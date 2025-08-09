বাতিল কনসার্ট | একজন নির্বাচিত কনজারভেটিভ গিলবাল্ট গায়ক মাগাকে ক্ষমা চাইতে চান

কানাডিয়ান পরিচয় ও সংস্কৃতির ফেডারেল মন্ত্রীর কাছ থেকে নির্বাচিত রক্ষণশীল দাবী স্টিভেন গিলবোল্ট, যাকে তিনি বিতর্কিত আমেরিকান গায়িকা শান ফেচ্টের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন পার্কস কানাডা হ্যালিফ্যাক্সের একটি historic তিহাসিক জায়গায় একটি কনসার্ট দেওয়ার অনুমতি প্রত্যাহার করার পরে।
সার্নিয়া-ল্যাম্বটন-বকেজওয়ানংয়ের ডেপুটি, মেরিলিন গ্লাডু, যিনি নাগরিক স্বাধীনতার বিষয়ে দলের মুখপাত্রও ছিলেন, তিনি শুক্রবার মন্ত্রীর কাছে কেবল ইংরেজিতে একটি চিঠি সম্বোধন করেছিলেন। তিনি সেখানে দাবি করেছেন যে অনুমতি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তটি “অন্তর্ভুক্তির নীতি” রক্ষা করে না। বিপরীতে, তিনি শান ফেচট সম্প্রদায়ের বাইরে এবং এমন অনেক কানাডিয়ান যারা গায়কের কনসার্ট শোনার পরিকল্পনা করেছিলেন তাদের বাইরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
শন ফিউচ্ট একজন সংগীতশিল্পী যিনি নিজেকে একজন মিশনারি, লেখক এবং একজন কর্মী হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি প্রায়শই গর্ভপাত, এলবিজিটিকিউ+ সম্প্রদায় এবং যাকে “জেনারদের আদর্শ” বলে অভিহিত করেছেন তার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সময় তাঁর খুব অধিকারী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতামত অনেক নিন্দা আকর্ষণ করেছিল।
২০২০ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের জন্য রিপাবলিকান প্রার্থী নিযুক্ত হওয়ার জন্য তিনি সাফল্য ছাড়াই চেষ্টা করেছিলেন।
মিআমি গ্ল্যাডু বলেছিলেন যে শন ফেচের ধারণাগুলি, অধিকার এবং স্বাধীনতা সনদ কানাডায় মত প্রকাশের স্বাধীনতার গ্যারান্টিযুক্ত তা ভাগ করে নেওয়া উচিত কিনা তা বিবেচ্য নয়।
বেশ কয়েকটি কানাডিয়ান কক্ষ প্রায়শই শেষ মুহুর্তে আমেরিকান গায়কের পরিকল্পিত কনসার্টগুলি বাতিল করে দিয়েছে। ছয়টি কনসার্ট বাতিল করা হয়েছিল, তাকে অন্য জায়গাগুলি সন্ধান করতে বাধ্য করেছিল। মন্ট্রিয়ালে, একটি গির্জা পৌরসভা প্রশাসনের আপত্তি সত্ত্বেও তাড়াহুড়োয় প্রোগ্রাম করা একটি কনসার্ট দেওয়ার জন্য ফেচটকে অনুমোদিত করেছিল, এই প্রতিষ্ঠানের $ ২,৫০০ ডলার জরিমানার মুখোমুখি হয়েছিল যা তিনি বিরোধ করেন।
এই কনসার্টগুলির মধ্যে একটি ছিল 24 জুলাই লা রেডউট-ইয়র্কের জাতীয় historic তিহাসিক জায়গায়, হ্যালিফ্যাক্স বন্দরটিকে উপেক্ষা করে।
পার্কস কানাডা বলেছিল যে ফিউচ্ট কনসার্টের লাইসেন্স প্রত্যাহার করার আগে তিনি পুলিশের পরামর্শ পেয়েছিলেন,
“পার্কস কানাডা পারমিটের শর্তাদি এবং সম্প্রদায়ের সদস্য, দর্শনার্থী, দর্শক এবং ইভেন্টের আয়োজকদের উপর সম্ভাব্য প্রভাবগুলি পুনরায় মূল্যায়ন করেছে,” সংস্থাটি বলেছে। যোগ করে যে সাইটটি, 1793 সালে নির্মিত একটি ব্রিটিশ দুর্গ “সুরক্ষা সমস্যা” উপস্থাপন করেছে।
“সতর্কতা অবলম্বন করার পরে এবং জনসাধারণের সুরক্ষার উদ্বেগের কারণে পার্কস কানাডা আয়োজককে জানিয়েছিল যে লাইসেন্সটি বাতিল করা হয়েছে।» »