বাবর এবং রিজওয়ান ঘরোয়া ক্রিকেটের একটি সম্পদ, শাহীন পার্থক্যের গুজব প্রত্যাখ্যান করেছেন

লাহোর:

শাহীন আফ্রিদি দলে পার্থক্যের গুজব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাঁর মতে, বাবর ও রিজওয়ান দেশীয় ক্রিকেটের সম্পদ, তবে যুবকদেরও সমর্থন করা উচিত।

পিসিবি দ্বারা প্রকাশিত একটি ভিডিও সাক্ষাত্কারে শাহেন আফ্রিদি দলটির মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গুজবকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করে বলেছিলেন যে বাইরের লোকদের অবশ্যই কথা বলতে হবে, তবে সত্যটি বিপরীত, ঠিক যেমন একটি পরিবারে ছোটখাটো জিনিস রয়েছে, একইভাবে পাকিস্তানের আগ্রহের বিষয় হতে পারে।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে বাবর আজম এবং মোহাম্মদ রিজওয়ান পাকিস্তান ক্রিকেটের একটি সম্পদ, তবে নতুন খেলোয়াড়দের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের জন্য দলটি আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে। আমরা যদি যুবকদের সমালোচনা করার পরিবর্তে আত্মবিশ্বাস দেখাই তবে এটি আমাদের পক্ষে উপকারী হবে।

তিনি বলেছিলেন যে ত্রিভুজাকার সিরিজটি জাতীয় দলকে এশিয়া কাপের আগে জাতীয় দলকে প্রস্তুত করার সুযোগ দেবে, দ্বিতীয় দিনের প্রস্তুতিগুলি সন্তোষজনক ছিল, বৃহস্পতিবার রাতে খেলোয়াড়রা, যখন শুক্রবার দুবাই স্টেডিয়ামে অধিবেশন এবং উষ্ণ -ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা দলের আত্মবিশ্বাস এবং ফিটনেস উভয়ই আত্মবিশ্বাস সরবরাহ করবে।

এক প্রশ্নে শাহীন আফ্রিদি বলেছিলেন যে টি -টোয়েন্টি ক্রিকেট কোনও দলের পক্ষে সহজ নয়, তবে পাকিস্তানের কাছে উপলব্ধ তরুণ খেলোয়াড়রা পুরোপুরি প্রস্তুত এবং সেরা পারফরম্যান্স করার জন্য দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ। খেলোয়াড়রা দুবাই স্টেডিয়ামে আরও বেশি সময় প্রস্তুতি পাচ্ছে, যা বড় প্রতিযোগিতার দিকে পরিচালিত করবে।

তিনি বলেছিলেন যে বর্তমানে আমাদের প্রথম লক্ষ্যটি ত্রিভুজাকার সিরিজ, এর পরে ফোকাস এশিয়া কাপের দিকে মনোনিবেশ করা হবে।



