বার্মিংহাম সিটি বনাম শেফিল্ড ইউনাইটেড পূর্বরূপ, ভবিষ্যদ্বাণী, লাইনআপস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূল

ব্লেডগুলি যখন শেষ পর্যন্ত ব্লুজগুলির মুখোমুখি হয়েছিল তখন একটি জয় সুরক্ষিত করতে শীর্ষে এসেছিল।
বার্মিংহাম সিটি 2025-26 ইএফএল কাপ ফিক্সচারে প্রথম রাউন্ডে শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে এটিকে স্কোয়ার করতে প্রস্তুত। এটি এই ক্লাবগুলির মধ্যে একটি তীব্র ফিক্সিং হতে চলেছে এবং সেন্ট অ্যান্ড্রু’র @ নাইটহেড পার্কে অনুষ্ঠিত হবে।
বার্মিংহাম সিটি বাড়িতে থাকবে এবং এটি তাদের অন্যতম সুবিধা হিসাবে ব্যবহার করতে চাইবে। ত্রুটির জন্য কোনও মার্জিন না থাকায় তারা একটি জয়ের সন্ধান করবে। ব্লুজগুলি তাদের শেষ ম্যাচে ইপসুইচ টাউন দ্বারা একটি ড্রতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
এটি একটি ইংলিশ লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা ছিল। জিনিসগুলি তাদের জন্য স্তরের শর্তে শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারা কয়েকটি পয়েন্ট ফেলেছিল।
শেফিল্ড ইউনাইটেড বেশ কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় পারফরম্যান্স নিয়ে আসছে। 2025-26 মরসুমের তাদের উদ্বোধনী খেলায়, তাদের ব্রিস্টল সিটির আধিপত্য ছিল। তারা চারটি গোল স্বীকার করেছে এবং কেবল একটি একক গোল করতে সক্ষম হয়েছিল।
আসন্ন গেমের জন্য, তাদের একটি অনন্য কৌশল নিয়ে আসা দরকার কারণ এটি তাদের পক্ষে সহজ ফিক্সচার হতে পারে না।
কিক-অফ:
- অবস্থান: বার্মিংহাম, ইংল্যান্ড
- স্টেডিয়াম: সেন্ট অ্যান্ড্রুজ @ নাইটহেড পার্ক
- তারিখ: বৃহস্পতিবার, 14 আগস্ট
- কিক-অফ সময়: 12:30 am ist (বুধবার, আগস্ট 13; 07:00 pm GMT/ 03:00 pm ET/ 12:00 pm pt)
- রেফারি: গ্যাভিন ওয়ার্ড
- Var: ব্যবহারে নেই
ফর্ম:
বার্মিংহাম সিটি: lwlwd
শেফিল্ড ইউনাইটেড: wwwl
খেলোয়াড়দের দেখার জন্য
জে স্ট্যানসফিল্ড (বার্মিংহাম সিটি)
জে স্ট্যানসফিল্ড তাদের আসন্ন কারাবাও কাপ ফিক্সচারে বার্মিংহাম সিটির হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। তাদের শেষ ম্যাচে ইপসুইচ টাউনের বিপক্ষে একটি গোল করার পরে তিনি আসছেন। মিডফিল্ডকে নিয়ন্ত্রণ করা থেকে শুরু করে আক্রমণকারী ফ্রন্টে মারাত্মক সম্পদ হওয়া পর্যন্ত, 22 বছর বয়সী ইংরেজ এখানে কোনও পার্থক্য আনতে পারে।
টাইরেস ক্যাম্পবেল (শেফিল্ড ইউনাইটেড)
ব্লেডের চূড়ান্ত তৃতীয় স্থানে, টাইরেস ক্যাম্পবেলের খেলতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকবে। 25 বছর বয়সী ইংলিশ স্ট্রাইকার শেফিল্ড ইউনাইটেডের হয়ে শেষ দুটি ম্যাচে দুটি গোল করেছেন। আসন্ন ফিক্সচারটি তাদের পক্ষে মোটেই সহজ প্রতিযোগিতা হতে চলেছে না বলে তিনি পদক্ষেপ নিতে চাইবেন।
