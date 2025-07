বায়োপ্লাস্টিকগুলি কম্পোস্ট হিসাবে গণনা করা উচিত? বিতর্ক কৃষকদের বিরুদ্ধে নির্মাতাদের বিরুদ্ধে পিট করে

গ্রেগ প্রাইওর ১৯৯ 1996 সালে সান ফ্রান্সিসকোর জন্য ইয়ার্ড এবং খাদ্য বর্জ্য কম্পোস্টিং শুরু করেছিলেন এবং আজ তিনি ক্যালিফোর্নিয়া এবং ওরেগনে নয়টি শিল্প-আকারের কম্পোস্টিং সাইটগুলি তদারকি করেন যা কলা খোসা, কফির হাড়, মুরগির হাড় এবং আরও অনেক কিছুতে পরিণত হয় যা কৃষকরা তাদের ক্ষেত্র এবং খসড়ার জন্য লোভ করে।

তাঁর সংস্থা, রিকোলজি, বে এরিয়া, সেন্ট্রাল ভ্যালি, উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন এবং ওয়াশিংটন জুড়ে শহর ও পৌরসভা থেকে জৈব বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে – ল্যান্ডফিলগুলিতে খাদ্য বর্জ্য হ্রাস করে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করার জন্য ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের অংশ।

তবে, প্রাইর বলেছিলেন, যদি বায়োপ্লাস্টিক এবং কম্পোস্টেবল ফুড প্যাকেজিং নির্মাতারা তাদের পথ পান তবে পুরো সিস্টেমটি ভেঙে পড়তে পারে।

ইস্যুতে একটি 2021 ক্যালিফোর্নিয়া আইন রয়েছে, এটি পরিচিত সমাবেশ বিল 1201যার জন্য “কম্পোস্টেবল” লেবেলযুক্ত পণ্যগুলি অবশ্যই কম্পোস্টে বিভক্ত হতে হবে, বিষাক্ত রাসায়নিকের সাথে মাটি বা ফসলকে দূষিত করে না এবং ভোক্তা এবং কঠিন বর্জ্য সুবিধার জন্য সহজেই সনাক্তযোগ্য হতে পারে।

আইনটি আরও উল্লেখ করে যে একটি “কম্পোস্টেবল” লেবেল বহনকারী পণ্যগুলি অবশ্যই মার্কিন কৃষি বিভাগের জাতীয় জৈব প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে হবে, যা কেবল কম্পোস্ট ফিডস্টকটিতে উদ্ভিদ এবং প্রাণীজ উপাদানগুলির জন্য অনুমতি দেয় এবং সমস্ত সিন্থেটিক পদার্থ এবং উপকরণ – প্লাস্টিক, বায়োপ্লাস্টিক এবং বেশিরভাগ প্যাকেজিং উপকরণ – খবরের কাগজ বা অন্যান্য পুনর্বিবেচনাযুক্ত কাগজ ব্যতীত ইনকেকে ব্যতীত নিষিদ্ধ করে।

ভুট্টা থেকে তৈরি প্লাস্টিকের কাপ পঠন উপর পাঠ্যের ক্লোজ-আপ, উদ্ভিদ উদ্ভূত বায়োপ্লাস্টিকগুলি উল্লেখ করে। (গেটি চিত্র)

ইউএসডিএ একটি কম্পোস্টেবল প্লাস্টিক এবং প্যাকেজিং শিল্প বাণিজ্য গোষ্ঠীর অনুরোধে সেই প্রয়োজনীয়তাগুলি পর্যালোচনা করছে। এর রায়টি, এই পতনের প্রত্যাশা করেছিল, বায়োপ্লাস্টিক কাপ, কফি শিং এবং কম্পোস্টেবল প্লাস্টিকের ব্যাগের মতো উপকরণগুলির জন্য জৈব কম্পোস্ট বর্জ্য প্রবাহে ভর্তি হতে পারে এমন উপকরণগুলির দরজা খুলতে পারে।

শিল্পের চাপের মধ্যে, ক্যালিফোর্নিয়ার রিসোর্সেস রিসাইক্লিং অ্যান্ড রিকভারি বিভাগের বিভাগটি বলেছে যে এটি এবি 1201 -তে নিজস্ব বিধি বাস্তবায়নের জন্য অপেক্ষা করবে – মূলত 1 জানুয়ারী, 2026 – 30 জুন, 2027 অবধি ইউএসডিএ নির্দেশিকাগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, যদি কোনও পরিবর্তন হওয়া উচিত।

