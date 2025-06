মেন্ডেলিভস্কি জেলায় ওভারহল চালিয়ে যান: কাজটি প্রায় ৫০%দ্বারা করা হয়েছে, পৌরসভার প্রতিবেদনের প্রেস সার্ভিস। জেলার প্রধান রবার্ট ইস্কান্দারভ বেশ কয়েকটি বস্তু পরীক্ষা করেছেন বলে জানিয়েছে তাতার-সম্পর্কিত আইএ।

কাজের সময়সূচী বজায় রয়েছে, জুলাইয়ের শেষের আগে মেরামতগুলি সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়। 2025 সালে, ওভারহল প্রোগ্রামে 13 টি বাড়ি। উশকভ স্ট্রিটে, একটি সম্মুখ এবং একটি বেস অন্তরক হয়, No. নং No. নং No. এবং ৯ টি বাড়িগুলিতে ছাদটি মেরামত করা হয়। ১ No., ২২, ২৪ নং হাউস সোভেটস্কায়া স্ট্রিটে এবং ওকটিয়েব্রস্কায়ায় ১৪ টি মুখোমুখি পুনর্নবীকরণ, তারপরে ছাদ, প্রবেশের দরজা এবং ভিসারগুলি প্রতিস্থাপন করা হবে। ছাদের ছাদ কোটটি পুশকিনের দিকে পরিচালিত করা হয়, 2।

কোলভস্কি 4 -তে বাড়িতে বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক, নিকাশী এবং গরম এবং ঠান্ডা জলের সরবরাহের সিস্টেমগুলির প্রতিস্থাপন। তাতার শাটারগুলিতে ছাদটির ভিত্তি এবং মেরামত করা হয়।

শহরটি রিপাবলিকান প্রোগ্রাম “আমাদের ডিভিওর” এবং রাস্তাগুলির একটি বৃহত -স্কেল মেরামতও প্রয়োগ করে।