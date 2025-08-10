বাতিল প্রাপ্ত বয়স্ক সাঁতারের কৌতুক যা নেটওয়ার্কের জন্য খুব অন্ধকার ছিল

গত 20 বছর ধরে, অ্যাডাল্ট সাঁতার সর্বাধিক গণ্ডগোলের, নিখরচায় অবনমিত টিভি শো এবং কার্টুনগুলির জন্য আপনি যে কোনও জায়গায় খুঁজে পেতে পারেন (আইনত) প্রিমিয়ার আউটলেট। বহুমাত্রিক “রিক অ্যান্ড মর্তি” থেকে র্যাডিক্যাল “দ্য বুন্ডকস” পর্যন্ত অ্যাডাল্ট সাঁতার অসংখ্য জিটজিস্ট-ডিফাইং দেখায় যা বিশ্বব্যাপী ছাপিয়ে যাওয়া বাচ্চাদের এবং পাথরকারীদের মনকে ছড়িয়ে দিয়েছে।
এর সমস্ত শো জুড়ে, এর সেরা থেকে এমনকি এর সবচেয়ে খারাপ পর্যন্ত, প্রাপ্তবয়স্কদের সাঁতার আপনি কেবল টিভিতে কী দূরে যেতে পারেন তার সীমানা ঠেকিয়েছে। আপনি কখনই ডাব্লুটিএফকে জানেন না যে আপনি অ্যাডাল্ট সাঁতারে দেখতে যাচ্ছেন, যা চ্যানেলকে দেখা আসলে বিপজ্জনক বোধ করে, বিশেষত এমন এক যুগে যেখানে এত বেশি টিভি এটি নিরাপদ করে।
এটি সম্পাদন করার তাদের দক্ষতার একটি প্রধান কারণ হ’ল তারা তাদের স্রষ্টাদের যে প্রচুর স্বাধীনতা দেয়, যা তারা অন্য কোনও প্ল্যাটফর্মে খুঁজে পায় না। “রিক অ্যান্ড মর্তি” এর পিছনে দলটি বলেছে যে শোয়ের চারপাশে তাদের খুব কমই রক্ষণাবেক্ষণ রয়েছে, যা তাদের শোয়ের গভীরে গভীরভাবে কী সক্ষম তা নিয়ে নতুনত্ব আনতে দেয়।
তবে কি খুব বেশি ধাক্কা দেওয়া সম্ভব? একটি শো করেছে, এমন একটি পর্ব তৈরি করেছে যা এতটাই অন্ধকার ছিল যে এর স্রষ্টা বলেছেন যে প্রাপ্তবয়স্ক সাঁতার তাদের “তবুও” বাতিল করে দিয়েছেন। প্রশ্নে শো? “নৈতিক ওরেল।”
নৈতিক ওরেল হিমশীতল আমেরিকাকে কটাক্ষ করেছিল যা আরও গা dark ় এবং গা er ় হয়ে ওঠে
ডিনো স্ট্যামাটোপল্লোস দ্বারা নির্মিত, “নৈতিক ওরেল” হ’ল ইয়ং ওরেল পপিংটন সম্পর্কে একটি স্টপ মোশন সিরিজ ছিল, এটি মোরালটনের নিখুঁত মধ্য আমেরিকার শহরতলিতে বয়সের একজন God শ্বর প্রেমময় শিশু। পৃষ্ঠের সময়, মোরালটন নরম্যান রকওয়েল পেইন্টিংয়ের মতোই স্বাস্থ্যকর, যেখানে প্রতিটি পরিবার একটি সাদা পিকেটের বেড়াযুক্ত একটি বাড়িতে বাস করে, পৃষ্ঠের নীচে একটি অন্ধকার যা মোরালটনের প্রতিটি বাসিন্দাকে স্পর্শ করে।
“মোরেল ওরেল” একটি পুষ্টিকর অ্যানিমেটেড কার্টুন সম্পর্কে দর্শকদের পূর্ব ধারণাগুলি ব্যবহার করে সূর্যের নীচে প্রতিটি নিষিদ্ধ স্পর্শ করে এটি তার মাথায় উল্টে দেয়, প্রতিটি মরসুম ক্রমান্বয়ে গা er ় এবং গা er ় হয়ে ওঠে। প্রকাশিত সিরিজের একটি পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে ভাইস, স্ট্যামাটোপৌলস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের সাঁতার সৃজনশীল পরিচালক মাইক লাজো এই সিরিজটি “মজাদার শো সম্ভব” হতে চেয়েছিলেন, তবে তিনি একটি অ্যান্টি-“সিম্পসনস” তৈরি করার ইচ্ছা করেছিলেন যেখানে সময় চলার সাথে সাথে একটি কার্টুনি পরিবার “গা er ় এবং আরও আকর্ষণীয়” হয়ে ওঠে।
স্ট্যামাটোপলাসের মতে লাজো, “এখনও সেই মৌসুমের প্রথমটি শপথ করে … সেরা এক,” তবে স্ট্যাম্যাটপলস একমত পোষণ করে এবং তিনি পরবর্তী দুটি asons তু আরও গা dark ় করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন, অনেকটা লাজোর চাগ্রিনে:
“আমি মনে করি না যে লাজো সারাক্ষণ এটিকে গুরুতর পেতে চেয়েছিল। কিছু উপায়ে আমি নাশকতা (শো)।”
