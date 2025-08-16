বাম বিভক্ত এবং সঙ্কটে, বলিভিয়া ডানদিকে ঘুরার প্রস্তুতি নিচ্ছে | দক্ষিণ আমেরিকা

রবিবার রাষ্ট্রপতি ও আইনজীবি নির্বাচনের নির্বাচনের জন্য বলিভিয়ার নাগরিকদের আহ্বান জানানো হয়েছে যে, আশ্চর্য ব্যতীত প্রায় দুই দশক ধরে একটি আধিপত্য দেশে একটি টার্নিং পয়েন্ট চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে, যা ইভিও মোরালেস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং আজ অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম দ্বারা গভীরভাবে বিভক্ত হয়ে সমাজতন্ত্র (তবে) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।
আটজন প্রার্থী, সমস্ত পুরুষ, বর্তমান রাষ্ট্রপতি লুইস আরসের উত্তরাধিকারের জন্য, যিনি প্রাথমিকভাবে পুনরায় আবেদন করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন তবে শেষ পর্যন্ত মে মাসে ডান উত্থানের আগে বামদের বিভাজন এড়ানোর প্রয়াসে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, “আমি কোনও বিভাগের কারণ হতে পারি না,” তিনি তখন মোরালেসের সাথে কয়েক মাসের জনগণের দ্বন্দ্বের পরে বলেছিলেন।
২০২৪ সালের জুনে উত্তেজনা শীর্ষে পৌঁছেছিল, যখন সামরিক অভিনীত অভ্যুত্থানের চেষ্টা করার আগে বামরা একটি united ক্যফ্রন্ট উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। মোরালেসের পক্ষে এটি একটি স্ব -ধর্মীয় ছিল, যদিও প্রমাণ ছাড়াই এই জাতীয় থিসিসকে সমর্থন করে এবং সেখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকার দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া আরও বেশি অবনতি ঘটেছে।
তার প্রত্যাহারের পরে, এআরএসই মোরালেসের সাথে যুক্ত খাতটির সাথে সরাসরি লড়াইয়ে এমএ -এর একজন সরকারী প্রার্থী হিসাবে সমর্থন শুরু করেছিলেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, পরিবর্তে, এই রবিবারের নির্বাচনকে অবৈধ হিসাবে বিবেচনা করেছেন এবং নাল ভোটের কাছে আবেদন করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই সংখ্যাটি যদি তাৎপর্যপূর্ণ হয় তবে তিনি সত্যিকারের নৈতিক বিজয়ী হবেন।
“কোনও প্রার্থীর প্রতি আমার কোনও আস্থা নেই। এই প্রতিযোগিতায় নতুন কেউ নেই,” অ্যালেক্স পোমা কুইপ্পে, 25, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেছেন। তিনি আরও যোগ করেন, “আমাদের একমাত্র বিষয় যা আমাদের উত্তেজিত করে তা হ’ল আরসের প্রস্থান।”
ডান দ্বিতীয় ডান
পোলগুলি বাম দিকে একটি কঠোর পরাজয় হতে দেয়। এডুয়ার্ডো দেল কাস্টিলো একটি অবশিষ্ট ভোটদানের অভিপ্রায় নিয়ে উপস্থিত হন, যখন ডান -ওয়িং ফেভারিটগুলি বলিভিয়ার নীতিমালার দুটি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব: স্যামুয়েল ডরিয়া মদিনা এবং জর্জি “টুটো” কুইরোগা।
দেশের অন্যতম ধনী উদ্যোক্তা এবং রাষ্ট্রপতি বর্ণের প্রবীণ ডরিয়া মদিনা কুইরোগার চেয়ে সামান্য সুবিধা নিয়ে এসেছেন, যিনি ইতিমধ্যে হুগো বানজার ছাড়ার এক বছর পরে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উভয়ই 20% ভোটদানের উদ্দেশ্যকে ঘিরে।
এই দৃশ্যের সাথে, মনে হয় যে দ্বিতীয় কোলে প্রয়োজন হবে, ১৯ অক্টোবর, ২০০৯ সংবিধানের জন্য নির্ধারিত, যখনই কোনও প্রার্থী 50% এরও বেশি ভোটে পৌঁছায় না, বা দ্বিতীয় শ্রেণিবদ্ধের তুলনায় দশ পয়েন্টের পার্থক্য সহ 40%।
