বুফেটের বিনিয়োগের পতাকা বার্কশায়ার হ্যাথওয়ের দায়ের করা ১৩ এফ ডকুমেন্ট অনুসারে, বাক্সিয়ান এই বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইউনাইটেডহেলথ (ইউএনএইচ) এ একটি অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছে, যার ফলে বাজার বন্ধ হওয়ার পরে স্বাস্থ্য বীমা সংস্থার শেয়ারের দাম 10% এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাক্সিয়ান গত ত্রৈমাসিকের ইউনাইটেডহেলথের 5 মিলিয়ন শেয়ার কিনেছিল, যার মূল্য প্রায় 1.57 বিলিয়ন ডলার। সংস্থাটি সংকটে পড়ার সাথে সাথে এই সময় ইউনাইটেডহেলথের বুফেটের উদ্বোধনী অবস্থানটি আসে। গত বছর ম্যানহাটনে একজন প্রবীণ নির্বাহী নির্বাহীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিত্সা ব্যয় অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধির মুখে এই বছর এপ্রিল মাসে এই সংস্থাটি কম মুনাফার ঘোষণা দিয়েছে।
বাজুন গত ত্রৈমাসিকের পদগুলি খোলেন এবং ইউনাইটেড হেলথ অ্যাপল এবং ব্যাংক অফ আমেরিকাতে এর হোল্ডিংগুলি হ্রাস করে
