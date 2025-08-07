বার্মিংহাম বিমানবন্দর সর্বশেষ: বিমানের জরুরি অবতরণ রানওয়ে বন্ধ হওয়ার পরে হাজার হাজার যাত্রী এখনও ব্যাহত হয়েছে

বার্মিংহাম বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে এখনও হাজার হাজার যাত্রী ব্যাহত হয়েছে
ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্র্যাভেল সংবাদদাতা সাইমন ক্যাল্ডার রিপোর্ট করেছেন:
বার্মিংহাম বিমানবন্দরটি আবার খোলা হওয়ার দশ ঘন্টা পরে, ক্লান্ত যাত্রীরা তাদের ছুটির গন্তব্যে পৌঁছাতে বা দেশে ফিরে আসতে লড়াই করছেন।
বুধবার কয়েক ডজন ডাইভারশন এবং বাতিলকরণের পরে, বৃহস্পতিবার আরও বিমানগুলি ভিত্তিযুক্ত বা ভারী বিলম্বিত হয়েছে।
আমস্টারডামে সকাল 6 টা কেএলএম ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছিল কারণ বুধবার বিমান এবং ক্রুরা বার্মিংহামে পৌঁছতে পারেনি। রানওয়ে ক্লোজারগুলির ফলে অনেক প্রস্থান বিলম্বিত হয়, যা দেখেছিল যে প্লেনগুলি লিভারপুল, কার্ডিফ এবং গ্যাটউইক হিসাবে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছে।
বুধবার সন্ধ্যায় আমিরাত দুবাই থেকে আগমন, বার্মিংহাম পরিবেশনকারী বৃহত্তম বিমান ব্যবহার করে ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে প্রাথমিকভাবে স্ট্যানস্টেডে অবতরণ করেছিলেন। রিটার্ন লেগটি মধ্যরাতে দুই ঘন্টা দেরিতে শুরু হয়েছিল, অনিবার্যভাবে এশিয়ান এবং অস্ট্রেলাসিয়ান গন্তব্যগুলির জন্য দুবাইতে সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা করা অনেক যাত্রীর জন্য অনিবার্যভাবে সংযোগ স্থাপন করেছিল।
বুধবার গ্রীক দ্বীপ জ্যান্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা জেট 2 যাত্রীরা তিন ঘন্টা দেরিতে আসবেন, দু’ঘন্টার বিলম্বের সাথে হলিডে মেকারদের সাথে মেনোরকার দিকে যাত্রা করে।
বার্মিংহামে ফিরে আসা ভ্রমণকারীরা রাতারাতি কিছুটা চরম বিলম্বের মুখোমুখি হয়েছিল। ডাবলিন এবং মাল্টা থেকে রায়ানায়ার যাত্রীরা চার ঘন্টা দেরিতে ছিলেন, যখন পালমার একটি তুই বিমান সময়সূচির পিছনে পাঁচ ঘন্টা পিছনে ছিল।
এয়ার যাত্রীদের অধিকার বিধিগুলির অধীনে কোনও ক্ষতিপূরণ প্রদানযোগ্য নয় কারণ কারণটি বিমান সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল।
অ্যাথেনা স্টাভ্রো7 আগস্ট 2025 07:28
বিচক্রাফ্ট বি 200 সুপার কিং এয়ার কী?
বিচক্রাফ্ট বি 200 সুপার কিং এয়ার নয়টি যাত্রী বহন করতে পারে এবং এটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স সহ এবং বিশেষ মিশনের জন্য বিভিন্ন ভূমিকায় ব্যবহৃত হয়।
এটি প্রথম 1981 সালে প্রযোজনায় প্রবেশ করেছিল এবং এর পূর্বসূরীর মডেল 101 অনুসরণ করেছিল, যা 1969 সালে ডিজাইন করা হয়েছিল।
বিচক্রাফ্ট আরকানসাসের উইচিতে সদর দফতর আমেরিকান বিমান উত্পাদনকারী প্রস্তুতকারক।
ড্যানিয়েল কেইন7 আগস্ট 2025 07:00
বার্মিংহাম বিমানবন্দর কত বড়?
