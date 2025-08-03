বালদুরের গেট 3 পুনরায় খেলার পরিবর্তে 10 টি কাজ

“পুনঃসূচনা-আইটিস” বছরের পর বছর ধরে গেমারদের জর্জরিত করেছে এবং এটি বিশেষত প্রচলিত বলে মনে হয় বালদুরের গেট 3 খেলোয়াড়। খেলার কোনও “ভুল” উপায় না থাকা সত্ত্বেও, অগণিত ভক্তরা তাদের টাভগুলি বা লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লেট টু এডে -এ তিনটি আইন করুন।
আপনি যদি নিজেকে আটকে থাকা খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন হন বিজি 3 শুদ্ধ, চিন্তা করবেন না। আপনার চলমান প্রচারগুলি মশলা করার প্রচুর মজাদার উপায় রয়েছে সম্পূর্ণ নতুন সেভ ফাইলের প্রয়োজন ছাড়াই।
10
কাস্টম ভাড়া নিন
কাস্টমাইজারে চারপাশে খেলতে আপনার নতুন প্রচার শুরু করার দরকার নেই
মূল জিনিস যা তৈরি করে বালদুরের গেট 3 তাই পুনরায় চালু করতে লোভনীয় চরিত্র স্রষ্টা – বিশেষত মোডগুলির সাথে, খেলোয়াড়দের তাদের পরবর্তী টিএভি কাস্টমাইজ করার জন্য ঘন্টা ডুবে যাওয়া সাধারণ। আমি এই অনুরোধের মাধ্যমে পাওয়ার করার জন্য প্রস্তাব দিতে চাই এমন কিছু হ’ল পরিবর্তে আপনার ভাড়াগুলি কাস্টমাইজ করা শুরু করা।
নেক্সাস দ্বারা একটি মোড adriant1978 আপনাকে এনপিসির সদৃশ সহ ভাড়াটে সীমাবদ্ধতাগুলি বাইপাস করতে এবং সম্পূর্ণ কাস্টমগুলি তৈরি করতে দেয়।
আপনি তাদের জাতি বা শরীরের ধরণ পরিবর্তন করতে পারবেন না, তবে আপনি নিয়োগের পরে বা তাদের নাম সহ যাদু আয়নাতে নিয়ে যাওয়ার পরে অন্য সমস্ত কিছু কাস্টমাইজ করতে পারেন। আপনি তাদেরকে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্যও নিতে পারেন। এর অর্থ আপনি আপনার পার্টিতে একাধিক কাস্টম চরিত্র নিতে পারেন, অথবা আপনি তাদের কেবল শিবিরে রাখতে পারেন।
আপনি আপনার টাভের ব্যাকস্টোরি থেকে অক্ষর তৈরি করতে পারেন – সম্ভবত কোনও পিতা -মাতা, বন্ধুবান্ধব বা ভাইবোন যা আপনি আপনার অ্যাডভেঞ্চারে আপনার সাথে আনতে চাইতে পারেন। যদিও আপনি ভাড়াটেদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবেন না, এমন বেশ কয়েকটি মোড যা আপনি যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে চাইতে পারেন আপনাকে অন্যান্য চরিত্রগুলিকে আলিঙ্গন করার মতো কাজ করার অনুমতি দেয়।
9
মাংস আপনার নায়ক
আপনার তাভ আপনাকে বিরক্ত করতে দেবেন না
এর জন্য কিছুটা কল্পনা প্রয়োজনতবে আমি সর্বদা দেখতে পাই যে আমি যখন আমার বর্তমান চরিত্রের সাথে সংযুক্ত থাকি তখন আমি একটি নতুন প্লেথ্রু শুরু করে অনেক বেশি নিরুৎসাহিত হয়েছি।
আপনি যদি ইতিমধ্যে না থাকেন তবে আরও একটি রোলপ্লে দিক যুক্ত করুন বিজি 3 এবং কেবল একটি ধারণা, জাতি এবং শ্রেণীর চেয়ে আপনার টিএভি আরও বিকাশ করা আপনাকে সত্যই সংলাপে আরও জড়িত বোধ করতে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনে আরও বিনিয়োগে আরও বেশি বিনিয়োগ করতে সহায়তা করতে পারে। আপনার নায়কটির জন্য আরও বিস্তৃত পরিচয় এবং ব্যাকস্টোরি তৈরি করতে আপনাকে সহায়তা করার জন্য প্রচুর সংস্থান রয়েছে এবং সেখানে অনুরোধ রয়েছে।
