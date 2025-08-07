বার্মার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি 74 এ মারা যান | এশিয়া

সামরিক বোর্ড জানিয়েছে, বার্মার সামরিক জান্তা দ্বারা নিযুক্ত অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি মিন্ট এসডাব্লুইই, এই বৃহস্পতিবার 74৪ বছর বয়সে মারা গেছেন, সামরিক বোর্ড জানিয়েছে।
মিন্ট এসইউই সকাল ৮ টা ২৮ মিনিটে (লিসবনে সকাল ২:৫৮) নাইপিডোর একটি সামরিক হাসপাতালে মারা যান, বোর্ড বলেছে যে একটি বিবৃতিতে বোর্ড জানিয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় জানাজার অধিগ্রহণের ঘোষণা দেয়।
তিনি স্বাস্থ্য সমস্যায় রয়েছেন বলে ধরে নেওয়ার পরে প্রেসিডেন্ট ফাংশন থেকে বরখাস্ত হওয়ার এক বছরেরও বেশি সময় পরে মিন্ট সুইয়ের মৃত্যু হয়েছিল।
রাজনীতিবিদ বার্মিজ২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থান স্নায়বিক অশান্তি এবং পেরিফেরিয়াল নিউরোপ্যাথিতে ভুগার পরে যিনি এই অবস্থানটি (যার ভূমিকা প্রায় আনুষ্ঠানিক) গ্রহণ করেছিলেন, যা “সাইকোমোটর এবং খারাপ পুষ্টির সমস্যা সৃষ্টি করেছিল,” বোর্ডটি জুলাই 2024 সালে বলেছিল।
এই রোগটি তাকে পদটির দায়িত্বের গ্যারান্টি দিতে বাধা দেয়, তাই বোর্ডের নেতা জেনারেল মিন অং হ্লাইং রাষ্ট্রপতি কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন।
বার্মিজ সামরিক জান্তা পরবর্তী ছয় মাসের জন্য নির্ধারিত নির্বাচনের প্রসঙ্গে অভ্যুত্থানের পর থেকে জরুরি অবস্থা নির্ধারণের ঘোষণা দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে মৃত্যু ঘটে।
বোর্ডের মতে, বিরোধী দল এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ এই নির্বাচনগুলি ডিসেম্বর মাসে ঘটতে পারে।
মিনিন্ট এসইইই রাজ্য পরামর্শদাতা এবং নোবেল শান্তি পুরষ্কার অং সান সু কিয়ির নেতৃত্বে সিভিল সরকারের সময় সহ -রাষ্ট্রপতি সম্পাদন করেছেন, বার্মিজ সংবিধান সেনাবাহিনী সংরক্ষণ করে, যা অন্যান্য ক্ষমতাগুলির মধ্যেও তাকে এই পদে একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়ার অনুমতি দেয়।
বিদ্রোহের পরে, সেনাবাহিনী সু কিয়েকে আটকানোর পরে এবং মাইইন্টকে জয়ের পরে (2018 থেকে 1 ফেব্রুয়ারি 2021, অভ্যুত্থানের তারিখ) জয়ের পরে সেনাবাহিনী এটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অভ্যুত্থানের জেনারেল মিন অ্যাং হ্লাইংয়ের নামকরণ করে সামরিক বাহিনীর হাতে হস্তান্তর করে।
যদিও আরও প্রোটোকল চিত্র, রাষ্ট্রপতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে যেমন ডিক্রি অনুমোদনের মতো।
২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থান দশ বছরের গণতান্ত্রিক রূপান্তর শেষ করে এবং সহিংসতার একটি সর্পিল উন্মুক্ত করেছিল, যা গেরিলা যুদ্ধকে আরও বাড়িয়ে তোলে যে দেশ কয়েক দশক ধরে জীবনযাপন করে আসছে, হাজার হাজার যুবক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে সশস্ত্র দলগুলিতে যোগ দিয়েছিল।