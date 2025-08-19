বাবচির লোলে রাগান

You are Here
ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরির মন্ত্রী নায়েসম উইক দাবি করেছেন যে ফেডারেশন সরকারের প্রাক্তন সচিব বাবাচির লোলাল, রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু তাকে ২০২৩ সালের নির্বাচনে তাঁর চলমান সাথী হিসাবে বেছে না নেওয়ার পরে তীব্র হতাশ হয়েছিলেন।

চ্যানেল টেলিভিশনে বক্তব্য রেখে ওয়াইক বলেছেন, টিনুবু বোর্নোর প্রাক্তন গভর্নর কাশিম শেটিতেটিমাকে তার সহ-রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করার পরপরই পোর্ট হারকোর্টে ব্যক্তিগতভাবে তাকে দেখা করেছিলেন। ওয়াইকের মতে, বৈঠকের সময় লোলাল দৃশ্যমানভাবে বিরক্ত হয়েছিল কারণ তার পরিবর্তে তাকে বেছে নেওয়া হবে বলে আশা করা হয়েছিল।

“যখন রাষ্ট্রপতি টিনুবু শেটিতেটিমাকে বেছে নিয়েছিলেন, তখন বাবাচির লয়াল পোর্ট হারকোর্টে আমার বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি প্রতিনিধি পরিষদের প্রাক্তন স্পিকারের সাথে এসেছিলেন। তিনি রাগান্বিত ছিলেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি তাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে বেছে নেবেন,” উইক প্রকাশ করেছিলেন।

উইক যুক্তি দিয়েছিলেন যে টিনুবুর নেতৃত্বের বিষয়ে লোলের সাম্প্রতিক সমালোচনা জাতির রাষ্ট্রের জন্য সত্যিকারের উদ্বেগের চেয়ে ব্যক্তিগত অভিযোগ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তিনি প্রাক্তন এসজিএফকে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে তার জনসাধারণের উত্সাহ বাড়ানোর জন্য হতাশার অনুমতি দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন।

উইক বলেছিলেন, “কখনও কখনও এমন কিছু লোক থাকে যা আপনি উচ্চ সম্মানের সাথে থাকেন যতক্ষণ না ঘটনাগুলি তাদের সত্য উদ্দেশ্যগুলি প্রকাশ করে।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, বাবাচির লোলাল রাষ্ট্রপতি টিনুবুকে “অহংকারী” এবং “অগ্রহণযোগ্য” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, সতর্ক করেছেন যে নাইজেরিয়া বর্তমান প্রশাসনের অধীনে একটি বিপজ্জনক পথে রয়েছে। ওয়াইক এই মন্তব্যগুলি খারিজ করে বলেছিল যে লোলের কথাগুলি অপ্রতিরোধ্য এবং আন্তরিকতার অভাব ছিল।

“দুর্ভাগ্যজনক যে কোনও ব্যক্তি নীতিনির্ধারণী ব্যর্থতার কারণে নয়, রাষ্ট্রপতির সাথে অসুস্থ কথা বলতে জাতীয় টেলিভিশনে যেতেন, কেবল কারণ তিনি তাকে দেওয়া হয়নি এমন কোনও অফিসের অধিকারী বোধ করেন,” ওয়াইকে জোর দিয়েছিলেন।

এফসিটি মন্ত্রী টিনুবুর নেতৃত্বের স্টাইলকেও রক্ষা করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে প্রতিটি নাগরিকের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সরাসরি অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য প্রশাসনের নকশা করা হয়নি। পরিবর্তে, তিনি বলেছিলেন, নাইজেরিয়ানদের নির্দিষ্ট খাতের জন্য দায়ী মন্ত্রীদের এবং পরামর্শদাতাদের কাছে যাওয়া উচিত।