ম্যাচ ফ্যাক্টস
- শেফিল্ড ইউনাইটেড তাদের শেষ চারটি ম্যাচে একটি পরিষ্কার শীট বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি।
- ব্লেডগুলি দুটি ম্যাচের হারানোর ধারাটিতে রয়েছে।
- বার্মিংহাম সিটি শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে তাদের শেষ তিনটি খেলায় জিততে পারেনি।
বার্মিংহাম সিটি বনাম শেফিল্ড ইউনাইটেড: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল
- বার্মিংহাম সিটি @5/4 উইলিয়ামহিল জিততে
- জে স্ট্যানসফিল্ড @13/2 স্কাই বেট স্কোর করতে
- 3.5 @3/10 bet365 এর অধীনে লক্ষ্যগুলি
আঘাত এবং দলের সংবাদ
বার্মিংহাম সিটি আহত হওয়ার সাথে সাথে কানিয়া ফুজিমোটো, মারভিন ডাকস্ক এবং স্কট রাইটের পরিষেবা ছাড়াই থাকবে।
জেমি শ্যাকলেটটন, অলি আরব্লাস্টার এবং টম ডেভিস আহত হওয়ায় শেফিল্ড ইউনাইটেডের পক্ষে হাতছাড়া করবেন।
মাথা থেকে মাথা
মোট ম্যাচ: 114
বার্মিংহাম সিটি জিতেছে: 47
শেফিল্ড ইউনাইটেড জিতেছে: 44
অঙ্কন: 23
পূর্বাভাস লাইনআপস
বার্মিংহাম সিটি পূর্বাভাস লাইনআপ (4-2-3-1)
অলসপ (জিকে); ওসায়ি-সামুয়েল, নিউম্যান, ক্লারার, কোচরান; আইওয়াটা, সেউং-হো; ধূসর, স্ট্যানসফিল্ড, অ্যান্ডারসন; ফুরুহশী
শেফিল্ড ইউনাইটেড পূর্বাভাস লাইনআপ (4-1-4-1)
কুপার (জিকে); সেরিকি, বিনডন, নরিংটন-ডেভিস, বুড়ো; পেক; ব্রুকস, ও’হার, হামার, ব্যারি; ক্যাম্পবেল
ম্যাচের পূর্বাভাস
এই উভয় পক্ষের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা হবে এবং বিজয়ী ক্লাবটি টুর্নামেন্টে আরও এগিয়ে যাবে। বার্মিংহাম সিটি সম্ভবত ইএফএল কাপ 2025-26-এর আসন্ন প্রথম রাউন্ডের ফিক্সিংয়ে শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে জয়ের সুরক্ষার জন্য শীর্ষে উঠে আসবে।
ভবিষ্যদ্বাণী: বার্মিংহাম সিটি 2-1 শেফিল্ড ইউনাইটেড
টেলিকাস্টের বিশদ
ভারত: ফ্যানকোড
ইউকে: স্কাই স্পোর্টস ফুটবল
আমাদের: প্যারামাউন্ট+
নাইজেরিয়া: সুপারস্পোর্ট
কখন এবং কোথায় বার্মিংহাম সিটি বনাম শেফিল্ড ইউনাইটেড ইএফএল কাপ 2025-26 ম্যাচ?
বুধবার, 13 আগস্ট, 2025, ইংল্যান্ডের বার্মিংহামের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ @ নাইটহেড পার্কে। কিক-অফ বিএসটি 08:00 এ নির্ধারিত রয়েছে।
ভারতে ইএফএল কাপ 2025-26 কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
ভারতের ভক্তরা ফ্যানকোড অ্যাপ্লিকেশন এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গেমের লাইভ স্ট্রিমগুলি দেখতে সক্ষম হবেন।
যুক্তরাজ্যে ইএফএল কাপ 2025-26 কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
স্কাই স্পোর্টস ফুটবল নেটওয়ার্ক যুক্তরাজ্যের ভক্তদের সমস্ত ম্যাচ লাইভ দেখার অনুমতি দেবে।
