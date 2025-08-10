বাজেট কোডিং/ডিবাগিংয়ের জন্য আমার এআই কোড প্রিপ এবং ক্লাইন ওয়ার্কফ্লো (অংশ 1)

সর্বশেষ আপডেট: 2025 জুলাই
আমার ব্রাউজার সেটআপ: ফ্রি এআই বুফে
প্রথম জিনিসগুলি, আমার কাছে একটি ব্রাউজার খোলা রয়েছে ট্যাবগুলি সহ লোডযুক্ত শক্তিশালী এআই মডেলগুলির বিনামূল্যে স্তরগুলিতে নির্দেশ করে। আপনি যখন বিনামূল্যে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি পেতে পারেন তখন কেন একজনকে আটকে রাখবেন? আমার সাধারণ লাইনআপ অন্তর্ভুক্ত:
- কমপক্ষে একটি ট্যাব
ওপেনএআই খেলার মাঠ। আপনি যদি ওপেনএকে মডেল প্রশিক্ষণের জন্য আপনার ডেটা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আপনার অ্যাকাউন্টের ডেটা সেটিংস সেট করেন তবে আপনি জিপিটি -4.5, ও 3 এবং অন্যান্য মডেলগুলিতে ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে টোকেন পাবেন।
- কমপক্ষে একটি ট্যাব তবে আরও তিনটি গুগলের মতো
মিথুন থেকে স্টুডিও(জেমিনি 2.5 প্রো/ফ্ল্যাশ প্রায়শই এখানে বিনামূল্যে এবং সীমাহীন থাকে)।
এছাড়াও, চেষ্টা করুন
গুগল জেমিনি 2.5 প্রো(এআই স্টুডিওর চেয়ে আলাদা, আরও ভাল চিত্র প্রজন্ম এবং গভীর গবেষণা রয়েছে; এআই স্টুডিওর কয়েকটি ট্যাব সহ আমার সর্বদা এর কয়েকটি ট্যাব রয়েছে)।
- দম্পতি ট্যাব
Poe.comসাধারণত প্রিমিয়াম মডেলগুলিতে তার বিনামূল্যে দৈনিক ক্রেডিটের জন্য ক্লড 4 বা ও 4-মিনিটে সেট করা হয়।
- বেশ কয়েকটি ট্যাব
ওপেনআরউটারবেশ কয়েকটি মডেল সেট করুন, কিছু ফ্রি মডেল, কিছু না।
- কমপক্ষে একটি ট্যাব জন্য
চ্যাটজিপিটি(বিনামূল্যে সংস্করণ এখনও দরকারী)।
- কমপক্ষে একটি ট্যাব জন্য
বিভ্রান্তি এআইবিশেষত গবেষণা-ভারী প্রশ্নের জন্য ভাল।
- কমপক্ষে একটি ট্যাব জন্য
ডিপসেক(ভি 3 এবং আর 1 তাদের ওয়েব ইন্টারফেসে বিনামূল্যে, যদিও প্রসঙ্গের সীমাটি দেখুন)।
- জন্য একটি ট্যাব
গ্রোক ডটকম। সাধারণ ব্যবহার এবং গভীর গবেষণা/চিত্র সম্পাদনার জন্য ভাল, বিনামূল্যে এবং আপাতদৃষ্টিতে সীমাহীন। আমি মূলত গভীর গবেষণা বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করি, বিভ্রান্তির মতো।
-
ভিন্ডএটি অন্য একটি নিখরচায়, এটি আপনাকে ফ্লোচার্টস/ডায়াগ্রাম ভিজ্যুয়ালগুলি দেখানোর চেষ্টা করে।
-
lmarena.aiক্লড ওপাস 4 এবং সনেট 4 এবং অন্যদের জন্য বিনামূল্যে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। ফ্রি ওপাস 4 এত ভাল।
ক্লড.ই– নিখরচায় তবে কখনও কখনও এতটা সীমাবদ্ধ এটি ব্যবহার করতে বিরক্তিকর, তাই আমি কোডি এক্সটেনশন, কপিলট ইত্যাদির মতো ক্লড অ্যাক্সেস করার জন্য অন্যান্য সাইট/উপায়গুলি ব্যবহার করি
গ্রোক নিখরচায় গণনা এবং সেন্সরযুক্ত চিত্র প্রজন্ম সরবরাহ করে, যা অন্য মডেলগুলির সুরক্ষা সিস্টেমগুলি বৈধ কার্যগুলিতে হস্তক্ষেপ করলে কার্যকর হতে পারে। যাইহোক, এটি এমন কেউ দ্বারা পরিচালিত হয় যিনি নাৎসি-সংলগ্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভুল তথ্য প্রচারের জন্য সংস্থাটিকে ম্যানিপুলেট করতে পারেন, সম্ভবত ব্যবহারকারীদের সেই দিকে দমন করার চেষ্টা করছেন। প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত দেয় যে গ্রোককে আফ্রিকার গণহত্যার মতো বিষয়গুলি সহ historical তিহাসিক অত্যাচার সম্পর্কে মিথ্যা বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও ভুল তথ্যটি বেশিরভাগ এক্সে রয়েছে বলে মনে হয়, আপনি যদি কোডিংয়ে ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ করার কথা মনে রাখেন বা এটি প্রশ্নবিদ্ধ উদ্দেশ্যগুলির সাথে প্রোগ্রাম করা যেতে পারে তা জেনে সতর্ক হন তবে এটি মাঝে মাঝে কার্যকর হতে পারে।
