বামপন্থীদের একটি সম্মেলন জানতে চায়: গ্লোবাল রাইটকে কীভাবে পরাজিত করবেন?

মেক্সিকো সিটি – সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সুদূর ডানদিকগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে সংগঠিত হয়েছে, সুদূরপ্রসারী দেশগুলির নেতারা উপদেষ্টা, কৌশল এবং কথা বলার বিষয়গুলি ভাগ করে নিচ্ছেন।

কনজারভেটিভ পলিটিকাল অ্যাকশন কনফারেন্স, ডানপন্থী কর্মী এবং যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হওয়া নির্বাচিত কর্মকর্তাদের একটি সমাবেশ, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং হাঙ্গেরিতে মেগা-ইভেন্টগুলির হোস্টিংয়ে বিশ্বব্যাপী চলে গেছে। আর্জেন্টিনার সভাপতি জাভিয়ের মাইলি এবং এল সালভাদোরের সভাপতি নায়েব বুকেল সহ বিদেশী নেতারা সিপিএসি -তে মঞ্চে উঠে এসেছেন, সমাজতন্ত্রকে কটূক্তি করে অপরাধের বিষয়ে কঠোর নীতিমালা এবং “জেগে উঠেছে” এর বিরুদ্ধে রেলিংয়ের জন্য কঠোর নীতিমালা আহ্বান জানিয়েছেন।

বাম, বাম, ইলন মাস্ক ফেব্রুয়ারিতে অক্সন হিলের সিপিএসি -র কনজারভেটিভ পলিটিকাল অ্যাকশন কনফারেন্সে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি জাভিয়ের মাইলির কাছ থেকে একটি চেইন পেয়েছিলেন।

(জোসে লুইস ম্যাগানা / অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

এখন, বামরা প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করছে।

এই সপ্তাহে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক ডজন দেশ থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কর্মী এবং কৌশলবিদরা মেক্সিকো সিটিতে জড়ো হন যে আয়োজকরা “বামদের সিপিএসি” হিসাবে বিল দিচ্ছেন।

দ্বিতীয় বার্ষিক পানামেরিকান কংগ্রেস কলম্বিয়া থেকে ইউএস রেপস। ইলহান ওমর (ডি-মিন।) এবং রাশিদা টিলাইব (ডি-মিচ।) পর্যন্ত গেরিলা-যোদ্ধা-পরিণত রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

ইভেন্টের প্রোগ্রামটি স্বীকার করে যে বামপন্থীরা ডানদিকে যেভাবে সীমানা জুড়ে কথোপকথনে ছিল না এবং “গোলার্ধের সমন্বয়ের এই সঙ্কটের প্রতিকার” করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

ক্লোজড-ডোর সভা এবং জনসাধারণের ইভেন্টগুলিতে, অংশগ্রহণকারীরা অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ট্রাম্পের শুল্কের হুমকির মতো গোলার্ধের থিমগুলিকে সম্বোধন করার চেষ্টা করবেন। এবং তারা অস্তিত্বের প্রশ্নগুলি নিয়ে বিতর্ক করবে: অঞ্চল জুড়ে নির্বাচনগুলি শুরু হওয়ার সাথে সাথে বামদের জন্য বিজয়ী কৌশলগুলি কী? এবং এটি কীভাবে রক্ষণশীল, প্রতিষ্ঠানের বিরোধী জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে যারা উভয়ই অনুপ্রাণিত-এবং প্রভাবিত-আমেরিকান অধিকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়?

চিলির রাষ্ট্রপতি গ্যাব্রিয়েল বোরিকের অধীনে সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী ইভেন্টের সংগঠক জর্জিও জ্যাকসন বলেছিলেন, “আমাদের কেবল পৃথক দেশ পর্যায়ে নয়, মহাদেশীয় পর্যায়েও সমাধান প্রয়োজন।” “আমাদের বিস্তৃত, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল জোট দরকার।”

চিলির আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আমেরিকার আদর্শিক আড়াআড়ি কতটা স্থানান্তরিত হয়েছে তা হাইলাইট করে। কয়েক বছর আগে, বামরা আরোহণকারী ছিল, অন্যদিকে এক দেশে প্রার্থীরা প্রেসিডেন্সি জিতেছিল: মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, পেরু, চিলি, কলম্বিয়া এবং ব্রাজিল।

প্রাক্তন শিক্ষার্থী প্রতিবাদ নেতা বোরিক, যিনি দায়িত্ব গ্রহণের সময় মাত্র ৩ 36 বছর বয়সী ছিলেন, এই প্রবণতাটি মূর্ত করেছিলেন, যা কেউ কেউ “নতুন গোলাপী জোয়ার” নামকরণ করেছিলেন, যখন ব্রাজিলের লুইজ ইনসিও লুলা দা সিলভা, ভেনেজুয়েলার হুগো চাভেজ এবং বলিভিয়ার ইভোর নৈতিকতা আধিপত্যবাদী রাজনীতি।

