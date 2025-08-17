বারবারা পালভিন প্রথমবারের মতো গোপন স্বাস্থ্য যুদ্ধে কথা বলেছেন

বারবারা পালভিন
গোপন স্বাস্থ্য যুদ্ধের জন্য অস্ত্রোপচার করা
প্রকাশিত
বারবারা পালভিন তিনি ব্যক্তিগতভাবে রাখা স্বাস্থ্য সংগ্রাম সম্পর্কে তার ভক্তদের সাথে বাস্তব হয়ে উঠছেন – প্রকাশ করেছেন যে তিনি সম্প্রতি কয়েক বছর বেদনাদায়ক, দুর্বল সময়কালের পরে এন্ডোমেট্রিওসিসের জন্য অস্ত্রোপচার করেছেন।
সুপার মডেল এবং স্ত্রী ডিলান স্প্রাউস রবিবার একটি স্পষ্ট আপডেট নিয়ে ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করেন যে চরম ক্লান্তি, গুরুতর বাধা, ভারী রক্তপাত এবং এমনকি বাথরুমের মেঝেতে ব্যয় করা রাতগুলিও তার চক্রের অংশ ছিল। তবে একজন বিশেষজ্ঞকে দেখার জন্য উত্সাহিত হওয়ার পরে, চিকিত্সকরা আবিষ্কার করেছিলেন যে তাঁর এন্ডোমেট্রিওসিস রয়েছে।
বারবারা বলেছেন যে তিনি তিন মাস আগে অস্ত্রোপচার করেছিলেন এবং প্রথমবারের মতো একটি “সাধারণ” সময়কালের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তিনি এটিকে একটি জীবন পরিবর্তনের পার্থক্য বলেছিলেন এবং অনুসরণকারীদের অনুরোধ করেছেন যারা উত্তর সন্ধানের অনুরূপ কিছু সন্দেহ করেন, প্রাথমিক রোগ নির্ণয় এবং চিকিত্সার উপর জোর দেওয়া দীর্ঘমেয়াদী জটিলতাগুলি রোধ করতে পারে।
হাঙ্গেরিয়ান সৌন্দর্যও তার সাম্প্রতিক তিন মাসের ব্যবধানটিও ব্যাখ্যা করে বলেছিল যে বিশ্রামের জন্য এবং পুরোপুরি নিরাময়ের জন্য তার সময় প্রয়োজন। এখন, তিনি কাজে ফিরে আসতে প্রস্তুত – স্বাস্থ্যকর, শক্তিশালী এবং তার শরীর সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন।
ভক্তরা সমর্থন দিয়ে তার মন্তব্যগুলি প্লাবিত করেছিলেন, বিশ্বব্যাপী কয়েক মিলিয়ন মহিলাকে প্রভাবিত করে এমন একটি অবস্থার উপর আলোকপাত করার জন্য তার সততার প্রশংসা করেছেন।