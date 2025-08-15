বাবার যত্ন নেওয়ার জন্য জামিনের জন্য আবেদন করার জন্য কর্ক সিটিতে ক্রমবর্ধমান চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি

গত সোমবার সকালে কর্ক সিটির একটি বাড়িতে একটি ক্রমবর্ধমান চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তি একটি আদালতকে জানিয়েছেন যে তিনি তার 85 বছর বয়সী বাবার যত্ন নেওয়ার জন্য জামিনের জন্য আবেদন করতে চান।
ক্যান্টুর্ক, কো কর্কের কুলাগেলার ম্যালকম কেলি, ফৌজদারী ক্ষতি ও লাঞ্ছনার অভিপ্রায় এবং মঙ্গলবার মল্লো জেলা আদালতের একটি বসে অপরাধে অপরাধী ক্ষতির অভিযোগে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
অভিযোগ দুটি অপরাধই ১১ ই আগস্ট সকাল ১২.৪০ টায় কর্ক সিটির মেফিল্ডের লাগান গ্রোভের একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, এই সময় তিনজন লোক সরঞ্জামাদি সজ্জিত একটি সম্পত্তিতে প্রবেশ করেছিল।
অনুপ্রবেশকারীরা পালানোর আগে দখলকারীদের মুখোমুখি হয়েছিল।
মঙ্গলবার, 39 বছর বয়সী মিঃ কেলিকে শুক্রবার কর্ক জেলা আদালতে ডিপিপি থেকে জামিন আবেদন এবং দিকনির্দেশের জন্য হাজির করার জন্য রিমান্ডে পাঠানো হয়েছিল।
মিঃ কেলি শুক্রবার ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে আদালতকে সম্বোধন করেছিলেন এবং নিজেকে তার বাবার “কেয়ারার” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি বিচারক মনিকা লেচকে বলেছিলেন যে তিনি তার ডাক্তারের কাছ থেকে একটি চিঠির জন্য অপেক্ষা করছেন যা তার আসন্ন জামিনের আবেদনের সাথে সম্পর্কিত।
তিনি তার “খুব বয়স্ক 85 বছর বয়সী বাবা” যত্ন নেওয়ার জন্য পরবর্তী আদালতের সামনে থাকাকালীন জামিনের জন্য আবেদন করার পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন।
সার্জেন্ট গিয়ারয়েড ডেভিস বলেছিলেন যে গার্ডা ডিপিপি থেকে এই মামলার দিকনির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন।
প্রতিরক্ষা সলিসিটার ডায়ানা হালোরান ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তার ক্লায়েন্ট এই বিষয়ে দুই সপ্তাহের রিমান্ডে সম্মতি দিচ্ছেন।
মিঃ কেলিকে ২৯ শে আগস্ট কর্ক জেলা আদালতে হাজির করার জন্য হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল।
গার্ডা প্রেস অফিস আগে ইঙ্গিত করেছিল যে সোমবার লাগান গ্রোভের এই ঘটনার পরে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে তার ত্রিশের দশকের একজনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
ঘটনাস্থলে একটি প্রযুক্তিগত পরীক্ষা করা হয়েছিল।
গর্দা তদন্ত চলছে।