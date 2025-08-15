বারাক ওবামা পুনর্নির্মাণ নাটকের মাঝে আওল টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের সাথে সাক্ষাত করেছেন

You are Here
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা টেক্সাসের একদল ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতাদের প্রশংসা করেছেন তাদের রাজ্য থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য পুনরায় বিতরণ বিলে ভোট বন্ধ করার জন্য তাদের কর্মকে “অনুপ্রেরণামূলক” বলে অভিহিত করেছেন, রিপোর্টিং অনুসারে।

টেক্সাস স্টেট রেপ। জিন উ, যিনি টেক্সাস হাউস ডেমোক্র্যাটিক ককাসের চেয়ারম্যান, বৃহস্পতিবার এক্স -এ পোস্ট করেছেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে জুমের মাধ্যমে আইন প্রণেতাদের সাথে বৈঠকের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

উ বলেছিলেন যে ডেমোক্র্যাটরা ওবামার কথায় “উত্সাহিত” হয়েছিল এবং “টেক্সাস এবং দেশজুড়ে গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।”

এবিসি নিউজ ওবামার এক মুখপাত্র এই বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে তিনি “মিডটার্মসের আগে টেক্সাসে আরও মারাত্মক গেরিম্যান্ডারকে কার্যকর করার জন্য রিপাবলিকান প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ের প্রশংসা করেছেন।”

ওবামার আধিকারিক বলেছেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ‘তার নিজের ভবিষ্যতের ভয়’, এটি মমদানি কৌশল গ্রহণ করতে চায়

মুখপাত্র আউটলেটকে বলেছিলেন যে ওবামা “স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন রক্ষার জন্য আরও বড় প্রচেষ্টার অংশ এবং অন্যকে তাদের ক্রিয়াকলাপে অনুপ্রাণিত করার জন্য তাদের প্রশংসা করেছেন।”

এটি টেক্সাস রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে একটি পুনর্নির্মাণ বিল পাস করার জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থিত একটি প্রচেষ্টা নিয়ে অবিচ্ছিন্ন স্থবিরতার মধ্যে এসেছে যা সম্ভবত জিওপি আরও পাঁচটি কংগ্রেসনাল আসন দেবে। টেক্সাস হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের ৫০ জনেরও বেশি গণতান্ত্রিক সদস্য আইনটি বিলটি পাস করার জন্য প্রয়োজনীয় কোরামকে অস্বীকার করার জন্য রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছিলেন।

প্রতিক্রিয়া হিসাবে, টেক্সাস রিপাবলিকান নেতারা এডাব্লুএল আইন প্রণেতাদের ফিরে আসতে বাধ্য করার জন্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং তারা আইনসভা প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে অস্বীকার করলে তাদের অফিস থেকে সরিয়ে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন।

টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটস বৃহস্পতিবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে যাতে তারা ঘোষণা করেছিল যে তারা কেবল রাজ্যে ফিরে আসবে যদি আইনসভা আবার দেখা করার পরিকল্পনা না করে স্থগিত করতে রাজি হয় বা যদি ক্যালিফোর্নিয়া টেক্সাসে প্রাপ্ত জিওপি আসনগুলি “নিরপেক্ষ” করার জন্য তার নিজস্ব পুনঃনির্ধারণের আইন প্রবর্তন করে।

ওবামা টেক্সাসকে পুনরায় বিতরণ করার জন্য ‘এমন একটি শক্তি দখলকে পুনরায় বিতরণ করে যা আমাদের গণতন্ত্রকে ক্ষুন্ন করে’

ইলিনয়ের গভর্নর জেবি প্রিটজকার এবং টেক্সাসের ডেমোক্র্যাট স্টেট রেপ। জিন উউ, রবিবার, 3 আগস্ট, 2025, ইলিনয়ের ক্যারল স্ট্রিমের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডুপেজ কাউন্টি অফিসে একটি সংবাদ সম্মেলনে একটি সংবাদ সম্মেলনের সময়।

ওবামা এর আগে টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছেন, একটি আগস্ট 5 এক্স পোস্টে বলেছিলেন, “আমরা কী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করতে পারি না – এই মুহুর্তে, টেক্সাসের রিপাবলিকানরা জেলা লাইনগুলিকে পরের বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে অন্যায়ভাবে পাঁচটি আসন জয়ের জন্য গেরিম্যান্ডার জেলা লাইনের চেষ্টা করছেন। এটি এমন একটি শক্তি যা আমাদের ডেমোক্রেসিকে আন্ডারমাইন করে।”

উ এবিসি নিউজকে বলেছিলেন যে ওবামাকে জুমের মাধ্যমে তাদের সম্বোধন করতে ডেমোক্র্যাটরা “বিশেষত উত্তেজিত” ছিল।

“রাষ্ট্রপতি ওবামা আমাদের সাথে কথা বলা এবং আমাদের সমর্থন করা প্রমাণ যে টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটরা যখন উঠে দাঁড়ায় এবং লড়াই করে, আমরা একা দাঁড়ায় না – আমাদের প্রতিটি স্তরে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন রয়েছে যারা বুঝতে পেরেছেন যে যখন রিপাবলিকানরা টেক্সাসে ভোটাধিকার আক্রমণ করে, তারা আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তি সর্বত্র আক্রমণ করে,” উ আউটলেটকে বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে “রিপাবলিকান হুমকির কারণে” জুমের মাধ্যমে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নিউজম টেক্সাসে ট্রাম্প-সমর্থিত ধাক্কা মোকাবেলার জন্য ক্যালিফোর্নিয়া পুনরায় বিতরণ প্রচেষ্টা উন্মোচন করেছে

গভর্নর গ্যাভিন নিউজম তার সংশোধিত 2025-2026 রাজ্য বাজেট উপস্থাপন করেছেন, ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেন্টোতে, 14 মে, 2025 সালে একটি সংবাদ সম্মেলনে। (এপি ফটো/সমৃদ্ধ পেড্রোনসেলি, ফাইল)

উ বলেছেন, “রিপাবলিকান হুমকি এবং নজরদারি করার কারণে আমাদের অঘোষিত অবস্থান থেকে এবং জুমের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ওবামার সাথে দেখা করতে হবে তা কেবল প্রমাণ করে যে অ্যাবট এবং তার চরমপন্থী মিত্ররা কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে,” উ বলেছেন। “তারা জানে যে তাদের জাতিগত জেরিম্যান্ডারিং স্কিমটি ভেঙে যাচ্ছে, সুতরাং তারা ভয় দেখানোর কৌশল অবলম্বন করছে। তবে রাষ্ট্রপতি ওবামার সমর্থন দেখায় যে পুরো দেশটি দেখছে – এবং টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটরা বুলিদের দ্বারা নিঃশব্দ হবে না।”

বৃহস্পতিবার, ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর গ্যাভিন নিউজম তার রাজ্যকে রিপাবলিকান আসনগুলি নির্মূল করার জন্য তার জেলাগুলিকে পুনর্নির্মাণের জন্য চাপ দিয়ে টেক্সাসের পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

প্রতিক্রিয়া হিসাবে, সেন টেড ক্রুজ, আর-টেক্সাস, গুলি করে ফেলেছিল যে ক্যালিফোর্নিয়া যদি তার সমস্ত রিপাবলিকান জেলাগুলি সরিয়ে দেয় তবে টেক্সাসের একই কাজ করা উচিত, যা জিওপিটিকে নেট লাভের সাথে ছেড়ে দেবে।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের পল স্টেইনহাউজার এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।

পিটার পিনডো ফক্স নিউজ ডিজিটালের রাজনীতি লেখক।

