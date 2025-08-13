বাবার মুখ! বুদ্ধিমান, রডরিগো হিলবার্ট এসপিতে একটি ইভেন্টের সময় তার বাচ্চাদের সাথে পোজ দিয়েছেন

ফার্নান্দা লিমার সাথে বিবাহিত, উপস্থাপক রদ্রিগো হিলবার্ট জোও, ফ্রান্সিসকো এবং মারিয়া মনোয়েলার সাথে উত্থিত; পারিবারিক সৌন্দর্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে
রডরিগো হিলবার্ট একটি বিশেষ পারিবারিক মুহূর্তে বেঁচে থাকার জন্য গত রবিবার (10) রাতটি সংরক্ষণ করেছিলেন। উপস্থাপক, তাঁর বহুমুখিতা এবং বিচক্ষণতার জন্য পরিচিত, তাঁর বাচ্চাদের সাথে দেখা গিয়েছিল জোও, ফ্রান্সিসকো ই মারিয়া মনোয়েলা রাজ্যের রাজধানীর একটি থিয়েটারে অনুষ্ঠিত একটি যাদু উপস্থাপনার সময়।
ইভেন্টটি দুজনের শো বৈশিষ্ট্যযুক্ত হেনরি ই ক্লাউসসমসাময়িক ইলিউশনিজমে একটি রেফারেন্স হিসাবে বিবেচিত। হিলবার্ট এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা শোতে অংশ নিয়েছিল এবং এমনকি পর্দার আড়ালে পোজ দিয়েছিল, স্বাচ্ছন্দ্যময় ক্লিকগুলিতে ট্যুরটি রেকর্ড করে। ফটোগুলি প্রকাশ করেছে যে তরুণরা কতটা বড় হয়েছে এবং তারা কতটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে রদ্রিগো এবং মা, ফার্নান্দা লিমা।
মনে রাখবেন যে যমজ জোও ই ফ্রান্সিসকোবর্তমানে 17, তারা ইতিমধ্যে ফ্যাশনে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে। 2025 সালে, দুজন ক্যামেরা প্রচারে অংশ নিয়েছিল এবং সাও পাওলো ফ্যাশন উইক ক্যাটওয়াকটিতে অংশ নিয়েছিল, যা দেখায় যে পরিবারের শৈল্পিক ডিএনএ প্রমাণ হিসাবে রয়ে গেছে।
মারিয়া মনোয়েলাকনিষ্ঠতম, সেই সময় পিতা এবং ভাইদের সাথে সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। যদিও তারা জনসাধারণের ইভেন্টগুলিতে খুব কমই একসাথে উপস্থিত হয়, তবুও সন্তানরা হিলবার্ট তারা যখন তাদের পিতামাতার সাথে আসে তখন তারা সর্বদা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
ক্লেটন ফেলিজার্ডো / ব্রাজিলনিউজ
