বাজি সংস্কৃতি কি প্রো অ্যাথলিটদের ছাড়িয়ে যায়?
ক্রীড়া বাজির বিস্ফোরক বৃদ্ধি পেশাদার ক্রীড়া জগতের সাথে সংঘর্ষ শুরু করে, এবং সর্বদা ভাল উপায়ে নয়। ক্রীড়া শিল্প কোটি কোটি টাকা টানতে এবং লোকেরা কীভাবে গেমস দেখেন তার নিয়মিত অংশ হয়ে ওঠে, আরও বেশি সংখ্যক অ্যাথলিটরা জুয়া-সম্পর্কিত সমস্যায় জড়িয়ে পড়ছে।

উদাহরণস্বরূপ মেজর লীগ বেসবল নিন। সম্প্রতি, লিগ গার্ডিয়ানদের কাছে এমানুয়েল ক্লেস এবং কলস লুইস অর্টিজকে বেতনভুক্ত ছুটিতে রেখেছিল। অর্টিজকে ইন-গেম প্রপ বেটের সাথে জড়িত জুয়া তদন্তের অংশ হিসাবে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এনবিএতে, প্রাক্তন তারকা গিলবার্ট অ্যারেনাসকে অবৈধ পোকার গেমস চালানোর সন্দেহের কারণে গ্রেপ্তার করা হওয়ায় বিষয়গুলিও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। যদিও ডেট্রয়েট পিস্টনস গার্ড মালিক বিসলিও ২০২৩-২৪ মৌসুমে প্রপ বেটের ক্ষেত্রে স্পটলাইটে রয়েছেন।

এগুলি একটি বৃহত্তর প্রবণতার অংশ যা মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যগুলির জন্য পথ সাফ করার পর থেকেই বাড়ছে 2018 সালে স্পোর্টস বাজিটিকে আইনীকরণ করুন। লিগ অফিসগুলিতে যা একটি স্পর্শকাতর বিষয় ছিল তা এখন ক্রীড়া জগতে পুরোপুরি বোনা। এবং জুয়া খেলা অ্যাক্সেস করা সহজ এবং কম নিষিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে এটি একটি বড় প্রশ্ন উত্থাপন করে যে বাজি সংস্কৃতি প্রো অ্যাথলিটদের দখলে নিতে শুরু করেছে কিনা।

কেন কিছু অ্যাথলিটকে খেলাধুলার জুয়ার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এবং তাদের জুয়া খেলতে সক্ষম হওয়া উচিত?

“আকর্ষণীয় … তবে পেশাদার অ্যাথলিটদের অবৈধ জুয়ার সাথে জড়িত হওয়ার বিষয়টি জটিল তবে সম্পূর্ণ নতুন নয়,” অধ্যাপক অ্যান্ডি লেনওলভারহ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ, রিড রাইটকে বলেছেন। “ক্রীড়া ইতিহাস – বিশেষত বক্সিংয়ে – জুয়া খেলা এবং ফলাফলগুলিকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী লিঙ্কগুলি কখনও কখনও সংগঠিত অপরাধের মাধ্যমে দেখায়।”

“একটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, অভিজাত অ্যাথলিটরা প্রায়শই উচ্চ সংবেদন-সন্ধান, ঝুঁকি সহনশীলতা এবং প্রতিযোগিতা হিসাবে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে-এমন ট্র্যাটগুলি যা ক্রীড়া সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় তবে তাদের জুয়া আচরণের জন্য আরও সংবেদনশীল করে তুলতে পারে।” – অধ্যাপক অ্যান্ডি লেন, ওলভারহ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়

পার্থক্য আজ অ্যাক্সেস। অধ্যাপক লেন ব্যাখ্যা করেছিলেন, “অনলাইন জুয়া প্ল্যাটফর্ম এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলির আবির্ভাব অনেকগুলি বাধা সরিয়ে নিয়েছে যা একবার এই জাতীয় আচরণকে আরও কঠিন বা আরও দৃশ্যমান করে তুলেছিল,” অধ্যাপক লেন ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই দিনগুলিতে, অভিজাত অ্যাথলিটদের প্রায়শই ব্যয় করার জন্য অর্থ, গেমস বা asons তুগুলির মধ্যে ডাউনটাইম এবং অ্যাড্রেনালিনের জন্য প্রাকৃতিক তৃষ্ণা থাকে। জুয়ার অ্যাপ্লিকেশনগুলি তাদের ফোনে কেবল একটি ট্যাপ দূরে, প্রলোভনটি সর্বদা তাদের পকেটে থাকে।

