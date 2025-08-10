বায়োনিক অস্ত্রগুলি এখন 3 ডি-প্রিন্টেড প্রযুক্তি সহ 8,000 ডলারের নিচে উপলব্ধ

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
বায়োনিক আর্মস একটি নতুন গাড়ির চেয়ে বেশি খরচ করত। আজ, এখন আর নেই। আনলিমিটেড আগামীকাল 3 ডি-প্রিন্টেড প্রোস্টেটিক্স $ 8,000 এর নিচে উপলব্ধ এবং গুণমান, আরাম বা কার্যকারিতা ত্যাগ ছাড়াই এটি করছে। ইস্টন লাচাপ্পেল 18 বছর বয়সে 2014 সালে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
তাঁর সহজ লক্ষ্যটি ছিল আরও বেশি লোককে উন্নত প্রোস্টেটিক্সে অ্যাক্সেস দেওয়া যা আসলে তাদের জীবনের সাথে খাপ খায়। আজ, সংস্থার ফ্ল্যাগশিপ পণ্য, ট্রুয়েলিম্ব, বিশ্বজুড়ে প্রাপ্তবয়স্কদের এবং শিশুদের গতিশীলতা এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সহায়তা করছে।
কীভাবে ট্রুয়েলিম্ব নিজেকে অন্যান্য বায়োনিক বাহু থেকে আলাদা করে দেয়
ট্রুয়েলিম্ব একটি পূর্ণ-বাহু কৃত্রিম সমাধান যা যান্ত্রিক ডিভাইসের চেয়ে শরীরের বর্ধনের মতো অনুভব করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্রতিটি বাহু ব্যবহারকারীর বিরোধী অঙ্গগুলির সাথে মেলে আঙুলের আকার এবং ত্বকের স্বরে মেলে। প্রাকৃতিক শেডস, জেট ব্ল্যাক এবং ধাতব রৌপ্য সহ বিস্তৃত রঙের বিকল্পগুলি উপলব্ধ।
স্ট্যান্ডার্ড আকারের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, ট্রুয়েলিম্ব একটি রিমোট 3 ডি স্ক্যানিং সিস্টেম ব্যবহার করে কাস্টম-বিল্ট। এই ডিজিটাল প্রক্রিয়াটি ব্যক্তিগতভাবে ফিটিংগুলির প্রয়োজনীয়তা দূর করে এবং সুনির্দিষ্ট, স্বতন্ত্র নকশার অনুমতি দেয়। সকেটটি শ্বাস-প্রশ্বাসযোগ্য, সামঞ্জস্যযোগ্য এবং সারাদিনের পরিধানের জন্য তৈরি। একটি অন্তর্নির্মিত বোয়া ডায়াল ব্যবহারকারীদের সহজেই ফিট-টিউন করতে দেয়। সকেট থেকে আঙ্গুলের মধ্যে মাত্র 1.0 থেকে 1.5 পাউন্ডে, কৃত্রিমটি হালকা ওজনের এবং আরামদায়ক থাকে।
স্মার্ট সেন্সর পাওয়ার স্বজ্ঞাত, পেশী-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ
ট্রুয়েলিম্বের বৈশিষ্ট্যগুলি ট্রুইসেন্স প্রযুক্তি রয়েছে, যার মধ্যে সকেটের মধ্যে এম্বেড থাকা 30 টিরও বেশি টোগোগ্রাফিক সেন্সর রয়েছে। এই সেন্সরগুলি অবশিষ্ট অঙ্গগুলিতে সূক্ষ্ম পেশী গতিবিধি সনাক্ত করে, সঠিক এবং প্রতিক্রিয়াশীল নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে, এমনকি অঙ্গটি covered াকা বা ঘামতে থাকা সত্ত্বেও।
প্রায়শই “মন-নিয়ন্ত্রিত” হিসাবে উল্লেখ করা হলেও ট্রুয়েলিম্ব সরাসরি মস্তিষ্কের সংকেতগুলি পড়ে না। পরিবর্তে, এটি অবশিষ্ট অঙ্গগুলির পেশী থেকে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ বাছাই করতে উন্নত সেন্সর ব্যবহার করে। এই সংকেতগুলি ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যমূলক গতিবিধিগুলি প্রতিফলিত করে, কৃত্রিমকে বাস্তব সময়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেয়, একটি বিরামবিহীন, স্বজ্ঞাত অভিজ্ঞতা তৈরি করে যা দ্বিতীয় প্রকৃতির মতো অনুভূত হয়।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কী?