প্রাইওর উদ্বিগ্ন যে একটি ইউএসডিএর নির্দিষ্ট প্লাস্টিককে কম্পোস্ট হিসাবে বিবেচনা করার অনুমতি দেওয়ার রায় দেওয়ার রায়টি তার পণ্যটিকে দূষিত করবে, কৃষকদের কাছে এটি অকেজোযোগ্য করে তুলবে এবং কম্পোস্টিংয়ের উদ্দেশ্যকে ক্ষুন্ন করবে – যা মাটি এবং ফসলের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে হবে।

প্লাস্টিক, মাইক্রোপ্লাস্টিকস এবং বিষাক্ত রাসায়নিকগুলি তার কম্পোস্টকে স্বাস্থ্যকর এবং মূল্যবান করে তোলে এমন অণুজীবগুলিকে আঘাত করতে এবং হত্যা করতে পারে। গবেষণায় আরও দেখায় যে এই উপকরণগুলি, রাসায়নিক এবং পণ্যগুলি তাদের মধ্যে জন্মানো ফসলের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে।

এবং উদ্ভিদ এবং অন্যান্য জৈব তন্তু থেকে তৈরি নতুন প্রজন্মের প্লাস্টিকের উপর গবেষণার আরও বেশি মিশ্র অনুসন্ধান রয়েছে – কিছু তন্তুগুলির পরামর্শ দেওয়া কিছু পরিস্থিতিতে, কিছু পরিস্থিতিতেই এটি ক্ষতিকারক নাও হতে পারে – প্রাইর বলেছিলেন যে কৃষকরা তার কম্পোস্ট কিনে তারা এর কোনওটি চায় না। তারা তাকে বলেছে যে যদি সে তার ফিডস্টকে এটি গ্রহণ করে তবে তারা এটি কিনবে না।

“আপনি যদি কৃষকদের জিজ্ঞাসা করেন, আরে, আপনি কি আপনার কম্পোস্টে প্লাস্টিকের কিছু মনে করেন? তাদের প্রত্যেকেই না বলবে। কেউ তা চায় না,” তিনি বলেছিলেন।

তবে, পরবর্তী প্রজন্মের নির্মাতাদের জন্য, “কম্পোস্টেবল” খাদ্য প্যাকেজিং পণ্য-যেমন বায়োপ্লাস্টিক ব্যাগ, কাপ এবং ভুট্টা, কেল্প বা আখের তন্তু থেকে তৈরি টেকআউট পাত্রে-এই ফেডারেল প্রয়োজনীয়তাগুলি তাদের শিল্পের জন্য একটি অস্তিত্বের হুমকি উপস্থাপন করে।

কারণ ক্যালিফোর্নিয়া একটি নতুন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে যা ২০৩২ সালের মধ্যে রাজ্যে বিক্রি হওয়া সমস্ত একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক প্যাকেজিং পণ্যগুলির জন্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য বা কম্পোস্টেবল হতে হবে।

রিকোলজির ব্লোসম হিল কম্পোস্টিং সাইটের একজন শ্রমিক 26 শে জুন, ক্যালিফোর্নিয়ার ভার্নালিস, ক্যালিফোর্নিয়ায় বিরতির পরে তার বাইকটি বাছাই মেশিনে ফিরে যান। (সুসান মরিচা / লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস)

এই সংস্থাগুলি যদি কম্পোস্ট বর্জ্য প্রবাহে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্যে ডিজাইন ও উত্পাদিত পণ্যগুলি বাদ দেওয়া হয় তবে সেগুলি ক্যালিফোর্নিয়ার বিশাল বাজার থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।

তারা বলে যে তাদের পণ্যগুলি বায়োডেগ্রেডেবল, এতে ন্যূনতম পরিমাণে বিষাক্ত রাসায়নিক এবং ধাতু রয়েছে এবং চিপ ব্যাগ, কফি শিং এবং হিমায়িত খাবারের ট্রে তৈরি করতে ব্যবহৃত প্রচলিত প্লাস্টিকের বিকল্প সরবরাহ করে – এবং ল্যান্ডফিলস, নদী এবং মহাসাগরে বাতাস বয়ে যায়।