এর ওয়েবসাইট অনুসারে, বার্মিংহাম বিমানবন্দরটি যুক্তরাজ্যের সপ্তম বৃহত্তম বিমানবন্দর এবং লন্ডনের বাইরে তৃতীয় বৃহত্তম, ২০২৩ সালে প্রায় ১১.৫ মিলিয়ন যাত্রী পরিচালনা করে।
2033 সালের মধ্যে, এটি এই সংখ্যা 50 শতাংশ বাড়িয়ে 18 মিলিয়ন পৌঁছানোর আশাবাদী।
প্রায় 30 টি এয়ারলাইন্সের হোম, এটি এর একটি টার্মিনাল থেকে 130 টিরও বেশি সরাসরি রুট এবং 450 টিরও বেশি এক-স্টপ গন্তব্য সরবরাহ করে।
ড্যানিয়েল কেইন7 আগস্ট 2025 06:00
বিমানও সাউথেন্ডে ক্র্যাশে জড়িত ছিল
জুলাইয়ে লন্ডন সাউথহ্যান্ড বিমানবন্দরে বিমান দুর্ঘটনার সাথেও একটি বিচক্রাফ্ট বি 200 সুপার কিং এয়ার জড়িত ছিল, এতে চারজনকে বোর্ডে হত্যা করা হয়েছিল।
নেদারল্যান্ডসের লেলিস্টাড বিমানবন্দরে অবস্থিত জিউশ এভিয়েশন নিশ্চিত করেছে যে এর সুজ 1 বিমানটি “একটি দুর্ঘটনার সাথে জড়িত” ছিল।
জিউশ এভিয়েশনের ওয়েবসাইট বলছে যে বিমানটি রোগীদের বা অঙ্গ পরিবহনের জন্য মেডিকেল ফ্লাইটের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি এরিয়াল ম্যাপিং ফ্লাইটগুলির জন্যও মোতায়েন করা হয়েছে।
ড্যানিয়েল কেইন7 আগস্ট 2025 05:00
পুনরুদ্ধার: বার্মিংহাম বিমানবন্দরে ঘটনাটি কীভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছিল
বার্মিংহাম বিমানবন্দর প্রথম দুপুর ২.৪০ টার দিকে বলেছিল যে ঘটনার পরে এর রানওয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল।
পরে এটি প্রস্তাবিত যে ফ্লাইটগুলি কমপক্ষে রাত 8 টা অবধি গ্রাউন্ডে থাকবে।
বুধবার সন্ধ্যা রাত ৮ টার আগে এক্সে পোস্ট করা একটি আপডেটে বিমানবন্দরটি বলেছিল: “আজ বিমানের ঘটনার পরে, রানওয়ে আবার খোলা হয়েছে এবং অপারেশনগুলি আবার শুরু হয়েছে।”
এটি ঘটনার ফলে সৃষ্ট বিঘ্নের জন্য ক্ষমা চেয়েছিল এবং বলেছে যে যাত্রীদের অবশ্যই বিমানের বিশদ পরীক্ষা করতে হবে এবং তাদের এয়ারলাইন্সের জারি করা পরামর্শ অনুসরণ করতে হবে।
ড্যানিয়েল কেইন7 আগস্ট 2025 04:00
বার্মিংহাম বিমানবন্দরের ঘটনা তদন্তকারী এয়ার দুর্ঘটনা তদন্ত শাখা
এয়ার দুর্ঘটনা তদন্ত শাখা (এএআইবি) বলেছে যে এটি এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে, “বার্মিংহাম বিমানবন্দরে মোতায়েন করা বিমান পরিচালন, প্রকৌশল এবং রেকর্ড করা ডেটা” দক্ষতার সাথে পরিদর্শকগণ সহ একটি বহু-শাখা-প্রশাখা দল “রয়েছে।
উডগেট এভিয়েশন বলেছে যে এটি বিমান দুর্ঘটনা তদন্তকারী এবং বিমানবন্দর পরিষেবায় সহযোগিতা করবে।
ব্রায়নি গুচ7 আগস্ট 2025 03:00
দেখুন: বার্মিংহাম বিমানবন্দর ছয় ঘন্টা বন্ধ থাকায় জরুরি অবতরণ করে এমন ছোট বিমান
ব্রায়নি গুচ7 আগস্ট 2025 02:00
বার্মিংহাম বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ বন্ধ হওয়ার পরে হাজার হাজার ভ্রমণ বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি
ব্রায়নি গুচ7 আগস্ট 2025 01:00
আমার ফ্লাইট বাতিল করা হলে আমি কীভাবে নগদ অর্থ প্রদানের জন্য যোগ্যতা অর্জন করব?
আপনি যদি কোনও ইউকে/ ইইউ বিমানবন্দর থেকে বা কোনও ব্রিটিশ/ ইউরোপীয় এয়ারলাইনে উড়তে থাকেন এবং আপনার বিমানটি বাতিল হয়ে থাকেন – বা কমপক্ষে তিন ঘন্টা আগমনে বিলম্বিত হন – অনুমানটি হ’ল ক্ষতিপূরণে আপনাকে কয়েকশো পাউন্ড পাওনা।
অর্থ প্রদান দূরত্বের উপর নির্ভর করে:
- 1,500 কিলোমিটারের নীচে, উদাহরণস্বরূপ লন্ডন থেকে বার্সেলোনার: £ 220 বা 250 ডলার
- 1,500-3,500 কিলোমিটার, যেমন ম্যানচেস্টার-লিসবন: £ 350 বা € 400
- 3,500 কিলোমিটারের উপরে, যেমন বার্মিংহাম-দুবাই: £ 520 বা € 600। যদি দীর্ঘ দূরত্বের আগমনের বিলম্ব তিন থেকে চার ঘন্টার মধ্যে হয় তবে ক্ষতিপূরণ অর্ধেক হয়ে যায়।
এয়ারলাইনগুলি যেভাবে অর্থ প্রদান এড়াতে পারে তা হ’ল “অসাধারণ পরিস্থিতি” প্রদর্শন করে দায়ী ছিল।
ব্রায়নি গুচ7 আগস্ট 2025 00:00