“সরকারের অর্থ এই নয় যে প্রত্যেককে অবশ্যই রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছাতে হবে। আমি এফসিটির মন্ত্রী, অভ্যন্তরীণ, বাণিজ্য বা শিল্পের দায়িত্বে থাকা অন্যরা রয়েছেন। এভাবেই সরকারী কাজ করে। যদি আপনার এফসিটি সম্পর্কে অভিযোগ থাকে তবে আপনার কাছে আমার কাছে আসা উচিত, সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছে নয়,” ওয়াইক ব্যাখ্যা করেছিলেন।

অর্থনীতিতে, উইক স্বীকার করেছেন যে নাইজেরিয়ানরা কষ্টের মুখোমুখি হচ্ছে তবে ধৈর্য্যের আহ্বান জানিয়েছে, উল্লেখ করে যে কাঠামোগত সংস্কারগুলি রাতারাতি ফলাফল অর্জন করতে পারে না। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে পূর্ববর্তী প্রশাসনের অধীনে রাজ্যগুলি প্রায়শই বেঁচে থাকার জন্য ফেডারেল বেলআউটগুলির উপর নির্ভর করে, তবে টিনুবুর সংস্কার রাজ্যগুলিকে বৃহত্তর আর্থিক স্বাধীনতার অনুমতি দিয়েছে।

তিনি বলেন, “আজ বেইলআউটের জন্য আবুজা যাওয়ার কোনও রাষ্ট্র চলছে না। এই সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে। সম্পদগুলি এখন উন্নয়নের জন্য রাজ্যগুলির হাতে রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

ওয়াইক নাইজেরিয়ার সন্ত্রাসবিরোধী প্রচেষ্টার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও ইঙ্গিত করেছিল, দাবি করে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য সুরক্ষা সংস্থাগুলির দ্বারা সাম্প্রতিক লাভের প্রশংসা করেছে।

“হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জগুলি রয়েছে, তবে নিরাপত্তাহীনতা ধীরে ধীরে নেমে আসছে We আমাদের অবশ্যই সত্যিকারের অগ্রগতি স্বীকার করতে হবে,” তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

মন্ত্রী আরও বিরোধী ব্যক্তিত্বদের সমালোচনা করেছেন যারা তাঁর মতে অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি তাঁর পূর্বসূর, রোটিমি আমাইচি, যিনি এখন আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের সাথে জোটে রয়েছেন, এডিসি, যিনি এক মাসের মধ্যে দুর্নীতি নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

“কীভাবে কেউ এক মাসের মধ্যে দুর্নীতির অবসান ঘটাতে দাবি করতে পারে? এটি গুরুতর প্রশাসন নয়। গভর্নর হিসাবে তিনি প্রায় দুই বছর বিচার বিভাগকে বন্ধ করে দেন। এই জাতীয় ব্যক্তি কি সত্যই দাবি করতে পারেন যে তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান?” ওয়াইকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি তার বিরুদ্ধে রিভার্স স্টেটে দুর্নীতি কেলেঙ্কারির সভাপতিত্ব করার অভিযোগও করেছিলেন, যার মধ্যে রাজ্য মনোরেল, অসুস্থ কারবি-হুইট হাসপাতাল এবং সরকারী বিমানের নিখোঁজ হওয়া ব্যর্থ প্রকল্পগুলিতে সরকারী তহবিলের ডাইভারশন সহ।

“এটি এমন এক ব্যক্তি যিনি কোটি কোটি মূল্যবান প্রকল্পগুলি ত্যাগ করেছিলেন, সরকারী সম্পদ বন্ধুদের কাছে বিক্রি করেছিলেন এবং এখনও দুর্নীতির বিষয়ে কথা বলেছেন। নাইজেরিয়ানদের অবশ্যই প্রতারণা না করার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে,” উইক সতর্ক করেছিলেন।

নাগরিকদের উপর অর্থনৈতিক চাপ স্বীকার করার সময়, উইক জোর দিয়েছিলেন যে টিনুবুর নীতিগুলি ভবিষ্যতের স্থিতিশীলতার জন্য ভিত্তি তৈরি করছে। তিনি নাইজেরিয়ানদেরকে রাজনৈতিক হতাশার অনুভূতিতে নয়, প্রশাসনের মোটামুটি বিচার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