বোরিক এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচার করেছিলেন যে চিলি ফ্রি-মার্কেট গোঁড়ামির “কবর” হবে এবং একটি নতুন সংবিধানের প্রচার করেছে যা লিঙ্গ সমতা, পরিবেশগত সুরক্ষা এবং আদিবাসী অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

তবে সংবিধানের বিষয়ে একটি জাতীয় গণভোট ব্যর্থ হয়েছিল। এবং একটি স্বচ্ছ অর্থনীতি এবং নিকটবর্তী ভেনিজুয়েলা থেকে সংগঠিত অপরাধ এবং উচ্চ স্তরের অভিবাসন সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান আশঙ্কার মধ্যে, তার অনুমোদনের রেটিং 30%এরও কম হয়ে গেছে।

রিপাবলিকান পার্টির চিলির রাষ্ট্রপতি প্রার্থী জোসে আন্তোনিও কাস্ট ১৪ ই মে সান্তিয়াগোতে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

(রদ্রিগো আরঙ্গুয়া / এএফপি ভিট্টি চিত্র)

কনজারভেটিভ জোসে আন্তোনিও ক্যাস্ট, একজন ট্রাম্প অ্যাকোলিট যিনি কঠোর লাইনের সুরক্ষা নীতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি এখন চিলির নভেম্বরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নির্বাচনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

ইকুয়েডর থেকে এই অঞ্চলজুড়ে অধিকারের জন্য অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি একটি বিজয়ী কৌশল ছিল, যেখানে রক্ষণশীল রাষ্ট্রপতি ড্যানিয়েল নোবোয়া সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, এল সালভাদোরকে, যেখানে বুকেলের কথিত গ্যাং সদস্যদের গণহত্যার ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়লেও সহিংসতা হ্রাস পেয়েছে।

লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ সরবরাহকারী একটি সংস্থা হেক্সাগনের প্রতিষ্ঠাতা জেমস বসওয়ার্থ বলেছেন, “বেশিরভাগ দেশের জরিপগুলি জনগোষ্ঠী কঠোর ক্র্যাকডাউন চায় বলে পরামর্শ দেয়।” একটি শক্তিশালী হাত – “ফার্ম হ্যান্ড” – জনপ্রিয়, তিনি বলেছিলেন।

বামদিকে, তিনি বলেছিলেন, একইভাবে শক্তিশালী বার্তা খুঁজে পাওয়া দরকার।

মেক্সিকান রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম মঙ্গলবার, 15 অক্টোবর, 2024 মেক্সিকো সিটির ন্যাশনাল প্যালেসে একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

(ফার্নান্দো ল্লানো / এপি)

এটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয় যে মেক্সিকোতে সম্মেলনটি চলছে, যেখানে বামপন্থী রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম গত বছর একটি ভূমিধসে নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন। তার মোরেনা পার্টি কংগ্রেসের উভয় চেম্বারে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখে এবং বেশিরভাগ রাজ্য পরিচালনা করে।

দলের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডর ছিলেন একজন অর্থনৈতিক জনগোষ্ঠী, তিনি “ক্ষমতার মাফিয়া” ডিক্রি করেছিলেন যে তিনি বলেছিলেন যে তিনি মেক্সিকোকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং “দরিদ্রদের প্রথমে রাখার” প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

মাইকোয়াকান রাজ্যের মোরেনা কংগ্রেস মহিলা সেলেস্টে অ্যাসেনসিও অর্টেগা বলেছেন, অন্যান্য দেশগুলিতে মোরেনার জনপ্রিয় কল্যাণমূলক কর্মসূচির প্রতিলিপি বিবেচনা করা উচিত, যা শিক্ষার্থীদের এবং প্রবীণদের কাছে অর্থের অর্থ উপার্জন করে।

তিনি বলেন, “আমাদের সম্পদ জমে যাওয়ার বিষয়ে কথা বলতে হবে যা কেবল কয়েকজনের নয়, প্রত্যেককে উপকৃত করে।”

অর্থনৈতিক জনবহুলতাও নিউইয়র্কের মেয়র দৌড়ে একটি বিজয়ী কৌশল হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে জোহরান মামদানি দারিদ্র্য ও সাশ্রয়ী মূল্যের দিকে মনোনিবেশ করে ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিকের প্রতিষ্ঠানের প্রার্থীদের পরাজিত করেছিলেন।

তবে গোলার্ধে অফিসে আসা বামপন্থীরা এখন কঠোর অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা হ্যামস্ট্রং।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ব্রাজিলের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসনারোকে চিত্রিত মুখোশ পরা বিক্ষোভকারীরা ১৮ জুলাই ব্রাজিলের শহরতলিতে সাও পাওলোতে একটি প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন।

(গেটি ইমেজের মাধ্যমে নেলসন আলমেডা / এএফপি)