যারা নন-কাস্টম অরিজিন চরিত্র হিসাবে খেলছেন তারা তাদের অতীত এবং প্রাক-বিদ্যমান ব্যক্তিত্বের দিকেও নজর রাখতে পারেন এবং তাদের জুতাগুলিতে প্রবেশের চেষ্টা করে কিছুটা সময় ব্যয় করতে পারেন। আপনি যদি সাধারণত সাহাবী হিসাবে কাজ করেন তা থেকে যদি আপনি বিচ্যুত হতে চান, তাদের ক্রিয়া এবং অনুপ্রেরণাগুলি কী পরিবর্তন করবে তা বিবেচনা করুন।
8
শেষ দিনের সার্কাস দেখুন
প্রচুর মজাদার ক্রিয়াকলাপ আপনি অন্য কোথাও পেতে পারেন না
দুর্ভাগ্যক্রমে, আইন 3 পৌঁছানোর পরে আপনি 1 এবং 2 এ ফিরে আসতে পারবেন না, তবে এমন একটি ক্ষেত্র যা আপনি সর্বদা দেরী গেমটিতে প্রচুর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সাথে ঘুরে দেখতে সক্ষম হবেন তা হ’ল রিভিংটনের শেষ দিনগুলির সার্কাস। আপনি জেথিনোর প্রেমের পরীক্ষা দিয়ে আপনার নিকটতম সহচরকে আপনার ভক্তি পরীক্ষা করতে পারেন, জারার ফেস-পেইন্টিং কিটগুলি ব্যবহার করতে পারেন, নিজের বা আপনার দলের সদস্যদের একজনের একটি মূর্তি কমিশন করতে পারেন বা ঝাল্ট জঙ্গলে ভ্রমণ করতে পারেন।
আপনি যদি কোনও চ্যালেঞ্জের কল্পনা করেন তবে আপনি একটি স্ক্যাভেঞ্জার শিকারেও যেতে পারেন ড্রিবলসের সমস্ত হারিয়ে যাওয়া শরীরের অংশগুলি লুক্সেরিয়াসে ফিরিয়ে দিতে। এটি এইরকম সামান্য পুরষ্কারের জন্য বেশ ক্লান্তিকর কাজ, তবে এটি এখনও একটি মজাদার দিকের প্রশ্ন যা আপনাকে তৃতীয় আইনটির চারপাশে নিয়ে যাবে এবং কোনও অন্ধকার তাগিদ চরিত্রকে অনুপ্রেরণা দেয়।
7
কৃতিত্বের শিকার
কিছু অর্জন একটি প্রচারের যে কোনও সময়ে প্রাপ্ত করা যেতে পারে
এখানে 54 টি অর্জন রয়েছে বালদুরের গেট 3এবং প্রচুর পরিমাণে রয়েছে যা আপনি কোনও প্রচারের মধ্যে যে কোনও সময়ে সম্পাদন করতে পারেন। নিম্নলিখিত কিছু কৃতিত্ব সংগ্রহ করার জন্য নিজেকে একটি ছোট দিকের কাজ দেওয়া আপনাকে 100% সমাপ্তিতে পৌঁছাতে সহায়তা করবে যদি এটি আপনার আগ্রহী এমন কিছু হয় – তবে যদি তা না হয় তবে এটি এখনও আপনার অ্যাডভেঞ্চারের একটি মজাদার টোকেন এবং আপনাকে অন্যান্য খেলোয়াড়দের জন্য দাম্ভিক অধিকার দেয়।
অর্জন
বর্ণনা
বইয়ের কৃমি
একক প্লেথ্রুতে 100 টি বিভিন্ন বই পড়ুন। অ্যাডভেঞ্চারিং কেবল সাহসী অনুসন্ধান নয়, আপনি জানেন।
বোতল আপ
কেবলমাত্র অ্যালকোহল ব্যবহার করে দীর্ঘ বিশ্রাম – একটি সময় -সম্মানিত দ্বারভেন tradition তিহ্য।
বাসার
একক প্লেথ্রুতে মিষ্টি, মিষ্টি সংগীত বাজানো থেকে একশত স্বর্ণ উপার্জন করুন।
কোয়েস্ট আনুন
স্ক্র্যাচ সহ আনতে খেলুন – রাজ্যের সেরা ছেলে।
হোমব্রুয়ার
একক প্লেথ্রুতে তিনটি অনন্য অ্যালকেমিক্যাল সমাধান তৈরি করুন – বোতল আপ!