সিস্টেমটি সর্বাধিক সক্রিয় মায়ো সাইটগুলি সনাক্ত করে, ব্যবহারকারীর সংকেত শক্তির উপর ভিত্তি করে কম দরকারী সেন্সর এবং সূক্ষ্ম-সুরকরণ প্রতিক্রিয়াশীলতা নিষ্ক্রিয় করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিযোজিত হয়। এটি সময়ের সাথে সাথে পেশীগুলির ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তন হলেও ধারাবাহিক কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
প্রোস্টেটিকটিতে বিস্তৃত দৈনিক ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করার জন্য ছয়টি স্বজ্ঞাত গ্রিপ নিদর্শন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্বতন্ত্র আঙুলের জয়েন্টগুলি শক্তি এবং নমনীয়তা উভয়ই সরবরাহ করে হাতকে প্রাকৃতিকভাবে বস্তুর চারপাশে মোড়ানোর অনুমতি দেয়। ডিভাইসটি সূক্ষ্ম কাজগুলি পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট, যেমন ডিম ক্র্যাক না করেই উত্তোলন করা।
হ্যাপটিক প্রতিক্রিয়া প্রযুক্তির সাথে আবার স্পর্শ অনুভব করুন
চলাচলের বাইরে, ট্রুয়েলিম্ব ব্যবহারকারীকে স্পর্শের অনুভূতি ফিরিয়ে দেয়। যখন কৃত্রিম হাত অবজেক্টের সাথে যোগাযোগ করে তখন কোমল কম্পনগুলি প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করে। এটি ব্যবহারকারীদের সর্বদা নিচে দেখার প্রয়োজন ছাড়াই ডিভাইসটি পরিচালনা করতে সহায়তা করে, ক্রিয়াগুলি আরও তরল এবং প্রাকৃতিক করে তোলে। থাম্বটি ম্যানুয়ালি বিরোধী, ব্যবহারকারীকে গ্রিপ ফোর্স এবং অবজেক্ট হ্যান্ডলিংয়ের উপর আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ দেয়। বোতল খোলা হোক বা কলম ধরে রাখা হোক না কেন, গতিটি মসৃণ এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ করে।
টেকসই, হালকা ওজনের উপকরণ সহ দৈনন্দিন জীবনের জন্য নির্মিত
ট্রুয়েলিম্ব পিএ 12 নাইলন দিয়ে তৈরি করা হয়, এটি শিল্প-গ্রেড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত একটি অত্যন্ত টেকসই উপাদান। পুরো বাহুটি দৈনন্দিন জীবন সহ্য করার জন্য নির্মিত। এটি স্প্ল্যাশ-প্রতিরোধী, তাপ-প্রতিরোধী, দাগ-প্রতিরোধী এবং প্রভাব বা ঘর্ষণ পরিচালনা করতে যথেষ্ট শক্ত। এর রাবারযুক্ত খেজুর এবং লেপযুক্ত আঙ্গুলের জন্য ধন্যবাদ, হাতটি মসৃণ বা পিচ্ছিল পৃষ্ঠগুলিতে দৃ firm ় গ্রিপ বজায় রাখে। এবং বায়োনিক শক্তি সহ, এটি সহজেই 15 পাউন্ড পর্যন্ত অবজেক্টগুলি তুলতে পারে।
দ্রুত চার্জিং এবং মাল্টি-ডে ব্যাটারি লাইফ