একটি স্মার্ট, সস্তা ওয়ার্কফ্লো: ফোকাসযুক্ত প্রসঙ্গ
আপনি যখন ওয়েব চ্যাটে এআই ব্যবহার করেন (আইডি স্টুডিও, চ্যাটজিপিটি, ওপেনরৌটার, আইডিই বা এজেন্ট ফ্রেমওয়ার্কের পরিবর্তে চ্যাট ইন্টারফেসগুলি) সমস্যা সমাধানে প্রায় সর্বদা আরও ভাল থাকে এবং ক্লাইন, ট্রে, কপিলোটের মতো এজেন্টগুলির তুলনায় সমাধানগুলি নিয়ে আসে .. সর্বদা নয়, সাধারণত।
আপনি যখন কার্সার, ক্লাইন, সমস্ত কিছুর জন্য রু কোডের মতো জিনিসগুলি ব্যবহার করেন, তারা কীভাবে তাদের সরঞ্জামগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, এমসিপি সার্ভার স্টাফ কীভাবে ব্যবহার করতে বা সক্রিয় করতে হয়, ফাইলগুলি সম্পাদনা করতে হয়, এটি “এটি ডাম্বস” খুব বেশি “সম্পর্কে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে এআই -তে প্রচুর পাঠ্য পাঠাচ্ছেন। এটা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। লোকেরা সর্বাধিক ব্যয়বহুল সেরা মডেলগুলির জন্য সমস্ত কিছু করার জন্য অর্থ প্রদান করে এবং এমনকি এটি আপনার সমস্যার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন প্রচুর পরিমাণে অপ্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে এআইএস থেকে ডাম্বিং ডাউন এফেক্টটি অর্জন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।
সুতরাং যখন এটি ঘটে তখন আমি আমার সমস্যাটি সমাধান করার জন্য সঠিক প্রসঙ্গটি তৈরি করতে আমার সরঞ্জামটি ব্যবহার করি। তারপরে আমি এটিকে অনেকগুলি এআই ওয়েব চ্যাটের একটিতে পেস্ট করি (কখনও কখনও একের বেশি, যেহেতু তারা কখনও কখনও বিভিন্ন উত্তর দেয়) এবং কেবল এটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন বা কোড পর্যালোচনা করতে জিজ্ঞাসা করুন, y যখন ঘটছে তখন কেন ঘটছে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করার জন্য … ইত্যাদি যখন এটি কোনও সমাধান বের করে দেয় .. আমার কাছে এটি ক্লাইন বা অন্য কোনও এজেন্ট টাইপ জিনিসের জন্য প্রকৃত ফাইল সম্পাদনাগুলি করার জন্য একটি প্রম্পট লিখি। জিপিটি 4.1 এটি ঠিক ঠিক পরিচালনা করতে পারে এবং আমার সীমাহীন রয়েছে। ফাইলগুলি সম্পাদনা করতে ক্লড ক্রেডিট নষ্ট করার কোনও কারণ নেই। ক্লোডকে একগুচ্ছ ক্র্যাপ পাঠানোর কোনও কারণ এটির বোবা করার দরকার নেই। আমি কোনও কিছু পরিকল্পনা করার জন্য ক্লড ব্যবহার করতে পারি বা সত্যিই কঠিন সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারি, সস্তা, ওপেনরৌটার ওয়েব চ্যাট ব্যবহার করে কেবল এটি ক্লাইনে ফিরে পেস্ট করুন এবং এটি চালাতে দিন।
কিছুক্ষণের জন্য এটি করার পরে, আপনি সত্যিই এমন একটি অনুভূতি পাবেন যার জন্য মডেলগুলি কোন ধরণের কাজগুলিতে এক্সেল করে।
এআই কোড প্রিপ কীভাবে সহায়তা করে (উদাহরণস্বরূপ প্রম্পট কাঠামো):
আপনি কি আমাকে বুঝতে সাহায্য করতে পারেন কেন আমার প্রোগ্রামটি y এর পরিবর্তে x করে?
