বায়োমেট্রিক্স সিম-অদলবদল জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেন্দ্রের মঞ্চ নেয়

কঠোর এবং আরও অনেক কিছু যোগাযোগ ঝুঁকি তথ্য কেন্দ্রের (কমরিক) অনুসারে মোবাইল অপারেটরদের দ্বারা বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণের ব্যাপক ব্যবহার দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রমবর্ধমান সিম-অদলবদল জালিয়াতির ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে।
কম্রিক দক্ষিণ আফ্রিকার সিম-এসডাব্লুএপি কেলেঙ্কারী এবং অন্যান্য যোগাযোগ সম্পর্কিত অপরাধ সহ জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যৌথ প্রচেষ্টা হিসাবে ভোডাকম, এমটিএন, সেল সি এবং লিকুইড ইন্টেলিজেন্ট টেকনোলজিসহ বড় অপারেটরদের দ্বারা সেট করা একটি ভাগ করা গোয়েন্দা কেন্দ্র।
টেকসেন্ট্রাল থেকে প্রশ্নের জবাবে, কম্রিক সাইদ পরিচয় চুরি সিম-অদলবদল জালিয়াতির মূল অংশে রয়েছে, যার অর্থ বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ সহ-যে কোনও হস্তক্ষেপকে আরও ভালভাবে রক্ষা করে-সিমগুলি হাইজ্যাক করা হয়েছে এমন হার হ্রাস করতে সহায়তা করা উচিত।
সিম-অদলবদল জালিয়াতি হয় যখন ফৌজদারীরা কোনও ব্যবহারকারীর ফোন নম্বর তাদের সিমে স্থানান্তর করতে, অর্থ বা ডেটা চুরি করার জন্য ব্যাংকিং কোড এবং বার্তাগুলিকে বাধা দেয় তখন কোনও মোবাইল সরবরাহকারীকে কৌশল বা ঘুষ দেয়।
কমিক সিইও থোকোজানি মাভেলেস বলেছেন, “জনসংখ্যার রেজিস্টার সহ সমস্ত সিস্টেমকে আঙুলের ছাপ বা বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ সিস্টেম বা প্ল্যাটফর্মগুলিতে সংহত করা হলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাচাইকরণ হ্রাস এবং সম্ভবত পরিচয় চুরিও নির্মূল করবে।” “এটি সিম-অদলবদল জালিয়াতি হ্রাস করতে অনেক দীর্ঘ পথ পাবে এবং এটি বিদ্যমান প্রমাণীকরণ প্রোটোকলগুলিতে একটি অতিরিক্ত বর্ধন।”
উদাহরণস্বরূপ, ব্যাংকিং এবং অনলাইন শপিং অ্যাকাউন্টগুলিতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে মোবাইল ডিভাইসগুলি মানুষের জীবনে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। অপরাধীদের জন্য, সিম-অদলবদল জালিয়াতির প্রলোভন ফলস্বরূপ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।
মোবাইল অপারেটরদের জন্য, সিম অদলবদল একটি দ্বিধা উপস্থাপন করে। একদিকে, কোনও ফাঁকির সুবিধা গ্রহণ এবং গ্রাহকদের সম্ভাব্য ক্ষতি করতে পারে এমন অপরাধীদের রোধ করার জন্য প্রক্রিয়াটি অবশ্যই যথেষ্ট সুরক্ষিত থাকতে হবে। অন্যদিকে, অপারেটরদের তাদের গ্রাহকদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং নির্বিঘ্নে পুনরায় সংযুক্ত হওয়ার জন্য একটি কর্তব্য রয়েছে, বিশেষত যেহেতু তাদের জীবন সংগঠিত করতে তারা যে প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করেন তাদের বেশিরভাগ অ্যাক্সেসের জন্য তাদের ডিভাইসগুলির প্রয়োজন।
অন্যান্য ফাঁক
এমটিএন দক্ষিণ আফ্রিকা গত সপ্তাহে ঘোষণা করেছিল যে এটি তার সমস্ত স্টোরগুলিতে একটি বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ সিস্টেমটি রোল করবে। সিস্টেমটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং মুখের স্বীকৃতি প্রযুক্তি ব্যবহার করে।
এমটিএন দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রাহক অভিযানের নির্বাহী কর্নেলিয়া ভ্যান হেরডেন বলেছেন, বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ পরিচয় জালিয়াতি “নাটকীয়ভাবে হ্রাস” করবে, বিশেষত যখন সিম অদলবদল আসে। কম্রিকের মতে, তবে সিস্টেমে অন্যান্য ফাঁক রয়েছে যা এতে উপস্থিত থাকতে হবে।
পড়ুন: এমটিএন আইডি জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সুরক্ষা দেয়
“আমাদের একটি সিম কার্ডের নিবন্ধকরণের পর্যায়ে (সুরক্ষা) শক্তিশালী করতে হবে। বর্তমানে সিম কার্ডের নিবন্ধকরণে বিশেষত প্রিপেইড বিভাগে দুর্বলতা রয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন যাচাইকরণ প্ল্যাটফর্মগুলি যাচাইয়ের জন্য সংহত করে বা এর সাথে সংযোগ স্থাপন করার সময় আমাদের জনসংখ্যার রেজিস্টারটি সঠিক এবং আপ টু ডেট রয়েছে তা নিশ্চিত করতে হবে,” কম্রিক বলেছেন।
সিম কার্ড রেজিস্ট্রেশনগুলি যোগাযোগের বাধা এবং যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য আইন (আরআইসিএ) এর বিধান নিয়ন্ত্রণের আইনী রেমিটের অধীনে রয়েছে। রিকার সিম রেজিস্ট্রেশন বিধিগুলি আগুনের কবলে পড়েছে কারণ এগুলি সহজেই এবং ব্যাপকভাবে বিক্রেতারা যারা বাল্ক রেজিস্ট্রেশন করে এবং গ্রাহকদের কাছে প্রাক-নিবন্ধিত সিম কার্ড বিক্রি করে তাদের দ্বারা বিস্তৃত হয়।
“আমরা যত বেশি ডিজিটাল লেনদেনে রূপান্তরিত করি, বিশেষত প্ল্যাটফর্মগুলিতে যা আপনাকে আপনার মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে অনুমোদনের প্রয়োজন, তত বেশি ঝুঁকি রয়েছে। তাই আপনার নিজের ঝুঁকির প্রোফাইলটি পর্যালোচনা করা এবং সিম অদলবদলের জন্য প্রয়োজনীয় সেই সুরক্ষা প্রোটোকলগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে আপডেট করা গুরুত্বপূর্ণ,” কম্রিক বলেছেন। – © 2025 নিউজসেন্ট্রাল মিডিয়া
হোয়াটসঅ্যাপে টেকসেন্ট্রাল থেকে ব্রেকিং নিউজ পান। এখানে সাইন আপ করুন।
মিস করবেন না:
আইসিএএসএ রিকার নিয়ন্ত্রণ চায়