“আমরা যখন এগিয়ে চলেছি, আপনি কেবল এই সমস্ত উপাদানকেই ক্যাপচার করছেন না … যেমন কফি গ্রাউন্ডস, তবে জীবনের শেষ সন্ধানের ক্ষেত্রে আর কোনও প্যাকেজিং সমাধান নেই,” কম্পোস্টেবল প্যাকেজিং প্রযোজকদের জন্য বাণিজ্য সংস্থা বায়োডেগ্রেডেবল প্রোডাক্ট ইনস্টিটিউটের সিনিয়র পলিসি ম্যানেজার অ্যালেক্স ট্রুয়েলভ বলেছেন।

(রবার্ট গৌথিয়ার/লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস)

উপাদানগুলি একটি মিশ্রণ ট্রাকে লোড করা হয় যেখানে বায়োসোলিড এবং সংশোধনীগুলি একত্রিত করা হয় তারপরে তুলার লেক কম্পোস্ট প্লান্টে নিরাময়ের জন্য জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত স্তূপগুলিতে সংরক্ষণ করা হয়। (রবার্ট গৌথিয়ার/লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস)

“এমনকি যদি আপনি এই ছোট্ট কাপগুলি পুনর্ব্যবহার করতে পারেন, যা দেখে মনে হয় কেউই করতে রাজি নয় … এটি এখনও কাউকে আলাদা করে ফয়েল শীর্ষটি ছিটিয়ে এবং মাঠগুলি ফেলে দেওয়া দরকার netern কল্পনা করুন যদি আপনি কেবল একটি পাতলা আবরণ বা সত্যই পাতলা প্যাকেজিং থাকতে পারেন তবে আপনি কেবল এটি সমস্ত কিছুতেই রাখতে পারেন” তিনি বলেছিলেন। “লোকেরা অংশ নেওয়া আরও কত সম্ভাবনা হবে?”

বায়োপ্লাস্টিক ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ট্রুয়েলভ এবং রোডস ইয়েপসেনও কম্পোস্ট বিন এবং লাইনারদেরও নির্দেশ করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে তারা যদি এটি একটি ব্যাগে রাখতে না পারে তবে তাদের খাদ্য বর্জ্য আলাদা করতে অংশ নেবে না – “ইয়াক” ফ্যাক্টর। আপনি যদি একটি কম্পোস্টেবল ব্যাগ তৈরি করেন তবে তারা বলে, আরও বেশি লোক প্রোগ্রামটি কিনে দেবে।

ইনস্টিটিউট – যার বোর্ডের সদস্যরা কেমিক্যাল জায়ান্ট বিএএসএফ কর্পোরেশন, পলিস্টায়ারিন প্রস্তুতকারক ডার্ট কনটেইনার, ইস্টম্যান কেমিক্যাল কোং এবং পেপসিকোর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত বা অন্তর্ভুক্ত করেছেন – তার পণ্যগুলি কম্পোস্ট স্ট্রিমে পেতে ফেডারেল এবং রাজ্য সরকারকে তদবির করছে।

ল্যান্ডফিল অ্যান্ড অর্গানিক্সের রিকোলজির ডিরেক্টর গ্রেগ প্রাইওর ২ 26 শে জুন, ক্যালিফোর্নিয়ার ভার্নালিসে ইন্টিগ্রেটেড বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্লসম হিল কম্পোস্ট সাইটে প্রক্রিয়াজাত কম্পোস্টের একটি স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। (সুসান মরিচা / লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস)

ইনস্টিটিউট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা জুড়ে কম্পোস্টিং সুবিধাগুলির জন্য একটি শংসাপত্র সংস্থা, পরীক্ষা, বৈধকরণ এবং তারপরে কম্পোস্টেবল প্যাকেজিং হিসাবে কাজ করে।