“2022-22 এর মধ্যে 2021-22 এর মধ্যে উপস্থাপিত সমস্ত পরিষেবা এবং চিকিত্সার ব্যবহারের তথ্যগুলির জন্য বৃহত্তম একক বছরের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে, 2022 সালের জানুয়ারিতে আইনী মোবাইল স্পোর্টস বাজি বাস্তবায়নের পরে,” রাষ্ট্রের বলেছেন আসক্তি পরিষেবা এবং সহায়তা অফিসযা জুয়া সম্পর্কিত সমস্যা এবং ব্যাধিগুলি মোকাবেলা করতে লোকদের সহায়তা করে।

এই মুহুর্তে, 22% আমেরিকানদের একটি মোবাইল স্পোর্টস বাজি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এই সংখ্যাটি 18 থেকে 49 বছর বয়সের মধ্যে পুরুষদের জন্য 48% এ লাফিয়ে যায় সিয়ানা কলেজ গবেষণা ইনস্টিটিউট

খেলাধুলা জুয়া কেন এত জনপ্রিয় এবং এটি প্রলোভন বাড়িয়েছে?

ডাঃ গ্রেগ গোমেজ, ক্লিনিকাল ডিরেক্টর এ ওসিস পুনরুদ্ধার ক্যালিফোর্নিয়ায়, এটি তার নিজস্ব থেরাপিউটিক কাজে প্রতিফলিত হয়েছে: “বিপণনের সাথে মিলিত জুয়া অ্যাপ্লিকেশনগুলির অ্যাক্সেসযোগ্যতা জুয়া খেলাটিকে কিছুটা স্বাভাবিক করেছে It’s এটি ক্রীড়া জগতে বিশেষত সাধারণ।” তিনি আরও যোগ করেছেন, “যদি কোনও অ্যাথলিট অফ-সিজন বা আহত হয় তবে তারা রোমাঞ্চের সন্ধানের বিকল্প হিসাবে জুয়া খেলতে পারে।”

অ্যাথলিটদের টানতে থাকা একটি বাজি রাখা কতটা সহজ তা নয় their এটির অনেকটা তাদের মানসিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। “অভিজাত অ্যাথলিটরা প্রায়শই উচ্চ সংবেদন-সন্ধান, ঝুঁকি সহনশীলতা এবং প্রতিযোগিতার মতো বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে,” অধ্যাপক লেন উল্লেখ করেছিলেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি খেলাধুলায় তাদের সাফল্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে তবে “তাদের জুয়া আচরণের জন্য আরও সংবেদনশীল করে তুলতে পারে।”

“সত্যিই পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা এবং শিক্ষার অ্যাক্সেস এখনও পেশাদার ক্রীড়া পরিবেশে কিছুটা সীমাবদ্ধ।” – ডাঃ গ্রেগ গোমেজ, ওসিস রিকভারি ক্লিনিকাল ডিরেক্টর

লেস্টার মোর্স, পরিচালক পুনর্বাসন ইউকেআরেকটি মনস্তাত্ত্বিক মাত্রার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে: “আসক্তির ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের জন্য, মস্তিষ্কের বেসলাইন সংবেদনশীল অবস্থা … স্বাভাবিকভাবে কাজ করে না, তাদের দীর্ঘস্থায়ী অসন্তুষ্টি অনুভূতি দিয়ে ছেড়ে দেয়।” মোর্স হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে পেশাদার ক্রীড়া একটি অস্থায়ী ফিক্স হয়ে উঠতে পারে তবে ভিড় ম্লান হয়ে যায়। “মস্তিষ্ক দ্রুত একটি সহনশীলতা তৈরি করে … এবং এর উচ্চতর দাগ এবং অনির্দেশ্যতার সাথে জুয়া খেলা পরবর্তী আউটলেটে পরিণত হতে পারে” “

