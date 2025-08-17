মধ্য ও উত্তর দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত ঝড় -ট্রপিকাল নিম্নচাপের সর্বশেষ সংবাদ হংকংকে প্রভাবিত করছে। গতকাল (17 আগস্ট) রাত 10:20 এ পর্যবেক্ষণকারী দ্বারা প্রেরিত নং 1 সতর্কতা সংকেত এখন কার্যকর। বায়ু ︱ মূল্যায়ন 3 নং শক্তিশালী বায়ু সংকেতটি সকাল 12 টা থেকে 6 টা (08:00) সকাল 8 টায় জারি করা দরকার কিনা, মধ্য ও উত্তর দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত গ্রীষ্মমন্ডলীয় হতাশা হংকংয়ের দক্ষিণ -পশ্চিমে প্রায় 640 কিলোমিটার দক্ষিণ -পশ্চিমে, অর্থাত্, 111.5 ডিগ্রি এর কাছাকাছি, 111.5 ডিগ্রি এর কাছাকাছি, এর কাছাকাছি, হাইনান দ্বীপ অঞ্চলে চলেছে। 【07:45 observ অবজারভেটরি বলেছে যে বর্তমান পূর্বাভাস অনুযায়ী,
বায়ু ｜ অবজারভেটরি: নং 1 সতর্কতা সংকেত কমপক্ষে 12 টা পর্যন্ত বজায় রাখা হয়। সন্ধ্যার আগে এটি জারি করা দরকার কিনা।