2023 সালে, এটি ইউএসডিএ আবেদন করেছেন কিছু সিন্থেটিক পণ্যগুলির বর্জনকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য, বর্তমান প্রয়োজনীয়তাগুলিকে পুরানো এবং “সবচেয়ে বড় হোঁচট খাওয়ার একটি ব্লক” বলে অভিহিত করার জন্য, যেমন ক্যালিফোর্নিয়ার মতো প্রচেষ্টা, যা একটি বৃত্তাকার অর্থনীতি তৈরির চেষ্টা করছে, যেখানে পণ্যগুলি পুনরায় ব্যবহার, পুনর্ব্যবহারযোগ্য বা কম্পোস্টেড করার জন্য ডিজাইন করা এবং উত্পাদিত হয়।

প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ফেডারেল এজেন্সি অলাভজনক চুক্তি করেছে জৈবিক উপাদান পর্যালোচনা ইনস্টিটিউট এই পণ্যগুলির সুরক্ষা এবং কম্পোস্টেবিলিটিতে পরিচালিত গবেষণাটি মূল্যায়ন করে একটি প্রতিবেদন সংকলন করতে।

এপ্রিল মাসে প্রকাশিত ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদনে পণ্যগুলির পুরোপুরি বায়োডেগ্রেড করার ক্ষমতা- সম্ভাব্যভাবে মাটিতে মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলি রেখে যাওয়া- পাশাপাশি প্রতি- এবং পলিফ্লুওরোওলকিল পদার্থ (পিএফএ) এবং অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিকগুলি মাটির মধ্যে চিরকালের রাসায়নিক প্রবর্তনের প্রবণতা সহ বিভিন্ন উদ্বেগ তুলে ধরেছে।

লেখকরা লিখেছেন, “উত্পাদিত সমস্ত বায়োপ্লাস্টিকের প্রায় অর্ধেকই নন-বায়োডেগ্রেডেবল।” “বায়োপ্লাস্টিক উপকরণগুলির অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যেমন ব্রিটলেন্সি এবং কম গ্যাস বাধা বৈশিষ্ট্য, বায়োপ্লাস্টিকগুলিতে সিন্থেটিক পলিমার, ফিলার এবং প্লাস্টিকাইজারগুলির মতো সংযোজন থাকতে পারে। বায়োপ্লাস্টিকগুলিতে এই রাসায়নিকগুলির নির্দিষ্ট প্রকার, পরিমাণ এবং বিপদগুলি খুব কমই প্রকাশ করা হয়।”

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে কিছু পণ্য শিল্প কম্পোস্টিং সুবিধাগুলিতে তুলনামূলকভাবে দক্ষতার সাথে ভেঙে যেতে পারে, যখন পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয়, তারা মোটেও ভেঙে না যায়। আরও কী, বায়োডেগ্রেডেবল প্লাস্টিকগুলিতে পুরোপুরি রূপান্তরিত হওয়ার ফলে ল্যান্ডফিলগুলিতে বায়োডেগ্রেডেবল বর্জ্য বৃদ্ধি পেতে পারে – এবং এটি একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস মিথেনের নির্গমন সহ, লেখকরা লিখেছেন।

ইয়েপসেন এবং ট্রুয়েলভ বলেছেন যে তাদের সংস্থা এমন কোনও পণ্যকে প্রত্যয়িত করবে না যেখানে পিএফএএস – একটি রাসায়নিক প্রায়শই আর্দ্রতা রাখার জন্য কাপ এবং কাগজের লাইনে ব্যবহৃত হত – তা ইচ্ছাকৃতভাবে যুক্ত করা হয়েছিল, বা যা নির্দিষ্ট প্রান্তিকের উপরে স্তরে পাওয়া যায়। এবং তাদের প্রত্যয়িত পণ্যগুলির 90% বায়োডেগ্রেডেশন প্রয়োজন।

প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিবেশ সংরক্ষণের সংস্থার পরিচালক জুডিথ এনক এবং বেনিংটন, ভিটি-তে অবস্থিত একটি অ্যান্টি-প্লাস্টিকের বর্জ্য পরিবেশগত গোষ্ঠী ওভার প্লাস্টিকের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন, ক্যালিফোর্নিয়ার নতুন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় প্যাকেজিংয়ের জন্য শেষ জীবন বিকল্প হিসাবে কম্পোস্টের অন্তর্ভুক্তি একটি ভুল ছিল।

