণ বাজি শুল্ক 15% থেকে 25% এ বাড়ানোরও প্রস্তাব করেছিল।
বাজি এবং গেমিং কাউন্সিল বলেছে, “আমরা প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করি”
এখন, বাজি এবং গেমিং কাউন্সিলের রয়েছে একটি বিবৃতি জারি এই প্রস্তাবগুলির উপর ভিত্তি করে, যা তারা বলে যে তারা ‘সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে।’
ট্যাক্স সম্পর্কে আজ সকালে মিডিয়ায় প্রচুর আলোচনা হয়েছে।
আমরা দ্ব্যর্থহীন যে আরও করগুলি পেন্টার এবং ব্যবসায়গুলিকে আঘাত করবে।
নীচে আমাদের সম্পূর্ণ বিবৃতি দেখুন। ⬇ pic.twitter.com/alaarlny53
– বাজি এবং গেমিং কাউন্সিল (@বিটগামকনসিল) আগস্ট 7, 2025
বিজিসি জানিয়েছে, “আমরা আইপিপিআর দ্বারা প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করি, যা গর্ডন ব্রাউন একটি কঠোর কর বৃদ্ধির জন্য তার আহ্বানকে ভিত্তি করে তৈরি করেছে এবং যা কেবল সাধারণ পেন্টারকে আঘাত করবে,” বিজিসি জানিয়েছে।
“এই প্রস্তাবগুলি অর্থনৈতিকভাবে বেপরোয়া, প্রকৃতপক্ষে বিভ্রান্তিকর এবং ক্রমবর্ধমান, অনিরাপদ, অনিয়ন্ত্রিত জুয়া কালো বাজারে বিপুল সংখ্যক চালনার ঝুঁকিপূর্ণ, যা গ্রাহকদের রক্ষা করে না এবং শূন্য করের অবদান রাখে না।”
গর্ডন ব্রাউন হলেন একজন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং দীর্ঘকালীন চ্যান্সেলর, যিনি 6 আগস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন “এই পরামর্শ দেওয়ার জন্য” অত্যন্ত লাভজনক জুয়ার শিল্পকে শিশু দারিদ্র্যের উপর পদক্ষেপের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য ট্যাক্স করার সময়। জুয়ার ভবিষ্যতের জন্য কোনও ব্রিটেন তৈরি করবে না তবে দারিদ্র্যমুক্ত শিশুদের ইচ্ছা হবে। “
“বিজিসি সদস্যরা অর্থনীতিতে £ 6.8 বিলিয়ন অবদান রাখে, 109,000 চাকরি সমর্থন করার সময় করের জন্য 4 বিলিয়ন ডলার উত্পন্ন করে,” কাউন্সিলটি অব্যাহত রেখেছে।
“এটিও ভুল যে ঘোড়সওয়ারকে উচ্চ হারে কর আদায় করা হয়েছে তাও ভুল। সমস্ত ক্রীড়া জুড়ে সাধারণ বাজি শুল্ক 15 শতাংশ। ট্যাক্সের সাথে পৃথক শুল্ককে বিভ্রান্ত করা বিভ্রান্তিকর, কারণ লেভি সরাসরি খেলাধুলাকে সমর্থন করার জন্য রেসিংয়ে ফিরে যায়।
“আরও কর বৃদ্ধি, সরকারী সংস্কারের পিছনে নতুন করে যা এক বিলিয়নেরও বেশি আয় ব্যয় করে, পেন্টার, চাকরি, প্রবৃদ্ধি এবং জনসাধারণের অর্থের জন্য – এর চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে।”
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: আইআই-উত্পাদিত আইডোগ্রামের মাধ্যমে