লাজোর প্রিয় চরিত্রটি ছিল তরুণ, স্বাস্থ্যকর ওরেল, যিনি গুরুতর কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও God শ্বর এবং পরিবারের প্রতি তাঁর বিশ্বাস বজায় রেখেছেন, বিশ্বকে সঠিক করে তুলবেন। এটি হ’ল, 3 মরসুম অবধি, যখন ওরেলের নিকট-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং আবিষ্কার করতে হতাশ হয়েছিলেন যে পরবর্তীকালে তাঁর জন্য কোনও God শ্বর অপেক্ষা করছেন না। বিশ্বাসের এই সংকটটি ওরেলকে পরিবর্তিত করে, যিনি স্ট্যামাটোপলাস বলেছেন লাজোর প্রিয় চরিত্র, এবং তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন যে শোটি বাতিল করা হয়েছে তার একটি প্রধান অংশ ছিল:
“লাজো বুঝতে পেরেছিল যে আমি তার প্রিয় চরিত্রটি ওরেলকে নির্দোষ হিসাবে হত্যা করেছি He
এটি “নৈতিক ওরেল” এর বিরুদ্ধে প্রথম ধর্মঘট ছিল তবে এটি শেষ হবে না।
শোয়ের অন্ধকার পর্বগুলির ‘ওয়ান-টু-থ্রি পাঞ্চ’ নৈতিক ওরেল বাতিল হয়ে গেছে
যেহেতু “নৈতিক ওরেল” ইয়ং ওরেলের বাইরে পুরো মোরাল্টনের শহরটিতে তার সুযোগটি প্রসারিত করেছিল, স্ট্যামাটোপলাস লিখেছিলেন সিরিজের সবচেয়ে অন্ধকার পর্ব (এখনও) কী ছিল। “নাম্ব” নামে পরিচিত, পর্বটি ওরেলের মাকে অনুসরণ করে যখন সে তার দু: খিত জীবন থেকে কিছু অনুভব করার জন্য নিজেকে বিকৃত করে। লাজো যখন অভিযোগ করেছিলেন যে “এই স্ক্রিপ্টে কেবল একটি রসিকতা আছে,” স্ট্যামাটোপলাসের একটি হাসিখুশি ছিল, যদি অলাভজনক হয় তবে প্রতিক্রিয়া:
“আমি তাকে আবার জিভ-ইন-গাল লিখেছিলাম এবং বললাম, ‘আচ্ছা, আমাকে বলুন রসিকতা কোথায় এবং আমি তা বের করে নেব।’ তিনি বলেছিলেন, ‘আচ্ছা, আমি আশা করি তারা মজাদার হয়ে উঠবে।’ “
তিনি নিজেকে কত গভীর গর্ত খনন করতে চান তা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, স্ট্যামাটোপলাস “একা” পর্বের মোটামুটি কাটটি সরবরাহ করেছিলেন, যা তিনজন মহিলাকে অনুসরণ করে যারা শ্রোতা কেবল আগে বিট চরিত্র হিসাবে দেখেছিল, তাদের জন্য বিরক্তিকর এবং ভয়াবহ ব্যাকস্টোরিগুলি প্রকাশ করে। এবং তারপরে তিনি তাত্ক্ষণিকভাবে “ধর্ষণ” শিরোনামের একটি পর্বের জন্য একটি স্ক্রিপ্ট দিয়ে তা অনুসরণ করেছিলেন।
স্ট্যামাটোপলাস স্বীকার করেছেন যে অন্যান্য এপিসোডগুলি মজাদার হয়ে উঠেছে, তবে এই সিদ্ধান্তগুলির “ওয়ান-টু-থ্রি পাঞ্চ” লাজোকে “এটিই এটি; আমি প্লাগটি টানতে হবে” বলতে বাধ্য করেছিলেন এবং শোটির তৃতীয় মরসুমটি 20 এপিসোড থেকে 13 এ কেটে ফেলা হয়েছিল।
সিরিজটি “বেফোরেল ওরেল” শিরোনামে একটি বিশেষ শিরোনামে ফিরে এসেছিল তবে স্ট্যামাটোপলাস বলেছেন যে তিনি “হাসিখুশি” শোতে আগ্রহী নন যে প্রাপ্তবয়স্ক সাঁতার চান:
“আমার কাছে গম্ভীরতার এতে হাস্যরস রয়েছে।”
এটি প্রাপ্তবয়স্কদের সাঁতারের জন্য খুব বেশি হতে পারে তবে সময় স্ট্যামাটোপলাস অধিকার প্রমাণিত হয়েছে। “বোজ্যাক হর্সম্যান” “নৈতিক ওরেল” এর মতো একই কৌশলটি বাজিয়ে একটি সমালোচনামূলক প্রিয়তম হয়ে ওঠে, একটি নির্বোধ অ্যানিমেটেড কার্টুনের ফাঁদগুলি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্যিকারের লোকদের মধ্যে পরিণত করার আগে তার ট্র্যাপিংস স্থাপন করে। এটি সম্ভবত ২০০৮ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের সাঁতারের পক্ষে খুব বেশি হতে পারে তবে টাইমস ইয়ং ওরেলের কাছে ধরা পড়েছে।