জ্যাক-অফ-অল ট্রেড
আপনার চরিত্রটি পরিবর্তন করতে জিজ্ঞাসা না করে একটি প্লেথ্রুতে প্রতিটি ক্লাসে মাল্টিক্লাস।
কোন পয়সা প্রয়োজন
সফলভাবে কারও চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সনাক্ত করা চিন্তাভাবনাগুলি ব্যবহার করুন।
আউটসোর্সিং
একটি ভাড়াটে নিয়োগ। আপনি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারেন বা তাদের কামান -ফডার হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন – আমরা বিচার করব না।
“জ্যাক-অফ-অল-ট্রেডস” অর্জনটি প্রথমে হাস্যকর প্রদর্শিত হতে পারে, তবে আপনি এটি কোনও ভাড়া বা উত্স চরিত্রের সাথে করতে পারেন। অদ্ভুতভাবে যথেষ্ট, বাসকার অর্জনটি আসলে অত্যন্ত বিরল এবং এটি অর্জন করা তুলনামূলকভাবে সহজ হওয়া সত্ত্বেও কেবল 2% খেলোয়াড় দ্বারা উপার্জন করা হয়েছে।
6
আপনার শিবির সাজা
আপনার সমস্ত সঙ্গীদের কাস্টমাইজ করুন
হয় প্রচুর সাজসজ্জা মোড ডাউনলোড করে বা বালদুরের গেট সিটির আশেপাশে শপিং স্প্রিতে গিয়ে, আপনার পুরো শিবিরের জন্য সেরা, পুরোপুরি রঙ্গিন সাজসজ্জা খুঁজে পেতে কয়েক ঘন্টা ডুবে যাওয়া খুব সহজ। আপনি আপনার সমস্ত সঙ্গীকে একটি ম্যাচিং থিম দিয়ে সাজাতে পারেন, বা আপনি যে কোনও পোশাককে স্বতন্ত্রভাবে সেরা দেখায় বলে মনে করেন তা বেছে নিতে পারেন।
5
আপনার প্রিয় মুহুর্তগুলি পুনরুদ্ধার করুন
পুরানো কটসিনেসগুলিতে স্মরণ করিয়ে দিন, বা দেখুন বিভিন্ন পছন্দগুলি আপনাকে কোথায় অবতরণ করতে পারে
যদি না আপনি অনার মোডে খেলছেন, আপনার পুরানো সংরক্ষণ ফাইলগুলি কোথাও যাচ্ছে না। সুতরাং যদি আপনি বিশেষভাবে উপভোগ করেছেন এমন কোনও কটসিন, যুদ্ধ, ধাঁধা বা কথোপকথন থাকে তবে আপনি আপনার সাম্প্রতিকতম সংরক্ষণের স্পর্শ না করে সর্বদা এটি পুনর্বিবেচনা করতে পারেন।
আপনি যদি মুডে না থাকেন তবে কেবল কয়েকটি মুখ্য বিকল্প পছন্দগুলি অন্বেষণ করতে পুরো নতুন প্রচার শুরু করার জন্য, আপনি প্রথমবারের মতো কী মিস করেছেন তা দেখতে আপনি সহজেই বিভিন্ন কথোপকথনের বিকল্পগুলি পরীক্ষা করতে পারেন।
4
ফটো মোড ব্যবহার করুন
আপনার প্রিয় চরিত্রগুলির একটি স্মৃতিসৌধ তৈরি করুন
আপনার চকচকে নতুন সাজসজ্জা এবং সম্ভাব্য কাস্টম পার্টির সদস্যদের সাথে যেতে, কেন ফায়ারন জুড়ে কোনও ফটোশুট নেই? ফটো মোড আশ্চর্যজনকভাবে ব্যবহার করা সহজ একবার আপনি এটির ঝুলন্ত হয়ে গেলে এবং আপনি একসাথে রাখতে পারেন এমন পরিস্থিতিগুলির জন্য অন্তহীন সম্ভাবনা রয়েছে।
আপনি আপনার প্লেথ্রু জুড়ে যে কোনও সময়ে ফটো মোড সক্রিয় করতে পারেন, সুতরাং আপনি আপনার সঙ্গীদের অদ্ভুত পরিস্থিতিতে দেখতে বা আপনার পছন্দের কোনও অঞ্চলের সৌন্দর্য ক্যাপচার করতে চান কিনা, আপনার যাত্রায় আপনি যে স্মৃতিগুলি তৈরি করেছেন তা সংরক্ষণের এটি সঠিক উপায়।
3
আপনার শিবির সাজান
সৃজনশীল উপায়ে কিছু অকেজো আইটেম ব্যবহার করুন