তিনি বলেন, “এটি যা করেছে তা হ’ল মাটির স্বাস্থ্য কৌশল নয়, বর্জ্য নিষ্পত্তি কৌশলতে কম্পোস্টিংকে পরিণত করা।” “কম্পোস্টিংয়ের পুরো বিষয়টি মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি করা But তবে আমি মনে করি এখনই এই বিতর্কটি কী চালাচ্ছে তা হ’ল গ্রাহক ব্র্যান্ড সংস্থাগুলি যারা কেবল একক-ব্যবহারের প্যাকেজিং উত্পাদন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সস্তার বিকল্পটি চান। এবং রাসায়নিক সংস্থাগুলি, কারণ তারা প্যাকেজিংয়ের জন্য রাসায়নিক বিক্রয় রাখতে চান এবং প্রচুর তথাকথিত বায়োডেগ্রেডেবল বা কম্পোস্টেবল প্যাকেজিংয়ে রাসায়নিকগুলি রয়েছে।”

হাওয়াইয়ের একজন কৃষিবিদ এবং কফি কৃষক বব শ্যাফার বলেছিলেন যে তিনি বছরের পর বছর ধরে এই পণ্যগুলি দেখছেন, এবং এই উপাদানগুলির কোনওটিই তাঁর কম্পোস্টে রাখবেন না।

“কৃষকরা আমাদের খাবার বাড়িয়ে তুলছে, এবং আমরা তাদের উপর নির্ভর করছি And এবং যে মাটি তারা আমাদের ফসলের প্রয়োজনের যত্নে বৃদ্ধি করে,” তিনি বলেছিলেন। “আমি আপনার জন্য খাবার বাড়িয়ে দেব, এবং আমি আপনার জন্য চমত্কার খাবার বাড়িয়ে দেব, তবে আপনি যে খাবারগুলি ব্যবহার করছেন বা খাচ্ছেন না সেগুলি আমাদের ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা এটি কম্পোস্ট করতে পারি, এটি মাটিতে ফিরিয়ে দিতে পারি এবং আপনার জন্য একটি সুন্দর ফসল তৈরি করতে পারি But তবে আপনি আমাদের যা ফিরিয়ে দেন সে সম্পর্কে সচেতন হন We আমরা আপনাকে প্লাস্টিক এবং বিষাক্ত রাসায়নিক থেকে সুন্দর খাবার বাড়াতে পারি না।”

রিকোলজির প্রাইর বলেছিলেন যে তার সংস্থা যে খাবারটি বঞ্চিত করেছে তা ক্রমবর্ধমান প্লাস্টিকের সাথে দূষিত হয়ে গেছে।

তিনি সান জোয়াকুইন ভ্যালি শহরে ভার্নালিসে তাঁর সংস্থার কম্পোস্টিং সাইটে খাদ্য বর্জ্যের গাদা গাদাটির দিকে ইশারা করেছিলেন। গাদাটি প্লাস্টিকের ব্যাগ, ডিসপোজেবল কফি কাপ, খালি, চিটচিটে চিপ ব্যাগ এবং টেকআউট বাক্সগুলির চেয়ে নোংরা ound িবিগুলির চেয়ে পচা এবং ক্ষয়িষ্ণু খাবারের মতো দেখতে কম লাগছিল।

“আমি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এটি করছি, এবং আমি আপনাকে বলতে পারি যে আমরা যে খাবারটি প্রক্রিয়া করি তা সেই সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হয়নি,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা যে পাতাগুলি, ব্রাশ এবং ইয়ার্ড ক্লিপিংস নিয়ে আসি তা নেই That একমাত্র জিনিস যা পরিবর্তিত হয়েছে? প্লাস্টিক এবং বায়োডেগ্রেডেবল প্লাস্টিক।”

তিনি বলেছিলেন যে ইউএসডিএ এবং ক্যালরাইসাইকেল যদি এই পরবর্তী প্রজন্মের উপকরণগুলির জন্য দরজা খুলে দেয় তবে সমস্যাটি আরও খারাপ হতে চলেছে।

তিনি বলেন, “লোকেরা কী করতে পারে এবং কী রাখতে পারে না সে সম্পর্কে ইতিমধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।” “এই স্টাফের জন্য দরজা খোলার বিষয়টি হ’ল বন্যার দ্বার খুলতে চলেছে ell সব ধরণের উপকরণের জন্য It’s এটি লজ্জাজনক।”