তারপরে, এআই কোড প্রিপ জিইউআই (উইন্ডোজ, ম্যাক, লিনাক্স এবং ওয়েবের জন্য) পদক্ষেপগুলি It
এআই কোড প্রিপ দ্বারা উত্পাদিত প্রসঙ্গ ব্লকটি দেখতে এরকম দেখাচ্ছে:
আপনি কি আমাকে বুঝতে সাহায্য করতে পারেন কেন আমার প্রোগ্রামটি y এর পরিবর্তে x করে?
ফাইলের নাম.জেএস:
… ফাইলের বিষয়বস্তু ..
NextFile.py:
import example
...etc
আপনি কি আমাকে বুঝতে সাহায্য করতে পারেন কেন আমার প্রোগ্রামটি y এর পরিবর্তে x করে?
আপনার যদি সেই বিকল্পটি সক্ষম করা থাকে তবে এটি এটি দুবার লিখেছেন, যা এআইকে আপনার প্রশ্ন/প্রম্পটে আরও ভালভাবে ফোকাস করতে সহায়তা করে। আপনি এটি উপরে, নীচে বা উভয় ক্ষেত্রেই বেছে নিতে পারেন। ওপেনএআই দাবি করেছে যে এটি সহায়তা করে, আমি এটি সত্য কিনা তা দেখার জন্য আমি সত্যিই পরীক্ষা করিনি তবে এটি যৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে।
উইন্ডোজে, আপনি আপনার প্রকল্পের ফোল্ডারের অভ্যন্তরে কোথাও ডান ক্লিক করুন (বা নিজেই ফোল্ডারে) এবং প্রসঙ্গ মেনু থেকে “এআই কোড প্রিপ গুই” নির্বাচন করুন (সাইটের স্ক্রিনশটগুলি দেখুন)। একটি জিইউআই উইন্ডো পপ আপ হয়, সাধারণত ডান কোড ফাইলগুলি প্রাক-নির্বাচিত। এটি স্মার্টভাবে আপনার পছন্দসই জিনিসগুলি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, যেমন
node_modules,
.gitইত্যাদি যদি এর অনুমানটি নিখুঁত না হয় তবে আপনি সহজেই ফাইলগুলি চেক করতে বা চেক করতে পারেন।
এটি যখন আপনার প্রকল্পটি বিশাল এবং এআইয়ের প্রসঙ্গ সীমাটি পেরিয়ে যায় তখন এটি অত্যন্ত কার্যকর। আপনি এআই দেখতে ঠিক কী দেখতে চান তা ম্যানুয়ালি তৈরি করতে পারেন।
অনেক কোডিং এজেন্টদের সাথে সমস্যা
ক্লাইনগিথুব কোপাইলট, কার্সার, উইন্ডসর্ফ ইত্যাদি হ’ল তারা প্রায়শই যে কোনও উপায়ে খুব বেশি প্রসঙ্গ বা খুব সামান্য উপায় প্রেরণ করে। এ কারণেই তারা কখনও কখনও বোবা বা অকার্যকর মনে হতে পারে। কখনও কখনও, আপনি কেবল নিজেই জিনিসগুলি করতে পারেন, ফাইলগুলি নিজেই নির্বাচন করতে আমার মতো একটি সরঞ্জাম ব্যবহার করুন তবে এটি আপনার প্রয়োজন নেই এমন জিনিসটি এড়িয়ে যাওয়ার সময় কোড ফাইলগুলি অটো-সিলেক্ট করতে সহায়তা করে (তবে এখনও চেকবক্সগুলির সাথে আপনি যা চান তা যুক্ত করার বিকল্প রয়েছে) এবং তারপরে বেশ কয়েকটি এআইএসে (বিশেষত ফ্রি ওয়েবগুলি!) ডাম্প করা প্রসঙ্গটি ডাম্প করে।
অবশ্যই, অন্যান্য প্রসঙ্গে উত্পন্ন সরঞ্জাম রয়েছে তবে অনেকগুলি কেবল কমান্ড-লাইন, বা একটি পাবলিক গিটহাব রেপো লিঙ্কের প্রয়োজন। আপনার কোডটি যদি ব্যক্তিগত হয়? আপনি যদি এটি স্থানীয় রাখতে চান? আপনি যদি জিইউআইতে চেকবক্সগুলি পছন্দ করেন? এই জাতীয় কিছু জন্য একটি জিইউআই বোঝা যায়।
দ্রষ্টব্য: এই পৃষ্ঠাটি সর্বশেষতম এআই কোড প্রিপ জিআইআই বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আপডেট করা হয়নি, সর্বশেষতম বড় আপগ্রেডের জন্য WUU73.org/aicp চেক করুন