সিনেটের বর্তমান সভাপতি অ্যান্ড্রোনিক্স রদ্রিগেজের বাম দিকের মূল বাজি, যিনি এমনকি sens ক্যমত্য প্রার্থী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন তবে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন তালিকায় অ্যালিয়ানজা জনপ্রিয় অভিনয় করেছিলেন। ৩ 36 বছর বয়সে তিনি অন্যতম কনিষ্ঠ প্রার্থী, তবে তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে এবং জরিপগুলি তাকে ১০%এরও কম দেয়।
সর্বশেষ সমাবেশে, রদ্রিগেজ তার প্রার্থিতার আশেপাশে বাম -ওয়িং সমর্থকদের ইউনিয়নকে আহ্বান জানিয়েছেন, তিনি সচেতন যে ইভিও মোরালেস কর্তৃক রক্ষিত নাল ভোট – যে কিছু জরিপে অনুমান করা হয়েছে যে এটি 14% এ পৌঁছতে পারে – এটি তার নির্বাচনী কর্মক্ষমতাতে সবচেয়ে বড় বাধা হতে পারে।
ফাঁকা এবং অনির্দিষ্ট ভোট যুক্ত করা, প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভোটার এখনও প্রার্থীর কোনও দিকে ঝুঁকছেন না।
বলিভিয়ায় ভোটদান বাধ্যতামূলক, এবং ১২ মিলিয়ন দেশে প্রায় 7.৯ মিলিয়ন মানুষ রবিবার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার যোগ্য। যারা ভোট দেয় না তারা বিভিন্ন আর্থিক জরিমানার মুখোমুখি হয়।
রাজধানী লা পাজ, এবং তত্কালীন প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসের পদত্যাগের জন্য 2019 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরে জালিয়াতির অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানানো, যা তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসের পদত্যাগ, বলিভিয়ার নির্বাচনী আদালত একটি নতুন ভোটদান ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছে।
নতুন সিস্টেমে, ভোটের গণনা শিটগুলি ভোটদানের সমাবেশগুলিতে ছবি তোলা হবে এবং সরাসরি সন্ধান কেন্দ্রগুলিতে প্রেরণ করা হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের এবং আমেরিকান রাষ্ট্রগুলির সংগঠনের প্রক্রিয়াটি তদারকি করা উচিত।
লুইস আরস ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নিশ্চিত করে যে তিনি রাষ্ট্রপতি পদটি বিজয়ীর কাছে পৌঁছে দেবেন, “এটিই হোক না কেন।” যদিও এটি এডুয়ার্ডো ডেল কাস্টিলোকে একটি “ভাল বিকল্প” হিসাবে বিবেচনা করে, রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে তিনি “ডেমোক্র্যাটিক ট্রানজিশন সরকারকে” নেতৃত্ব দেওয়ার ইতিহাস তৈরি করে সন্তুষ্ট হবেন।
২০২০ সালের পর থেকে অফিসে, এই বছরের নির্বাচন 55% এরও বেশি ভোটের সাথে জয়ের পরে, এআরসি সম্প্রতি “সর্বোপরি এবং সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে” সংরক্ষণ করে গর্বিত বলেছিলেন।
তবে, তিনি তাঁর উত্তরসূরিকে একটি দেশে বিশাল চ্যালেঞ্জের সাথে রেখে গেছেন: জাতিসংঘের মতে, প্রায় অর্ধেক বলিভিয়ার শিশু দারিদ্র্যে বাস করে এবং অর্থনীতি একটি কঠিন পর্যায়ে চলেছে। মুদ্রার মজুদগুলি historical তিহাসিক ন্যূনতম এবং সারিগুলি জ্বালানী পাম্প দ্বারা অনুসরণ করা হয়। জিডিপি ২০২৪ সালে মাত্র ০.73৩% বৃদ্ধি পেয়েছিল, যখন মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক গতিশীলতা থেকে দূরে ১০% এর কাছাকাছি চলে গেছে, যা একবার বলিভিয়াকে আঞ্চলিক রেফারেন্স হিসাবে পরিণত করেছিল। এজেন্সিগুলির সাথে