লং চলে যাওয়া পণ্যগুলির বুম যা লুলা এবং অন্যদের উদারভাবে ব্যয় করতে দেয়। আজ, মুদ্রাস্ফীতি খাদ্য এবং জ্বালানির দাম এবং বিশ্বব্যাপী মন্দার হুমকির ফলস্বরূপ।

বামপন্থীদেরও এই অঞ্চলের বৈশ্বিক পরাশক্তিটির আক্রমণাত্মক রাজনীতির সাথে লড়াই করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প অভিবাসনের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন এবং বারবার লাতিন আমেরিকা জুড়ে শুল্ক নিয়ে হুমকি দিয়েছেন, সম্প্রতি বলেছিলেন যে তিনি ব্রাজিল থেকে আমদানিতে ৫০% কর আদায় করবেন, সুদূর ডান প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসনারোর বিরুদ্ধে “ডাইনি হান্ট” উল্লেখ করেছেন, যিনি অভিযোগে অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন।

মেক্সিকোয়, যার অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে, ট্রাম্প মেক্সিকান আমদানিতে ৩০% শুল্ক হুমকি দিচ্ছেন যদি না দেশ মাদক পাচার ও অভিবাসন মোকাবেলায় আরও বেশি কিছু না করে।

কংগ্রেস যেমন মেক্সিকো সিটিতে মিলিত হয়েছে ঠিক তেমন শুক্রবার নতুন করগুলি কার্যকর হতে চলেছে। বিশিষ্ট ডেমোক্র্যাটদের পাশাপাশি উপস্থিত হয়ে ট্রাম্পের বিরোধিতা এড়াতে শেইনবাউম এই ইভেন্টে অংশ নেবেন না, যদিও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তার অতিথিকে স্বাগত জানাতে পারেন, এবং বিশিষ্ট মোরেনা পার্টির সদস্যরা অংশ নেবেন।

মেক্সিকান রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম মার্চ মাসে মেক্সিকো সিটিতে জোকালো বা সেন্ট্রাল স্কোয়ারে তার অনুগামীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

(গেট্টি ইমেজের মাধ্যমে জেরার্ডো ভিয়েরা / নুরফোটো)

বামরা সম্প্রতি বেশ কয়েকটি লোকসানের ক্ষতি করেছে। কমলা হ্যারিস ট্রাম্পের কাছে হেরে গেলেন। আর্জেন্টিনায়, সুদূর ডানদিকের ফায়ারব্র্যান্ড মাইলি সরকারকে অনেক বেশি বেসরকারীকরণের প্রতিশ্রুতিতে জিতেছিলেন। ব্রাজিলের জরিপগুলি পরামর্শ দেয় যে লুলার কোথাও জনপ্রিয় নেই কারণ তিনি একবার পরের বছরের রাষ্ট্রপতি ভোটে যাচ্ছেন। ।

তবে এই পরিবর্তনগুলি এই অঞ্চলে বাস্তব আদর্শিক পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করে কিনা তা বিতর্কের পক্ষে রয়েছে।

অনেকে গোলার্ধে রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হিসাবে বাম থেকে ডানে দুলকে দুলতে দেখেন, যেখানে ভোটাররা প্রায়শই পরিবর্তনের জন্য আচ্ছন্ন হন। 2018 অবধি 2023 অবধি, প্রায় দুই ডজন জাতীয় নির্বাচন আগত দলের বিরুদ্ধে গিয়েছিল।

জ্যাকসন বলেছিলেন, “এখন প্রায় 15 বছর ধরে, মহাদেশ জুড়ে কার্যত কোনও সরকারকে পুনরায় নির্বাচিত করা হয়েছে,” জ্যাকসন বলেছিলেন। “এগুলি যে কোনও দলের পক্ষে খুব কঠিন শর্ত।”

তাত্পর্যপূর্ণভাবে, ভেনিজুয়েলা, নিকারাগুয়া বা কিউবা থেকে এই সপ্তাহের ইভেন্টে কোনও প্রতিনিধি থাকবে না, বামপন্থী নেতাদের সাথে দেশ যারা কঠোর কর্তৃত্ববাদী মোড় নিয়েছে তাদের দেশ।

বসওয়ার্থ বলেছিলেন যে এই দমনকারী সরকারগুলি, বিশেষত ভেনিজুয়েলা, যেখানে million মিলিয়নেরও বেশি মানুষ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক সংকট পালিয়ে গেছে, সেখানে বাম দিকে দায়বদ্ধ ছিল।

“ভেনিজুয়েলা লাতিন আমেরিকার বামদের দুর্দান্ত ব্যর্থতা এবং এটি এর বাইরে চলে যাওয়ার জন্য লড়াই করে,” তিনি বলেছিলেন। “যদি এই আন্দোলনটি কিছু করতে চলেছে তবে তারা ভেনিজুয়েলা বিদ্যমান এই বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারে না।”