শক্তি ব্যবহারকারীকে পিছনে রাখবে না। ট্রুয়েলিম্ব একটি ইউএসবি-সি চার্জার ব্যবহার করে, বেশিরভাগ ফোন এবং ল্যাপটপের জন্য একই ধরণের ব্যবহৃত হয়, তাই কোনও বিশেষ অ্যাডাপ্টারের প্রয়োজন হয় না। একটি উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন 5600 এমএএইচ ব্যাটারি বহু-দিনের জীবন সরবরাহ করে, ঘন ঘন রিচার্জ ছাড়াই সরানোর স্বাধীনতা দেয়। ডিভাইসটি ওভার-দ্য এয়ার সফ্টওয়্যার আপডেটগুলিও গ্রহণ করে, তাই ডিভাইসটি ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন ছাড়াই সময়ের সাথে পারফরম্যান্স উন্নত হয়। পর্দার আড়ালে, বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলি কীভাবে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি বাহুর কর্মক্ষমতা অনুকূল করতে সহায়তা করে।
কীভাবে ট্রুয়েলিম্ব ডিজাইন এবং বাড়ি থেকে বিতরণ করা হয়
ট্রুয়েলিম্ব প্রক্রিয়াটির অন্যতম উদ্ভাবনী অংশ হ’ল এটি কীভাবে ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছায়। সবকিছু দূর থেকে ঘটে। ব্যবহারকারীরা তাদের অঙ্গগুলির আকারটি ক্যাপচার করতে মেইলে একটি 3 ডি স্ক্যানার পান। ডেটা সরাসরি আনলিমিটেড আগামীকাল দলে যায়, যা ঘরে বসে কৃত্রিম তৈরি করে। এই পদ্ধতির মধ্যস্থতাকারীদের দূর করে এবং নাটকীয়ভাবে প্রসবের গতি বাড়ায়। ব্যবহারকারীরা সাধারণত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাদের সম্পূর্ণ কৃত্রিম পান।
এটি আপনার জন্য কি বোঝায়
আপনার বা প্রিয়জনের যদি একটি কৃত্রিম বাহু প্রয়োজন হয় তবে এই প্রযুক্তিটি সবকিছু পরিবর্তন করে। আপনাকে আর কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে না, বীমা দাবী ফাইল করতে বা বারবার ফিটিংগুলিতে অংশ নিতে হবে না। ট্রুয়েলিম্বের সাহায্যে আপনি একটি উচ্চ-প্রযুক্তি, কাস্টমাইজড সমাধান দ্রুত এবং কম খরচে পাবেন। আপনি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন। সেন্সরগুলি কোনও ল্যাগ ছাড়াই আপনার পেশী সংকেতগুলিতে সাড়া দেয়। বাহুটি আপনার শরীরের সাথে খাপ খায়, প্রাকৃতিক দেখায় এবং আপনার অংশের মতো অনুভব করে।
আনলিমিটেড আগামীকাল ট্রুয়েলিম্বের সাথে সিন্থেটিক্সে বিপ্লব ঘটছে। এই ডিভাইসটি ব্যবহারকারী-বান্ধব সমাধান সরবরাহ করতে 3 ডি প্রিন্টিং, স্মার্ট সেন্সর এবং দূরবর্তী সমর্থনকে একত্রিত করে। এটি হালকা ওজনের, শক্তিশালী, সাশ্রয়ী মূল্যের এবং কাস্টমাইজযোগ্য। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এটি তাদের প্রয়োজন এমন লোকদের কাছে স্বাধীনতা এবং কার্যকারিতা ফিরিয়ে এনেছে। ট্রুয়েলিম্ব প্রমাণ করে যে কাটিং-এজ প্রযুক্তি ব্যক্তিগত এবং ব্যবহারিক উভয়ই হতে পারে।