যদিও শিবিরগুলি অস্থায়ী, আপনি যদি খেলায় দেরি করেন তবে এলফসং ট্যাভারে একটি কক্ষ রয়েছে, বা কিছুক্ষণের জন্য অন্য কোনও অঞ্চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন না, আপনি আপনার ভ্রমণ জুড়ে বিভিন্ন আইটেম সংগ্রহ করতে পারেন এবং সেগুলি আপনার শিবিরে সাজিয়ে রাখতে পারেন এটি আরও ঘরোয়া বোধ করতে। আপনি যদি অন্য কোনও অঞ্চলে চলে যান তবে এই আইটেমগুলি আপনার শিবিরের বুকে ফিরে আসা উচিত।
এটি লজ্জাজনক যে তাভ তাদের সঙ্গীদের মতো তাদের নিজস্ব তাঁবু পায় না, সুতরাং এটি শিবিরের ব্যক্তিগতকরণের অভাবের ক্ষেত্রে প্রচুর খেলোয়াড়ের শূন্যতা পূরণ করতে পারে। আপনি যদি প্রচুর অকেজো আইটেমগুলিতে ঝুলিয়ে রাখেন যা আপনি বিক্রি করার ইচ্ছা করেন না, আপনি আপনার তালিকাটি আরও অনেক উপভোগ্য করতে পারেন।
2
আপনি যতটা এনপিসির সাথে কথা বলুন
আপনি সম্ভবত কোথাও একটি লুকানো রত্ন মিস করেছেন
জুড়ে শত শত এনপিসি রয়েছে বালদুরের গেট 3এবং আপনি সম্ভবত কমপক্ষে কয়েকটি আকর্ষণীয় ইন্টারঅ্যাকশন মিস করেছেন আপনার প্লেথ্রু জুড়ে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কেবল আবিষ্কার করেছি যে আপনি এলফসং ট্যাভারে ক্লোভিয়া এবং ব্লারসন থ্রোকসের সাথে কথা বলে একটি সম্পর্ক উদঘাটন করতে পারেন – দুটি চরিত্র যারা ব্যাকগ্রাউন্ড ফিলার হিসাবে উপেক্ষা করা খুব সহজ।
“আমার ধারণা এখন আপনাকে বলার সময় এসেছে … আমি আপনাকে রেখে যাচ্ছি। আমি তামিয়ার সাথে একটি নতুন জীবন শুরু করছি।” – ক্লোভিয়া থ্রোকস
আমি যতটা সম্ভব এনপিসির সাথে কথা বলার পরামর্শ দিচ্ছি, বিশেষত রিভিংটন এবং লোয়ার সিটির আশেপাশে। দ্য প্রাণীদের সাথে কথা বলুন বানানটিও একটি আবশ্যক, যেন আপনি এমন কোনও চরিত্রের সাথে ভ্রমণ করছেন না যার এটি সহজেই উপলব্ধ রয়েছে, আপনি অবিশ্বাস্য পরিমাণে অনন্য কথোপকথনের অনুপস্থিতিতে ঝুঁকছেন।
1
খেলা শেষ
সেই প্লেথ্রু বিশ্রামে রাখুন
পরিবর্তে স্টলিংয়ের পরিবর্তে, নতুন প্রচার শুরু করার পরিবর্তে আপনি সবচেয়ে সুস্পষ্ট কাজটি করতে পারেন তা হ’ল আপনার বর্তমান প্লেথ্রুগুলির মধ্যে একটিতে লক করা এবং গেমটি শেষ করার দিকে মনোনিবেশ করুন। প্রচুর বিজি 3 খেলোয়াড়রা মনে করেন যে অ্যাক্ট থ্রিটি প্রচুর পরিমাণে সামগ্রীর কারণে সবচেয়ে খারাপ কাজ, তবে যতক্ষণ আপনি নেদারস্টোনগুলি অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করেন ততক্ষণ এর একটি দুর্দান্ত অংশ এড়ানো যায়।
আপনি যখন প্রতিবার একই সমাপ্তির জন্য লক্ষ্য রাখছেন না তখন একটি সম্পূর্ণ প্রচারের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হওয়া অনেক সহজ। জিনিসগুলিকে কাঁপানোর চেষ্টা করুন-সম্রাট বা অরফিয়াসকে বিশ্বাসঘাতকতা করুন, গোরটাশের সাথে (বা তাকে ডাবল-ক্রস) করুন, বা নেদারব্রেনের নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন, একজন উপকারপ্রাপ্ত শাসক বা পূর্ণ-বিকাশকারী অত্যাচারী হিসাবে।
এটি একটি নতুন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে ভয়ঙ্কর হতে পারে বালদুরের গেট 3 আপনার আগেরটিতে 100+ ঘন্টা ব্যয় করার পরে চালান, তবে কোনও গল্প অসম্পূর্ণ না রেখে সর্বদা সন্তোষজনক হবে।