“এটি স্পষ্ট করে বলা গুরুত্বপূর্ণ: জুয়া খেলার প্রত্যেকেরই জুয়ার আসক্তি নেই,” মোর্স জোর দিয়েছিলেন। “পার্থক্যটি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে।” যাইহোক, যারা আসক্তিতে ভুগছেন তাদের পক্ষে পরিণতিগুলি ধ্বংসাত্মক হতে পারে। “আমরা প্রায়শই পুনরুদ্ধারে বলি: ‘যদি আপনার জুয়ার জন্য আপনার অর্থের চেয়ে বেশি ব্যয় হয় তবে আপনার সমস্যা হতে পারে’ ‘ একজন অ্যাথলিটের জন্য, এই ব্যয়টি তাদের ক্যারিয়ার এবং খ্যাতি, তবে আসক্তি এমনকি এটি অত্যধিক শক্তি অর্জন করতে পারে ””

সেখানে কি যথেষ্ট সমর্থন আছে?

মোর্স বর্তমান সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলিরও সমালোচিত: “আমাদের সমাজ বোর্ড জুড়ে সাফল্যের সাথে আসক্তির চিকিত্সা করতে ব্যর্থ হচ্ছে, এবং খেলাধুলাও ব্যতিক্রম নয়। আমরা লক্ষণগুলির দিকে মনোনিবেশ করি: কারণের পরিবর্তে জুয়া খেলা।”

এমনকি সমস্ত ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞরা সম্মত হন যে পেশাদার ক্রীড়া সংস্থাগুলি সমস্যাটি মোকাবেলায় সত্যই যথেষ্ট করছে না। ডাঃ গোমেজ ভোঁতা ছিলেন: “সত্যিই পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা এবং শিক্ষার অ্যাক্সেস এখনও পেশাদার ক্রীড়া পরিবেশে কিছুটা সীমাবদ্ধ।”

অধ্যাপক লেন আরও বিশদভাবে বলেছিলেন: “যদিও কিছু পরিচালনা কমিটির সংস্থাগুলিতে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং শিক্ষার প্রোগ্রাম রয়েছে, তবে এগুলি যথেষ্ট সক্রিয় বা দৃ ust ় কিনা তা প্রশ্নবিদ্ধ। প্রায়শই, নামকরা ক্ষতি হওয়ার পরে হস্তক্ষেপগুলি ঘটে।”

তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে একটি “আরও মনস্তাত্ত্বিকভাবে অবহিত পদ্ধতির” প্রয়োজন – এটি একটি যা মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা, ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং অর্থবহ শিক্ষার সংমিশ্রণ করে। “মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারদের গোপনীয় অ্যাক্সেস, আর্থিক এবং ডিজিটাল সাক্ষরতার উপর কর্মশালা এবং পরিচালনা কমিটির থেকে শক্তিশালী রোল মডেলিং সকলেই আরও ভাল প্রতিরোধে অবদান রাখতে পারে,” অধ্যাপক লেন যোগ করেছেন।

প্রো অ্যাথলিটদের জড়িত জুয়ার কেলেঙ্কারির ক্রমবর্ধমান সংখ্যাটি আরও গভীর, আরও পদ্ধতিগত ইস্যুতে নির্দেশ করে যা প্রযুক্তি, সংস্কৃতি এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি দ্বারা চালিত হয় যা প্রায়শই চেক না করে। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ড্রাইভ যা অ্যাথলিটদের সফল হতে সহায়তা করে তাদের বিশেষত দুর্বল করে তুলতে পারে এবং সিস্টেমগুলি তাদের রক্ষা করার জন্য বোঝানো হয় কেবল এটি পরিচালনা করার মতো শক্তিশালী বলে মনে হয় না।

অধ্যাপক লেনের ভাষায়: “এটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় নয়, তবে আড়াআড়িটি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।” এবং যদি না ক্রীড়া সংস্থাগুলি এই নতুন বাস্তবতার সাথে মেলে তাদের পদ্ধতির বিকাশ না করে, শিরোনামগুলি কেবল আরও খারাপ হতে পারে।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: গ্রোক



